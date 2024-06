В 2019-м снова стал участником Каннского фестиваля, где получил приз за лучшую режиссуру и приз ФИПРЕССИ за его фильм «Дылда». Картина также попала в шорт-лист премии «Оскар», но не была номинирована.

В 2021 году был представлен как режиссер пилотного эпизода сериала по мотивам игры The Last of Us для HBO. В 2022 году покинул проект «из-за творческих разногласий». После начала СВО переехал в США.

В 2022 году начал работу над своим англоязычным дебютом под названием Butterfly Jam об отношениях отца и сына — эмигрантов из Кабардино-Балкарии в Нью-Джерси.

В апреле 2023 года заявил об уходе из кино, удалив аккаунты в соцсетях. В мае 2023 года продюсер Александр Роднянский* сказал, что заявление Балагова было эмоциональной реакцией на рабочие моменты производства его нового фильма и что он продолжит работать как режиссер.

Самые известные фильмы Кантемира Балагова — «Теснота» и «Дылда».

Сюжет «Тесноты» основан на реальной истории. В конце 1990-х в Нальчике похитили молодую еврейскую пару и потребовали от семьи выкуп. Семья продала свой бизнес и обратилась за помощью к диаспоре. В фильме действие происходит похоже. Молодая девушка Илана работает в автомастерской отца, помогая семье финансово. Она очень своенравна. В день помолвки ее младшего брата Давида его и его невесту похищают неизвестные, требуя выкуп. Однако семья не обращается в правоохранительные органы и ищет деньги. В итоге Илана оказывается единственным человеком, который может спасти семью.

Балагов назвал основной темой фильма семейные отношения. Главный вопрос: на какую жертву могут пойти родители ради спасения своих детей? Также в фильме раскрыта тема общественного взаимодействия людей разных национальностей в локальном контексте.

Действие «Дылды» происходит в Ленинграде через несколько месяцев после окончания Великой Отечественной войны. Молодая зенитчица Ия по прозвищу Дылда, которую после контузии отправили с фронта домой, работает санитаркой в госпитале и растит сына Пашу. После приезда ее боевой подруги Маши оказывается, что Паша — ее ребенок. Но насладиться радостью материнства Маше так и не удастся: к ее возвращению Паши уже нет в живых.

В картине Балагов отказывается от привычной для данного периода мрачной цветовой гаммы, которой так любят злоупотреблять режиссеры: «Дылда» снята в ярких тонах.