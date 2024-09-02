«Первый звонок» для тысячи краснодарцев: в Новой Елизаветке в День знаний открыли школу

1 сентября 2024-го филиал школы № 75 в краснодарском микрорайоне Новая Елизаветка принял первых учеников. Заведение на улице Федора Елисеева, 16 разгрузит основную школу — здесь примут более 1,1 тыс. детей. На учебу и обратно их будут доставлять на школьном автобусе. Праздничная линейка в новой школе прошла по всем канонам «Первого звонка»: «первоклашки» читали стихи, преподаватели делились эмоциями и планами на предстоящий год, а затем ученики собрались классами на первый в этом году урок.

© Фото Евгения Резника, Юга.ру

В Краснодаре построили Новую Елизаветку: где она находится и как выглядит?

В одну смену в школе будут учиться 616 ребят: 22 класса по 28 человек. В здании есть большой и малый актовый залы на 263 и 180 посетителей соответственно и столовая на 308 детей.

Помимо общеобразовательных кабинетов, в учебном заведении работают: большой и малый спортивные и тренажерный залы, две студии хореографии;

мастерские по обработке дерева, металла и ткани;

кабинеты кулинарии, 3D-моделирования и проектно-исследовательской деятельности;

библиотека, читальный зал и медиатека.

На улице для ребят построили футбольное поле, площадки для баскетбола, волейбола и тенниса, полосу препятствий, зоны гимнастики, площадки для прыжков в длину и подвижных игр. Сразу после линейки ребята познакомились (или увиделись вновь) со своими одноклассниками и учителями в новых классах.

© Фото Евгения Резника, Юга.ру

В школу во всеоружии: дневники родителей о подготовке детей к началу учебного года

От лица строительной компании «ИНСИТИ» ее директор Андрей Шадрин поздравил учителей, родителей, учеников и всех жителей микрорайона с началом учебного года: «Я рад, что нам удалось построить эту школу, что стало возможным благодаря усилиям нашей команды строителей, которые вложили в проект не только профессиональные навыки, но и частичку своей души. Мы, строители, стремились создать для вас не просто здание, а настоящий дом знаний, где каждый ученик будет чувствовать себя комфортно и уверенно. Мы учли все ваши пожелания и требования, чтобы сделать эту школу максимально удобной и функциональной. Я желаю ребятам успехов в учебе, новых достижений и ярких впечатлений от пребывания в нашей новой школе. Пусть она станет для вас не только местом получения знаний, но и источником вдохновения и радости».