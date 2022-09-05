В школу во всеоружии. Дневники родителей о подготовке детей к началу учебного года
Летние каникулы незаметно пролетели, и чем ближе подкрадывалось начало осени, тем активнее ученики и их родители готовились к 1 сентября. Сборы в школу непростое, но увлекательное занятие: кто-то покупает необходимые вещи, руководствуясь собственными знаниями, кто-то ориентируется на опыт других.
Сейчас, когда основные хлопоты позади, Юга.ру и мобильный оператор Tele2 попросили медийных персон Краснодара поделиться, как они формировали список необходимых к школе покупок, получилось ли придерживаться выделенного бюджета и на чём можно сэкономить тем, кто вдруг не успел купить все необходимые вещи.
Владимир Остроушко, регбист, заслуженный мастер спорта России, отец второклассника и семиклассника
«Наша подготовка к школе началась с первых чисел августа. Ходили за покупками в будни, чтобы избежать огромных очередей на кассе. Лишнее время также тратить не хотелось, поэтому старались приобрести всё необходимое за пару-тройку выходов. Собрали стандартные наборы — канцелярские принадлежности и школьную форму. Выбирали с детьми: они уже достаточно взрослые, учатся во втором и седьмом классах, и мы учитываем их мнение.
При подготовке к новому учебному году супруга следила за специальными предложениями и акциями. Когда можно сэкономить, почему бы этого не сделать? Например, часть канцелярии мы купили в «Чистяковской роще», где за приемлемые цены можно собрать всё необходимое и для уроков рисования, и чертёжные принадлежности, и конкурные карты с атласами. Также приобрели детям полезный гаджет — у нас дома есть умная колонка».
Совет
Умная колонка станет настоящей помощницей в обучении и в проведении досуга ребенка: она может помочь запомнить стихотворение, рассказать сказку или ответить на 1000 детских вопросов. VK Капсула с Марусей станет отличным выбором — она стильная и технологичная. В салонах Tele2 на этот гаджет сейчас действует привлекательная акция: при подключении к тарифу «Мой онлайн+» или «Супер онлайн+» и внесении абонентской платы за 3 месяца вперед, клиенту доступен дисконт в размере до 2 тыс. 550 рублей.
Евгения Карпанина, исполнительный директор международного фестиваля фотографии PHOTOVISA, автор и продюсер Фестиваля театральной фотографии, мама первокурсницы
«Два предыдущих года моя дочь училась дистанционно. В тот период необходимыми условиями обучения для неё стали не форма и рюкзак, а качественный интернет, мощный ноутбук, колонки и наушники. Мы даже проводили дома небольшое исследование, чтобы понять, где лучше поставить оборудование.
Сейчас дочь учится в колледже, и при подготовке к учебному году много времени у нас занял выбор канцелярии. Мы любим качественные блокноты, письменные принадлежности, органайзеры. Их выбор для нас превращается в приятное время, проведённое вместе.
Чтобы быстро и качественно подготовить ребенка к учебе, я составляла список необходимых вещей и прописывала их примерную стоимость. Далее мы с дочерью подбирали подходящие магазины и распределяли средства на онлайн- и офлайн-покупки. Многое приобрели в интернете: зная бюджет, дочь открывала сайты и сама всё выбирала. Так развиваются дисциплина и финансовая грамотность».
Совет
Главное, чему нужно научиться в первые месяцы учёбы в вузе или колледже, — правильно конспектировать. Преподаватели, в отличие от школьных учителей, не диктуют лекции под запись, поэтому важно вычленять и фиксировать важное, разработать понятную систему сокращений и расставления акцентов. И как говорится: «Per aspera ad astra», что значит «Через тернии к звездам».
Азамат Исянчурин, руководитель аналитического агентства Be Product, отец первоклассника и семиклассника
«Сборы в школу мы начали с покупки формы. Она появляется в магазинах в конце июля — начале августа, и мы сразу едем на примерку, чтобы не пришлось делать выбор, когда уже нет нужных фасонов или размеров. Недели за две до 1 сентября приобрели школьные принадлежности по стандартному списку и спортивную форму.
Также обновили рюкзаки, для нас это обязательный пункт при подготовке к учебному году. Выбрали эргономичные варианты не кричащих оттенков. При этом канцелярию, кроме тетрадей и письменных принадлежностей, практически не покупали. Универсальные вещи, типа пенала, старший ребёнок использует из года в год.
Для оптимизации времени по магазинам ходили без детей, но учитывали их вкус. Исключение — форма, которую нужно примерять. Также по своему опыту рекомендую не торопиться и не совершать импульсивных покупок. Запасаться принадлежностями на годы вперёд считаю нерациональным.
На школьные базары мы не ходим: ассортимент онлайн-магазинов шире, а бонусные программы позволяют разумнее распределить бюджет. Например, при покупке спортивной формы я потратил накопленные в программе лояльности баллы. А в книжном магазине, купив принадлежности для одного ребёнка, получил хорошую скидку для сборов второго».
Совет
Самые высокие цены на рюкзаки в августе, перед началом учебного года, и в конце декабря — многие покупают его в качестве новогоднего подарка. К тому же, у активных детей ранец изнашивается за полгода. Покупать рюкзаки наиболее выгодно перед началом летних каникул, когда спрос на них минимальный.
Юлия Купер, ведущая студии подкастов Red Barn, мама четвероклассницы
«Готовиться к учебному году мы начали ещё в апреле, чтобы в размеренном темпе выбрать всё необходимое, а не судорожно бегать по специализированным магазинам за неделю до начала учебного года. За всеми покупками ходили вместе с дочерью. Считаю, что ребёнку должно быть приятно использовать и носить школьные вещи.
Первым делом купили канцелярские принадлежности, которые можно найти в профильных магазинах в любое время года, в середине лета выбрали необходимую одежду. В июне купили дочери смартфон. Подбирали не очень дорогую модель, но отвечающую определённым техническим параметрам: обращали внимание на достаточный объём памяти, хорошую камеру, симпатичный дизайн».
Совет
Если вы планируете обновить ребёнку смартфон, обращайте внимание на акции, которые помогут оптимизировать траты. Например, Tele2 предлагает клиентам сэкономить на покупке устройств Xiaomi до 4 тыс. рублей, обменяв накопленные минуты на скидку.
До 30 сентября действует удвоенный курс обмена: 1 минута = 2 рубля дисконта. То есть, за 500 минут можно получить скидку 1 тыс. рублей, а за 2 тыс. минут — 4 тыс. рублей. В начала октября стоимость минут вернется к привычному курсу 1:1. Поэтому, с покупкой лучше не затягивать.
Первая полноценная неделя учебного года в разгаре, но наверняка ещё есть родители, которые не успели приобрести школьникам что-то из необходимых вещей. Нестрашно, если в списке не хватает пары тетрадей или контурных карт, но и отсутствие спортивной формы, рюкзака или гаджета — не приговор. Сейчас, когда ажиотаж спал, можно спокойно доукомплектовать школьные наборы — выгодные акции по-прежнему действуют, а очередей уже нет.