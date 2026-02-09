«Унести фрагмент истории Земли». В Краснодаре снова пройдет палеонтологическая ярмарка

  • © Скриншот фото из телеграм-канала клуба «Палеоведка»
В краснодарской галерее «Палеоведка» состоится двухдневная ярмарка-продажа окаменелостей и минералов (0+)

Краснодарский клуб палеонтологии «Палеоведка» объявил о повторе ярмарочного развала. Продажа минералов и окаменелостей пройдет 14 и 15 февраля.

Часть коллекции выставят вне витрин, на подиумах. Все образцы можно будет рассмотреть вблизи и сравнить между собой. Среди экзмепляров — минералы, аммониты, зубы древних рыб и другие находки.

В галерее выделят зоны с фиксированной стоимостью лотов: по 100, 250 и 500 рублей.

Формат ориентирован как на новичков, которые только открывают для себя мир палеонтологии, так и на тех, кто ищет небольшой, но «свой» личный артефакт, а также на всех, кому важен осознанный выбор и консультация специалиста.

Ярмарка пройдет 14 и 15 февраля с 11:00 до 16:00 в галерее «Палеоведка».

Адрес: Краснодар, улица Красных Партизан, 1/4, корпус 21. Вход свободный.

