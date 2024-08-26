В Краснодаре создали картины из пластика в стиле треш-арт. Фоторепортаж

25 августа группа компаний «ИНСИТИ» и краевой экоцентр «Чистая Среда» организовали в микрорайоне Любимово экологический праздник «ГринСити». Гости мероприятия наблюдали за изготовлением брелоков из вторсырья, создавали картины своими руками, проходили познавательные квесты. Накануне жители микрорайона собрали 30 кг пластикового мусора, который организаторы использовали для различных активностей.

Выставка «8 зелёных сторон» показала, что каждый может сделать уже сейчас для сохранения планеты. Зрители увидели образцы переработки сырья и процесс превращения одного из них в новую вещь: на специальном станке из пластика сделали 250 брелоков.

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270 детей и взрослых прошли экоквест с заданиями на темы: «Вторая жизнь вещей», «Экологичные привычки», «Покупки без мусора», «Сортировка отходов», «Ресурсы», «Экологические термины». Флешмоб «Счастье создавать» затронул проблему пластикового загрязнения. За несколько дней до мероприятия среди жителей Любимово объявили конкурс на сбор пластиковых крышек. Победители получили призы и вместе с другими гостями праздника на мастер-классе художницы Елены Славных создали трехметровое панно из вторсырья. Картину передадут в музей школы микрорайона.

Экопраздник «Гринсити» в микрорайоне Любимово © Фото Дарьи Паращенко, предоставлено пресс-службой ГК «Инсити»

Экопраздник «Гринсити» в микрорайоне Любимово © Фото Дарьи Паращенко, предоставлено пресс-службой ГК «Инсити»

Экопраздник «Гринсити» в микрорайоне Любимово © Фото Дарьи Паращенко, предоставлено пресс-службой ГК «Инсити»

Не менее эффектными получились и созданные гостями картины в стиле треш-арт. Композиции собрали из самых разных пластиковых деталей — наушников, проводов, трубочек, лего, кукол, крышек и других.

Экопраздник «ГринСити» в микрорайоне Любимово © Фото Дарьи Паращенко, предоставлено пресс-службой ГК «Инсити»

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«Рады, что наше мероприятие привлекло столько жителей микрорайона Любимово и помогло им осознать важность сохранения окружающей среды. Надеемся, что подобные инициативы станут регулярными и помогут сформировать у подрастающего поколения ответственное отношение к природе», — сказал директор ГК «ИНСИТИ» Андрей Шадрин.