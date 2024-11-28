Как получить выгоду 20% за поездки в общественном транспорте Краснодарского края? Пройдите тест и узнайте свой способ
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До конца 2024 года жители Кубани могут получать кешбэк 20% за пополнение и покупку транспортных карт через Систему быстрых платежей (СБП). Расплатиться за проезд с помощью транспортной карты можно во всем муниципальном транспорте региона и на маршрутах большинства частных перевозчиков.
Ответьте на 7 вопросов и узнайте, какой вид карты подойдет вам для максимальной экономии.
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Вчера, 10:01 РекламаКак получить выгоду 20% за поездки в общественном транспорте Краснодарского края?
Пройдите тест и узнайте свой способ