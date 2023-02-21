Кому-то отвлечься будничных забот помогают сказки, а кто-то наоборот выбирает для эскапизма остросюжетные истории. Специально для Юга.ру журналистка и редакторка Ольга Щербинина выбрала по три таких фильма из каталога онлайн-кинотеатра KION от экосистемы МТС для просмотра на длинных выходных 23-26 февраля.

Триллеры

Коротко о чем: история гиперзаботливой матери-одиночки и ее прикованной к инвалидной коляске дочери.

Зачем смотреть: бытовой триллер со звездой «Американской истории ужасов» Сарой Полсон, который может понравиться любителям «Кэрри» и «Мизери» Стивена Кинга. Картина рассказывает об отношениях матери (Полсон) и дочери (Кира Аллен), которая из-за букета болезней большую часть времени находится в изоляции.

Тема удушающей родительской заботы, сепарации, поиска индивидуальности тут важнее главного сюжетного поворота, который считывается довольно быстро. Но фильм припас еще несколько сюрпризов — смотреть его интересно, а за судьбу героини искренне переживаешь. Хорошие актерские работы добавляют плюсы этой камерной картине.

Кадр из фильма «Взаперти» © Скриншот с сайта kion.ru

Кадр из фильма «Взаперти» © Скриншот с сайта kion.ru

Кадр из фильма «Взаперти» © Скриншот с сайта kion.ru

Кадр из фильма «Взаперти» © Скриншот с сайта kion.ru

«Лето 84» Коротко о чем: подростки из небольшого канадского городка пытаются доказать, что их сосед — серийный убийца. Зачем смотреть: если вам нравится сериал «Очень странные дела» или замучала ностальгия по детективам серии «Черный котенок», но хочется чего-то пожестче, «Лето 84» — ваш выбор. Этот канадский триллер неожиданно прямолинейно показывает 15-летних подростков — они нескладные, пошло шутят и загораются расследованием не ради справедливости, а ради причастности к чему-то бОльшему. Главная интрига тут — действительно ли офицер полиции, живущий по соседству, убил больше десятка мальчиков или это все разыгравшаяся фантазия главного героя и его дружков? Под конец фильм выдает отличный саспенс без любви и жалости. Крепкий жанровый образец, на который стоит обратить внимание.

Кадр из фильма «Лето 84» © Скриншот с сайта kion.ru

Кадр из фильма «Пиноккио» © Скриншот с сайта kion.ru

Кадр из фильма «Пиноккио» © Скриншот с сайта kion.ru

Кадр из фильма «Лето 84» © Скриншот с сайта kion.ru

«Кто не спрятался» Коротко о чем: две молодые пары едут отдохнуть в арендованный в интернете дом. Зачем смотреть: то, что добром выходные главных героев не кончатся, понятно с первых кадров. Но этот фильм перед тем, как перейти к трагической развязке, довольно удачно подкинет пару обманок, а непростая динамика отношений персонажей достойна звания психологического триллера. Отдельно интересно наблюдать за братьями — успешным Чарли (Дэн Стивенс) и недоучкой Джошем (Джереми Аллен Уайт). Снятый пару лет назад фильм в какой-то мере открыл эру «Airbnb-хоррора» — фильмов о том, как неуютно, а иногда и опасно оказаться в жилье незнакомца. При этом он наследник классических слэшеров — иррациональное зло в маске в наличии. Картина не переизобретает жанр, но снята без спекуляций и с долей иронии.

Кадр из фильма «Кто не спрятался» © Скриншот с сайта kion.ru

Сказки «Пиноккио» Коротко о чем: верная букве оригинала экранизация приключений деревянного мальчика. Зачем смотреть: режиссер Маттео Гарроне, ранее снявший «Сказку сказок», экранизацию одного из литературных столпов Италии, взялся за другой народный хит — произведение Карло Коллоди. Ответственность была высока, возможно, поэтому сценаристы трепетно отнеслись к переносу «Приключений Пиноккио» на экран. Это — максимально подробный перенос сказки, так что если не хочется экспериментов, можно остановиться на нем. Стоит отметить запоминающиеся декорации и костюмы. Также к плюсам можно отнести то, что Джепетто тут великолепно играет лауреат «Оскара» Роберто Бениньи.

Кадр из фильма «Пиноккио» © Скриншот с сайта kion.ru

Кадр из фильма «Пиноккио» © Скриншот с сайта kion.ru

«Три орешка для Золушки» Коротко о чем: новая версия классической чехословацкой киносказки. Зачем смотреть: в Норвегии обожают «Три орешка для Золушки» — настолько, что сняли свою версию картины. Главной героине тут помогает не фея-крестная, а орешник, выросший на могиле ее матери. Сама девушка выглядит куда смелее своей шарльперровской тезки — например, она умеет скакать верхом и стрелять из лука, а за любовь принца ей придется как следует побороться. Это более эмансипированная версия известной сказки, снятая по пересказу братьев Гримм. А от фильма 1973 года она отличается незначительными деталями и, конечно, актерским составом. Но сравнить всегда интересно.

Кадр из фильма «Три орешка для Золушки» © Скриншот с сайта kion.ru

Кадр из фильма «Три орешка для Золушки» © Скриншот с сайта kion.ru

Кадр из фильма «Три орешка для Золушки» © Скриншот с сайта kion.ru

Кадр из фильма «Три орешка для Золушки» © Скриншот с сайта kion.ru

Кадр из фильма «Три орешка для Золушки» © Скриншот с сайта kion.ru

Кадр из фильма «Три орешка для Золушки» © Скриншот с сайта kion.ru

«Сказание о принцессе Кагуя» Коротко о чем: история девочки размером с палец, которую удочерили сборщик бамбука и его жена. Зачем смотреть: аниме студии «Гибли», наиболее известной, но не ограничивающейся работами Хаяо Миядзаки. Уже это — гарантия великолепной анимации. В случае «Кагуи» она напоминает движущиеся японские гравюры, которые подстраиваются под происходящее на экране. Фильм основан на сказке «Повесть о старике Такэтори», которая повествует о том самом старике, который нашел Кагую младенцем в стволе бамбука. Здесь живые персонажи, изысканная анимация, и трогающая до глубины души история переплетаются с удивительной музыкой, которая эмоционально и стилистически дополняет сюжет. Он тоже не так прост, как может показаться сначала: под личиной сказки о необычной девочке спрятаны размышления о природе и людях, детях и родителях, жизни и смерти.

Кадр из анимационного фильма «Сказание о принцессе Кагуя» © Скриншот с сайта kion.ru