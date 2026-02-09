С 2022 года губернаторы стали тратить на личную охрану больше денег. Сколько стоит безопасность Вениамина Кондратьева?
Журналисты выяснили, как изменились бюджеты на безопасность глав регионов после 2022 года
9 февраля «Ведомости» сообщили, что затраты регионов на обеспечение безопасности губернаторов существенно выросли с 2022 года. Это следует из анализа госзакупок, который провела система «Тендерплан».
В 2021 году общие расходы из региональных бюджетов на эти цели составили 59,7 млн рублей, в 2022-м они увеличились до 91,6 млн рублей. Параллельно увеличилось и количество глав регионов, задумавшихся о найме охраны. Если в 2021 году на портале госзакупок было размещено 8 соответствующих тендеров, то в 2022 году их число выросло до 13.
Пиковым по объему финансирования стал 2023 год, когда на 16 тендеров было потрачено рекордные 119,7 млн рублей. В 2024-м сумма снизилась до 104,5 млн рублей, а в 2025-м составила 112,4 млн рублей.
На охрану губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова было потрачено 7,1 млн рублей, Астраханской области Игоря Бабушкина — 10,4 млн рублей, Ленинградской области Александра Дрозденко — 4,3 млн рублей, Краснодарского края Вениамина Кондратьева — 7,7 млн рублей. Охрана бывшего губернатора Ростовской области Василия Голубева обошлась в 11,4 млн рублей, Московской области Андрея Воробьева — в 7,8 млн рублей, Санкт-Петербурга Александра Беглова — в 5,8 млн рублей.
Стандартный пакет услуг включает круглосуточную охрану одним сотрудником и дежурство второго по графику в рабочие дни. В документах указано, что месячная зарплата первого может достигать в среднем 600 тыс. рублей, второго — около 100 тыс. рублей. В обязанности охраны входит защита от преступных посягательств в местах пребывания и на маршрутах передвижения, профилактика правонарушений, участие в противопожарных мероприятиях и обеспечение пропускного режима.
Правительство Ставропольского края на 2026 год готово выделить 5,7 млн рублей своему управлению Росгвардии для охраны главы региона. Два сотрудника будут дежурить по 15 часов в сутки.
Администрация главы Калмыкии заплатит росгвардейцам 10,1 млн рублей. В задачи входит защита служебных и жилых зданий и сопровождение в поездках.
Как писали Юга.ру, в 2025 году власти Краснодарского края потратили 90,5 млн рублей на участие в Петербургском экономическом форуме.