Под Краснодаром открыли продажи квартир в малоэтажном комплексе с большой парковкой. Узнали подробности

Руководство «Инсити-девелопмент» провело для партнеров компании и агентов по недвижимости торжественную церемонию старта продаж квартир в новом жилом комплексе «МОНО-квартал».

«МОНО-квартал» — это комплекс из четырех восьмиэтажных домов, расположенных так, что они образуют уютное и безопасное пространство для будущих жителей, их детей и гостей. Квартал находится в поселке Березовом, который входит в Прикубанский округ города Краснодара. Неподалеку от него расположены «Баскет-холл» и другие объекты «Города спорта», исторический парк «Россия — Моя история», крупный торговый центр «Красная площадь», несколько гипермаркетов, а также фермерский рынок.

Общая площадь «МОНО-квартала» — 3,83 га. Архитекторы разработали его в европейском стиле, что подчеркивает как малоэтажность, так и свободный от машин закрытый двор. Будущих жильцов ждут спортивные и детские площадки, зоны для отдыха и прогулочная аллея, велодорожка для любителей активного образа жизни.

Комплекс включает 616 квартир различных планировок: студии, одно-, двух- и трехкомнатные квартиры, а также евродвушки и евротрёшки. На первых этажах предусмотрены коммерческие помещения, что обеспечит жителям доступ ко всем необходимым услугам прямо у дома.

Для автовладельцев предусмотрен удобный наземный паркинг на 639 машиномест по внешнему периметру квартала. Редкий для Краснодара случай, когда застройщик проектирует в своем комплексе больше машиномест, чем квартир.