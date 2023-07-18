Ростсельмаш предложил специальные цены на тракторы благодаря госпрограмме «1432»

Ведущий российский производитель сельскохозяйственной техники предоставил аграриям возможность приобрести тракторы серии Ростсельмаш 2000 с заметными скидками. Вот какие акции и субсидии доступны сейчас покупателям южных регионов.

Прежде всего, снизить цену помогает программа государственного субсидирования производителей сельскохозяйственной техники №1432. Она работает в России с 2013 года с целью поддержки обеих сторон: производителей сельскохозяйственной продукции, то есть фермеров, и производителей сельскохозяйственной техники.

По специальным ценам можно приобрести тракторы серии Ростсельмаш 2000. Покупателям Краснодарского края предоставляется преференция в размере 10% по «Программе 1432». «Это позитивная информация для наших клиентов, так как дофинансирование федеральной программы «1432» позволит пополнить парки современными мощными агромашинами», — говорит директор по маркетингу Ростсельмаш Андрей Рябов.

Кроме того, оформить субсидирование можно и по акции «Трактор для своих» от Росагролизинг. Она позволяет заключить сделку по приобретению трактора с нулевым авансовым платежом и отсрочкой до сентября 2024 года. Соответствующее ценовое соглашение уже подписано между Ростсельмаш и Росагролизинг. Предложение особенно актуально в свете того, что многие сельхозпроизводители уже отметили мощность, надежность, простоту обслуживания и современность машин серии Ростсельмаш 2000, в частности тракторов Ростсельмаш 2375 и 2400. Они экономически выгодны для хозяйств, которые обрабатывают пашню площадью 1500 га и выше.

Вот их основные характеристики: мощность — от 380 до 433 л.с.;

производительность гидравлической системы — от 170 до 260 л/мин;

обрабатываемая площадь за сезон — до 12 тыс. га;

производительность — до 19 га/ч.

«Производительность выросла вдвое» Глава КФХ Сергей Ефремов (Новопокровский район Краснодарского края) поделился своим опытом использования в хозяйстве модели Ростсельмаш 2375:

— «На 1000 га мы выращиваем озимые зерновые культуры, горох, сахарную свеклу, кукурузу и подсолнечник. У меня в хозяйстве есть трактор Ростсельмаш 2375. Его мы приобрели год назад после своевременного предложения от компании Югпром. Ни разу не пожалели. Производительность выросла вдвое, сократились сроки проведения многих операций в полях. В хозяйстве такая агротехника просто необходима! В этом тракторе я отмечаю мощность, простоту в обслуживании, качество сборки, инновационную электронику, удобную кабину, а также очень приятную для такой модели стоимость».

«Я рекомендовал его и своим коллегам» ООО «Рассвет» (Кавказский район Краснодарского края) имеет в своем парке сельхозмашин различную современную технику, в том числе популярный у аграриев Кубани и других регионов страны трактор Ростсельмаш 2375. Компания приобрела его у официального дилера «Югпром», крупного поставщика сельхозтехники и запчастей к ней на юге России.

На площади 5200 га «Рассвет» выращивает зерновые, зернобобовые и масличные культуры. — «Началось с того, что я поехал на выставку сельхозмашин и впервые увидел могучий трактор Ростсельмаш 2375 вблизи, посидел в кабине, ознакомился с его устройством, получил полную консультацию от специалиста по эксплуатации», — рассказывает главный инженер ООО «Рассвет» Александр Задворных. — «Трактор мне понравился сразу, хотя я уже имел опыт работы на разных агромашинах и думал, что меня сложно удивить. Потом, конечно же, расспрашивал коллег в других хозяйствах, кто уже эксплуатирует эти тракторы. Отзывы были положительными. Тогда порекомендовал руководству нашего хозяйства купить его».

Узнайте, как, когда и где вы можете посетить демонстрационный онлайн-тур трактора Ростсельмаш 2400 с электронными опциями. Ростсельмаш проводит демонстрации работы машин в полевых условиях с применением передового навесного оборудования и электронных систем для ознакомления аграриев с возможностями для повышения прибыльности хозяйств.

«На поле машина доказала свои способности обрабатывать до 19 га в час и до 12 тыс. га за сезон. При этом на восьми спаренных колесах существенно снижено давление на почву. А почвы в этой местности очень тяжелые, хоть и черноземы. Трактор проявил истинно сильный «характер»: и с сухой землей справляется, и по очень сырой тянет исправно. Ростсельмаш 2375 хорошо зарекомендовал себя на основной обработке почвы чизилеванием, на доработке дисковыми орудиями, легко тянет плуги и бороны. Имеет яркие светодиодные фары. Пересаживаться со старых моделей на этот трактор механизаторам легко. Так что он просто незаменим», — считает Александр Владимирович

«Мне как инженеру очень нравится то, что трактор Ростсельмаш 2375 — это производительный и в то же время простой в обслуживании и экономичный. Двигатель надежный, маневренность хорошая — разворачивается практически на месте. В кабине комфортно — климат-контроль и много места, хороший обзор на 360 градусов, шумоизоляция, регулируемые кресло на пневмоподвеске и рулевая колонка. Рулевое управление очень легкое. Показания датчиков, маркировка приборов, переключателей легко читаемы и находятся в прямой видимости и доступе механизатора. Минимум электроники — на мой взгляд, это повышает надежность трактора. Мы дополнительно поставили на него и систему автоуправления. Она тоже от Ростсельмаш и очень помогает экономить ресурсы.

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Трактор отработал в хозяйстве три с половиной сезона. Нареканий не имел. Машина быстро вошла, как говорится в рабочую колею, и детали притерлись в рабочем режиме. Теперь трактор находится на сервисном обслуживании у компании «Югпром», — говорит главный инженер.