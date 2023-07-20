День год кормит. Фермер из Краснодарского края рассказал, как комбайн Ростсельмаш Т500 помогает собрать урожай быстро и без потерь

Время на уборку урожая, которое есть у аграриев, зачастую очень ограничено. Чтобы избежать потерь, сельхозтехника в этот период должна работать максимально надежно и производительно. Очень важно выбрать зерноуборочную машину, которая позволит собрать урожай с минимальными потерями и оптимальным расходом топлива.

Часто там, где урожаи большие и требуются комбайны с высокой производительностью, фермеры выбирают сельхозтехнику Ростсельмаш. Вот что о ней говорит один из кубанских фермеров.

Быстро, качественно, экономично «Мы приобрели комбайн Т500 в этом году. Поработали на нем только один сезон, но он нас уже приятно удивил», — говорит глава КФХ Валерий Голованов. «Мы выращиваем озимые пшеницу и ячмень, подсолнечник на площади около 360 га. Каждый сезон погода нам преподносит сюрпризы, а у нас, как говорится, день год кормит. Поэтому важно убрать урожай в сжатые сроки, быстро и качественно.

Быстро и качественно — это как раз про Ростсельмаш Т500. То есть уже видим, что в выборе техники не ошиблись. Да и на топливе сэкономили. Благодаря двухбарабанной системе машина адаптируется к самым сложным условиям уборки и одинаково хорошо справляется с любыми по влажности и засоренности агрофонами, способна намолачивать до 30 тонн зерна в час. Отмечу минимальное дробление зерна. Вместительный бункер объемом 10 тыс. литров полностью разгружается меньше чем за 2 минуты. Еще один большой плюс — увеличенный клиренс 500 мм. Это дает машине преимущества на переездах с поля на поле».

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Не только технологичность, но и комфорт водителя Валерий Валерьевич также отмечает комфортабельную кабину комбайна Luxury Cab второго поколения шириной почти 2 метра и с внутренним объемом 4 кубометра. Площадь панорамного остекления — более 5 кв. метров. Для работы механизатора предназначено большое и эргономичное кресло механизатора с пневматической подвеской, а для пассажира — увеличенное дополнительное кресло.

В кабине есть система климат-контроля, много места для хранения одежды и личных вещей. В распоряжении водителя — большой холодильный отсек для воды, что особенно актуально при работе в южных регионах. Зеркала заднего вида — с электрической регулировкой и подогревом. В правый подлокотник кресла механизатора встроена эргономичная панель управления системами комбайна.

«Впервые я узнал о комбайне Ростсельмаш Т500 в интернете. Вскоре увидел его на выставке «Золотая Нива». Менеджеры компании «Югпром» — официального дилера Ростсельмаш — объяснили нюансы эксплуатации машины, а после покупки быстро помогли настроить комбайн», — отмечает Валерий Голованов.

Сотрудник «Югпром Краснодар» Сергей Остапенко подчеркивает, что официальный дилер Ростсельмаш всегда готов оперативно и полностью обеспечить все потребности аграриев в технике, комплектующих, сервисе: «Неизменными остаются высокие стандарты Ростсельмаш. В частности, время реакции на обращение в наш сервисный центр — максимум 2 часа, в течение 24 часов с момента оформления заявки запчасть должна быть доставлена в поле. В базовой комплектации комбайн поставляется только с передними ведущими колесами, но по отдельному заказу он может быть полноприводным, доступно также дополнительное оснащение. Кроме того, для снижения давления на грунт возможна установка шин большего типоразмера. Кстати, на нашем складе всегда в наличии практически все детали техники Ростсельмаш. Все это позволяет аграриям не простаивать в ответственный период, убирать зерновые культуры экономно, быстро, качественно».