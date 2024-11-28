Как получить выгоду 20% за поездки в общественном транспорте Краснодарского края? Пройдите тест и узнайте свой способ

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Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

До конца 2024 года жители Кубани могут получать кешбэк 20% за пополнение и покупку транспортных карт через Систему быстрых платежей (СБП). Расплатиться за проезд с помощью транспортной карты можно во всем муниципальном транспорте региона и на маршрутах большинства частных перевозчиков.

Ответьте на 7 вопросов и узнайте, какой вид карты подойдет вам для максимальной экономии.

Спасибо, что прошли наш тест!

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Какая траспортная карта вам подходит?

А вы знали, что вечером в краснодарском трамвае можно петь и танцевать? Смотрите подробный репортаж из тетрального вагона.

Трамвай — один из главных символов нашего города. Пройдите еще один тест и проверьте свои знания о «краснодарском метро».

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