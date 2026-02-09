С 2022 года губернаторы стали тратить на личную охрану больше денег. Сколько стоит безопасность Вениамина Кондратьева?

Журналисты выяснили, как изменились бюджеты на безопасность глав регионов после 2022 года

9 февраля «Ведомости» сообщили, что затраты регионов на обеспечение безопасности губернаторов существенно выросли с 2022 года. Это следует из анализа госзакупок, который провела система «Тендерплан».

В 2021 году общие расходы из региональных бюджетов на эти цели составили 59,7 млн рублей, в 2022-м они увеличились до 91,6 млн рублей. Параллельно увеличилось и количество глав регионов, задумавшихся о найме охраны. Если в 2021 году на портале госзакупок было размещено 8 соответствующих тендеров, то в 2022 году их число выросло до 13.

Пиковым по объему финансирования стал 2023 год, когда на 16 тендеров было потрачено рекордные 119,7 млн рублей. В 2024-м сумма снизилась до 104,5 млн рублей, а в 2025-м составила 112,4 млн рублей.