Универсальный труженик. Аграрий из Краснодарского края рассказал, как комбайн Ростсельмаш Т500 отработал сезон

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  • © Фото пресс-службы компании «Югпром»
    © Фото пресс-службы компании «Югпром»

На полях предприятия «Красная Звезда» в хуторе Меклета Белоглинского района в этом сезоне уже обработали 350 га подсолнечника, различных зерновых и бобовых комбайном Т500 от Ростсельмаш. В хозяйстве неоднократно испытывали разную технику, но в итоге остановились именно на этой модели.

Машину позиционируют как универсального труженика, который одинаково производителен на полях с разной урожайностью.

Юга.ру узнали у главного инженера «Красной Звезды» Владимира Диденко, почему уборку урожая доверили именно комбайну Т500 и как техника отработала в этом сезоне.

«Одним словом — надежный»

Из всех достоинств Т500 главный инженер прежде всего отмечает качество и доступность: «Цена на комбайн можно сказать, что несерьезная. Морально готовились к большей сумме. Ну а качество машины — на высоте, естественно. Поломок не было, неполадок никаких не было. Сервис к нам приезжал один единственный раз — на плановое техобслуживание». 

Комбайн T500 от Ростсельмаш с производительностью до 30 тонн в час подходит для уборки всех традиционных зерновых культур: колосовых, бобовых, масличных, крупяных и пропашных. При этом ширина молотилки подходит для полей разной урожайности. Машина может обработать за сезон более 1300 га.

День год кормит:

Технику в хозяйстве приобрели в кредит за полную стоимость, за господдержкой не обращались, и машина, по словам Владимира Диденко, вложенные средства оправдывает: «Комбайн отработал 350 га в этом сезоне, и показал себя за время уборки как надежная, высокопроизводительная техника. Можно, действительно, одним словом охарактеризовать — «надежный». Тут ни добавить, ни убавить»

Благодаря двухбарабанной системе (один барабан битерный, другой — сепарирующий) машина одинаково хорошо справляется с любыми агрофонами (состояниями почвы: влажностью, засоренностью и другими). Без проблем переезжать с поля на поле комбайну Т500 помогает увеличенный до 500 мм клиренс.

Главный инженер «Красной Звезды» Владимир Диденко © Фото из личного архива Владимира Диденко, предоставлено пресс-службой компании «Югпром»

Главный инженер «Красной Звезды» Владимир Диденко © Фото из личного архива Владимира Диденко, предоставлено пресс-службой компании «Югпром»

После сезона уборки — как новый

Первый урожай в «Красной Звезде» начали убирать еще в конце мая, и владельцы отмечают, что техника работает без нареканий.

Главный инженер акцентирует, что показательным было первое ТО: «От только что сошедшего с производственного конвейера наш комбайн, может, только пыль осевшая отличала. А так все в идеальном состоянии. Аграриям Т500 советую однозначно. На своем опыте опробовал — уверен в производителе, уверен в технике. Уверен в том, что, если посоветую коллегам приобрести технику Ростсельмаш, они останутся довольны».

На этот год парк техники «Красной Звезды» полностью укомплектован для почвообработки, уборки урожая и посева. Но, когда возникнет потребность в обновлении парка агромашин, в хозяйстве снова будут рассматривать технику Ростсельмаш.

Ранее Юга.ру рассказывали, что Ростсельмаш предложил специальные цены на тракторы благодаря госпрограмме «1432».

Белоглинский район Промышленность Ростсельмаш Сельское хозяйство

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