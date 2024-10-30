Под Краснодаром открыли продажи квартир в малоэтажном комплексе с большой парковкой. Узнали подробности
Руководство «Инсити-девелопмент» провело для партнеров компании и агентов по недвижимости торжественную церемонию старта продаж квартир в новом жилом комплексе «МОНО-квартал».
«МОНО-квартал» — это комплекс из четырех восьмиэтажных домов, расположенных так, что они образуют уютное и безопасное пространство для будущих жителей, их детей и гостей. Квартал находится в поселке Березовом, который входит в Прикубанский округ города Краснодара. Неподалеку от него расположены «Баскет-холл» и другие объекты «Города спорта», исторический парк «Россия — Моя история», крупный торговый центр «Красная площадь», несколько гипермаркетов, а также фермерский рынок.
«Первый звонок» для тысячи краснодарцев:
Общая площадь «МОНО-квартала» — 3,83 га. Архитекторы разработали его в европейском стиле, что подчеркивает как малоэтажность, так и свободный от машин закрытый двор. Будущих жильцов ждут спортивные и детские площадки, зоны для отдыха и прогулочная аллея, велодорожка для любителей активного образа жизни.
Комплекс включает 616 квартир различных планировок: студии, одно-, двух- и трехкомнатные квартиры, а также евродвушки и евротрёшки. На первых этажах предусмотрены коммерческие помещения, что обеспечит жителям доступ ко всем необходимым услугам прямо у дома.
Для автовладельцев предусмотрен удобный наземный паркинг на 639 машиномест по внешнему периметру квартала. Редкий для Краснодара случай, когда застройщик проектирует в своем комплексе больше машиномест, чем квартир.
«Наш новый жилой комплекс «МОНО-квартал» ориентирован прежде всего на молодые семьи. Мы создали пространство, где будет интересно и весело жить среди единомышленников, организовывать мероприятия для соседей, где ваши дети будут расти вместе, а жители квартала будут дружить семьями. Этот проект воплощает концепцию комфортного городского пространства в зеленом поселке Краснодара», — отметил директор компании Андрей Шадрин.
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Застройщик официально открыл продажи, пригласив своих партнеров и агентов по недвижимости на праздник. Светское мероприятие прошло под лозунгом «Выходим за рамки». Гости могли познакомиться с новым проектом в теплой гостеприимной атмосфере, перемещаясь между зоной кейтеринга и чиллаута, участвуя в мастер-классе по росписи кашпо и создавая фото и видео в технологичной интерактивной зоне.
Директор по маркетингу «Инсити-девелопмент» Светлана Кургина и и.о. директора департамента продаж Ксения Гагарина представили новый жилой комплекс, созданный, как и все остальные объекты компании, под девизом «Строим город, который любят». За музыкальную и шоу-составляющую отвечали диджей Андрей Сухов и кавер-группа «Бакс Бани».