«Унести фрагмент истории Земли». В Краснодаре снова пройдет палеонтологическая ярмарка

Часть коллекции выставят вне витрин, на подиумах. Все образцы можно будет рассмотреть вблизи и сравнить между собой. Среди экзмепляров — минералы, аммониты, зубы древних рыб и другие находки.

В галерее выделят зоны с фиксированной стоимостью лотов: по 100, 250 и 500 рублей.

Формат ориентирован как на новичков, которые только открывают для себя мир палеонтологии, так и на тех, кто ищет небольшой, но «свой» личный артефакт, а также на всех, кому важен осознанный выбор и консультация специалиста.