В школу во всеоружии. Дневники родителей о подготовке детей к началу учебного года

Летние каникулы незаметно пролетели, и чем ближе подкрадывалось начало осени, тем активнее ученики и их родители готовились к 1 сентября. Сборы в школу непростое, но увлекательное занятие: кто-то покупает необходимые вещи, руководствуясь собственными знаниями, кто-то ориентируется на опыт других. Сейчас, когда основные хлопоты позади, Юга.ру и мобильный оператор Tele2 попросили медийных персон Краснодара поделиться, как они формировали список необходимых к школе покупок, получилось ли придерживаться выделенного бюджета и на чём можно сэкономить тем, кто вдруг не успел купить все необходимые вещи. Владимир Остроушко, регбист, заслуженный мастер спорта России, отец второклассника и семиклассника

«Наша подготовка к школе началась с первых чисел августа. Ходили за покупками в будни, чтобы избежать огромных очередей на кассе. Лишнее время также тратить не хотелось, поэтому старались приобрести всё необходимое за пару-тройку выходов. Собрали стандартные наборы — канцелярские принадлежности и школьную форму. Выбирали с детьми: они уже достаточно взрослые, учатся во втором и седьмом классах, и мы учитываем их мнение. При подготовке к новому учебному году супруга следила за специальными предложениями и акциями. Когда можно сэкономить, почему бы этого не сделать? Например, часть канцелярии мы купили в «Чистяковской роще», где за приемлемые цены можно собрать всё необходимое и для уроков рисования, и чертёжные принадлежности, и конкурные карты с атласами. Также приобрели детям полезный гаджет — у нас дома есть умная колонка». Совет

Умная колонка станет настоящей помощницей в обучении и в проведении досуга ребенка: она может помочь запомнить стихотворение, рассказать сказку или ответить на 1000 детских вопросов. VK Капсула с Марусей станет отличным выбором — она стильная и технологичная. В салонах Tele2 на этот гаджет сейчас действует привлекательная акция: при подключении к тарифу « Мой онлайн+ » или « Супер онлайн+ » и внесении абонентской платы за 3 месяца вперед, клиенту доступен дисконт в размере до 2 тыс. 550 рублей.

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Евгения Карпанина, исполнительный директор международного фестиваля фотографии PHOTOVISA, автор и продюсер Фестиваля театральной фотографии, мама первокурсницы

«Два предыдущих года моя дочь училась дистанционно. В тот период необходимыми условиями обучения для неё стали не форма и рюкзак, а качественный интернет, мощный ноутбук, колонки и наушники. Мы даже проводили дома небольшое исследование, чтобы понять, где лучше поставить оборудование. Сейчас дочь учится в колледже, и при подготовке к учебному году много времени у нас занял выбор канцелярии. Мы любим качественные блокноты, письменные принадлежности, органайзеры. Их выбор для нас превращается в приятное время, проведённое вместе. Чтобы быстро и качественно подготовить ребенка к учебе, я составляла список необходимых вещей и прописывала их примерную стоимость. Далее мы с дочерью подбирали подходящие магазины и распределяли средства на онлайн- и офлайн-покупки. Многое приобрели в интернете: зная бюджет, дочь открывала сайты и сама всё выбирала. Так развиваются дисциплина и финансовая грамотность». Совет

Главное, чему нужно научиться в первые месяцы учёбы в вузе или колледже, — правильно конспектировать. Преподаватели, в отличие от школьных учителей, не диктуют лекции под запись, поэтому важно вычленять и фиксировать важное, разработать понятную систему сокращений и расставления акцентов. И как говорится: «Per aspera ad astra», что значит «Через тернии к звездам».

Азамат Исянчурин, руководитель аналитического агентства Be Product, отец первоклассника и семиклассника

«Сборы в школу мы начали с покупки формы. Она появляется в магазинах в конце июля — начале августа, и мы сразу едем на примерку, чтобы не пришлось делать выбор, когда уже нет нужных фасонов или размеров. Недели за две до 1 сентября приобрели школьные принадлежности по стандартному списку и спортивную форму. Также обновили рюкзаки, для нас это обязательный пункт при подготовке к учебному году. Выбрали эргономичные варианты не кричащих оттенков. При этом канцелярию, кроме тетрадей и письменных принадлежностей, практически не покупали. Универсальные вещи, типа пенала, старший ребёнок использует из года в год. Для оптимизации времени по магазинам ходили без детей, но учитывали их вкус. Исключение — форма, которую нужно примерять. Также по своему опыту рекомендую не торопиться и не совершать импульсивных покупок. Запасаться принадлежностями на годы вперёд считаю нерациональным. На школьные базары мы не ходим: ассортимент онлайн-магазинов шире, а бонусные программы позволяют разумнее распределить бюджет. Например, при покупке спортивной формы я потратил накопленные в программе лояльности баллы. А в книжном магазине, купив принадлежности для одного ребёнка, получил хорошую скидку для сборов второго». Совет

Самые высокие цены на рюкзаки в августе, перед началом учебного года, и в конце декабря — многие покупают его в качестве новогоднего подарка. К тому же, у активных детей ранец изнашивается за полгода. Покупать рюкзаки наиболее выгодно перед началом летних каникул, когда спрос на них минимальный.

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Юлия Купер, ведущая студии подкастов Red Barn, мама четвероклассницы