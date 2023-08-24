Безопасно купить или продать недвижимость. В Краснодаре открылся Расчётный центр по сделкам с недвижимостью Фора-Банка
Каждый день в Краснодарском крае оформляют сотни сделок с недвижимостью. По итогам 1 квартала 2023 года регион занимает первое место в Южном Федеральном округе и третье в общероссийском рейтинге по объемам ввода жилья после Москвы (1965,5 тыс. кв. метров) и Московской области (2998,5 тыс. кв. метров).
Продавец и покупатель недвижимости относятся друг к другу обоюдно настороженно: и первый, и второй хотят избежать неприятных сюрпризов. Оформить сделку безопасно и в рамках законодательства можно в Расчётном центре по сделкам с недвижимостью Фора-Банка — быстро и в комфортных условиях.
Для кого открылся Расчётный центр по сделкам с недвижимостью?
Для продавцов и покупателей недвижимости (как первичной, так и вторичной) и для риэлторов при оформлении сделок.
Какие функции он выполняет?
Расчётный центр берет на себя все трудоемкие формальности по заключению договора (подготовку и проверку документов, регистрацию сделки) и проводит расчёты по сделке в удобной для участников форме.
Как это работает?
Чтобы как можно быстрее и комфортнее оформить куплю-продажу жилья, Фора-Банк разработал специальное предложение — сделку под ключ. В том числе для «цепочек» — сложных альтернативных сделок, состоящих из нескольких этапов купли-продажи, в которых задействовано много участников. Эта процедура успешно реализуется в Расчётном центре по сделкам с недвижимостью.
Ситуация 1: купля-продажа недвижимости за наличные
Продавец и покупатель приходят в банк и располагаются в переговорной. Дальше всю подготовку сделки проводят сотрудники банка: оформляют договор купли-продажи, проверяют документы. Клиентам остается только внимательно изучить договор и поставить подписи.
Для пересчета и проверки денег менеджеры банка приглашают клиентов в кассу. Затем деньги закладывают в ячейку, откуда продавец сможет забрать их после перехода прав собственности на квартиру. Такая процедура называется расчетом через банковский сейф.
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Ситуация 2: купля-продажа жилья с безналичным расчетом
Здесь подойдет другой вариант оформления сделки — через аккредитив. Это гарантия от банка, что продавец получит платеж, если выполнит определенные условия. Такая форма расчетов защищает и покупателя, и продавца. Сам документ (аккредитив) также предварительно подготовят сотрудники банка.
Документы для проверки и подготовки договора купли-продажи можно предварительно прислать по электронной почте. Тогда вся процедура займет всего около 30 минут.
Следующий этап (для всех вариантов) — электронная регистрация сделки
После оформления документов менеджер банка отправит документы в Росреестр в электронном виде. Там сделку официально зарегистрируют, и право собственности перейдет от продавца к покупателю.
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Что такое сделка под ключ?
Это услуга, в которой Фора-Банк сопровождает вас на всех этапах купли-продажи недвижимости. В неё входят:
- проверка документов и подготовка договоров;
- расчеты в форме, которую предпочтут клиенты: наличной — через банковский сейф; безналичной — с помощью бесплатного аккредитива, смешанной — аккредитив + банковский сейф (для сложных форм расчетов);
- электронная регистрация.
Лично для риэлтора банк предоставляет:
- бесплатный сейф;
- бонусы при каждой сделке.
В Расчётном центре по сделкам с недвижимостью есть все необходимое, чтобы сделка прошла быстро, безопасно и комфортно:
- благоустроенные переговорные и кассовые зоны;
- квалифицированный персонал;
- современное оборудование.
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Как записаться на консультацию или оформление сделки?
Предварительно записаться можно по телефонам: +7 (861) 214-99-16 (вн. 2536) или +7 (918) 62-62-062.
6 дней в неделю без предварительной записи и очередей Фора-Банк ждет вас по адресу: Краснодар, улица Орджоникидзе, 41.
Отделение работает с понедельника по пятницу с 09:00 до 20:00, в субботу — с 10:00 до 17:00.
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