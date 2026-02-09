«Диверсия какая-то». Сотни жителей Кисловодска почти неделю сидят без горячей воды и отопления в мороз

3 февраля мэр Кисловодска Евгений Моисеев сообщил в своем телеграм-канале об аварии на одной из городских котельных (Набережная, 1) и предупредил об отключении горячей воды и отопления на 14 улицах, в детсаде и санатории «Семицветик». Днем в тот же день он заявил , что прорыв устранили. 5 февраля глава курорта рассказал об аварии на теплотрассе. По его словам, без тепла и горячей воды остались 50 многоэтажек. Жителям пообещали вернуть ресурсы в течение ночи, однако утром 6 февраля на теплотрассе вновь произошла авария. В результате в более чем 40 домах отключилось горячее водоснабжение и отопление.

7 февраля Моисеев сообщил, что работы по устранению порыва теплотрассы завершены. При этом 9 февраля авария настигла еще один центральный тепловой пункт Кисловодска.



Жители пожаловались в соцсетях, что почти неделю сидят без двух важных ресурсов в холодную погоду. За это время температура в их домах сильно опустилась, а из крана течет только ледяная и грязная вода.



Собрали комментарии пользователей:

«У меня вопрос. Кому-нибудь тепло дали? У нас ни тепла, и вода вместо горячей ледяная».

«На Марцинкевича нет тепла пятый день».

«Это уже диверсия какая-то».

«Самое обидное, что теплосеть отчиталась, что все починили. Подаем, давление нагоняем. А где оно все?»

«На Алиева отопления нет уже неделю».

«Данная авария — не единичный случай, а следствие системной проблемы износа тепловых сетей Кисловодска, о необходимости замены которых неоднократно заявлялось! Локальные «латания дыр» неприемлемы, так как нарушают наши права на безопасные и благоприятные условия проживания».



Отметим, что, согласно данным «Яндекс Погода», в ночь с 9 по 10 февраля в Кисловодске прогнозируют до -11 градусов мороза.