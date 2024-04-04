Запузырить и подружить. Репортаж из больницы Краснодара, где работает медицинский клоун

Считается, что больничная клоунада существует в России с 2005 года. Долгое время такой способ поддержки и реабилитации пациентов развивался только в столицах. С 2022 года медицинские клоуны посещают больницы Краснодара, Сочи и Ростова-на-Дону. Это помогающая профессия, главная задача которой — приносить радость детям и взрослым с тяжелыми заболеваниями. Журналистка Юга.ру Иолина Грибкова наблюдала за работой медицинского клоуна в Детской краевой клинической больнице Краснодара. Давай я тебя запузырю! На входе в травматологическое отделение меня встречает Анна Атанова, она же медицинский клоун Ляпа. Полосатые брюки, разноцветные ботинки, желто-зеленая кофта, панама и главный атрибут — красный нос. — Давай я тебя запузырю! — говорит мне Ляпа.

— Давай, — без лишних вопросов отвечаю я. Через секунду надо мной появляются десятки разноцветных мыльных пузырей. Я начинаю смеяться и автоматически тяну руки, чтобы лопнуть их. Так и познакомились. Через минуту мы уже вместе идем радовать маленьких и не очень пациентов и их родителей.

© Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

© Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

© Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Анне 37 лет, 20 из них она работает в краснодарской детской школе искусств. О медицинской клоунаде девушка узнала из соцсетей. Что-то внутри защемило, и она решила пройти кастинг. «Обучение было очень интересным, захватывающим. Внутреннего клоуна мы начали раскрывать еще на отборочном туре с помощью тренеров. Мой клоун по имени Ляпа ВСЕГДА в состоянии радости и открытости», — рассказала она. Перед выходом к детям клоуну важно настроиться. Это с виду очень простые действия — переодеться в яркий костюм и надеть нос. На самом деле Анна словно ставит свою «человеческую» жизнь на паузу. С этого момента начинается жизнь «красноносая», где нет личных трудностей. Клоун настраивается быть чутким, деликатным, нежным. Без лишней настойчивости Первыми меня и Ляпу встречают врачи в коридоре. Все как один улыбаются при виде клоуна и здороваются. Начинаем обход. Медицинский клоун всегда спрашивает разрешение войти. Это одно из главных правил. Нельзя проявлять излишнюю настойчивость и заставлять пациентов идти на контакт.

© Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

© Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Тройной стук в дверь. — Я медицинский клоун Ляпа, к вам можно в гости? — спрашивает Анна.

— Да, пожалуйста, — отвечает женщина, которая лежит в больнице с дочерью. Девочке по имени Влада на вид около четырех лет, её маленькая ручка загипсована. Ребенок сразу включается в диалог и рассказывает, как зовут маму, что назвали её саму в честь двоюродного дедушки, она занимается футболом и воздушной гимнастикой. После этого Ляпа запузыривает Владу и маму Кристину, те с удовольствием загадывают желания и лопают разноцветные мыльные шары. Каждая палата — новая история По словам Анны, клоуны не приходят к пациентам с заранее подготовленной программой. Каждая палата, каждое взаимодействие с ребенком, родителем, медиками — новая история. Главное правило, как у врача: не навредить. Глобальная же задача — не просто развеселить или отвлечь от боли и больничных стен, а поддержать пациента и его родственников в новых обстоятельствах и непривычных условиях жизни. Меня сразу предупредили, что подростки зачастую не сразу идут на контакт. И через несколько минут я в этом убедилась, когда мы зашли в палату, где находилось несколько тинейджеров. Тогда Ляпа заходит со стороны родителя. Видя, что мама откликается, ребенок тоже включается в игру, понимая, что клоун — это не только для малышей, он друг для всех независимо от возраста. После этого подростки начинают наперебой рассказывать, у кого когда операция, боятся они или нет, когда выписка. Некоторое время спустя в палате звучит громкий смех. И финальная часть — все дружно лопают пузыри. Это значит, что Ляпа снова справилась с задачей.

© Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

© Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

© Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

«Ой, вы снова с нами, мы так рады! Ходите к нам каждый день, пожалуйста», — обращается к Ляпе одна из врачей в коридоре. После этого клоун обнимает женщину, запузыривает её и продолжает свой путь. Партнеры по радости Что примечательно, Ляпа всегда смотрит детям в глаза. В работе медицинского клоуна всё начинается со зрительного контакта. В очередной палате нас встречают четыре пациента. Это Ксюшка-Хрюшка, Алина-Олененок, Анечка-Анчоус и Дима-Дичь. Не удивляйтесь, дети сами так себя назвали в прошлую встречу и игру с Ляпой. Бывает, что ребята, которые лежат в одном помещении, не общаются друг с другом. Причины самые разные: стеснение, усталость, грусть. А потом приходит обладатель красного носа и объединяет всех игрой. После этого дети и родители становятся партнерами по радости. Именно так произошло и в этой палате. Среди козырей Ляпы магические карты, мыльные пузыри, разноцветные платки и многое другое. Всё это клоун пробует использовать с тем или иным пациентом, чтобы развлечь его. Например, с помощью платков одному из ребят сделали волшебное одеяло, которое исполняет желания. Ляпа старается понять внутреннее состояние ребенка и придумать для него игру, которая будет интересна его возрасту, состоянию и настроению на данный момент. Повысить шанс на выздоровление В новой палате Ляпе больше всего рад мальчуган, которому на вид лет пять. Возле кроватки стоят костыли. «В прошлый раз этот ребенок даже не садился. Увидев меня, он впервые сел. Тогда же мы договорились, что в следующую встречу вместе идем по коридору», — рассказал собравшимся клоун. Стоящая рядом мама это подтвердила. «Я готов!» — задорно отвечает мальчик и практически спрыгивает с кровати, подхватывая костыли. Вместе с Ляпой он не то что идет, а почти что бежит по коридору на удивление врачей и на радость матери.

© Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

© Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

© Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

© Фото Иолины Грибковой, Юга.ру