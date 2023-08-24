Безопасно купить или продать недвижимость. В Краснодаре открылся Расчётный центр по сделкам с недвижимостью Фора-Банка

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  • © Фото Александра Шахлина, предоставлено пресс-службой Фора-Банка
    © Фото Александра Шахлина, предоставлено пресс-службой Фора-Банка
  • © Фото Александра Шахлина, предоставлено пресс-службой Фора-Банка
    © Фото Александра Шахлина, предоставлено пресс-службой Фора-Банка

Каждый день в Краснодарском крае оформляют сотни сделок с недвижимостью. По итогам 1 квартала 2023 года регион занимает первое место в Южном Федеральном округе и третье в общероссийском рейтинге по объемам ввода жилья после Москвы (1965,5 тыс. кв. метров) и Московской области (2998,5 тыс. кв. метров).

Продавец и покупатель недвижимости относятся друг к другу обоюдно настороженно: и первый, и второй хотят избежать неприятных сюрпризов. Оформить сделку безопасно и в рамках законодательства можно в Расчётном центре по сделкам с недвижимостью Фора-Банка — быстро и в комфортных условиях.

Для кого открылся Расчётный центр по сделкам с недвижимостью?

Для продавцов и покупателей недвижимости (как первичной, так и вторичной) и для риэлторов при оформлении сделок.

Какие функции он выполняет?

Расчётный центр берет на себя все трудоемкие формальности по заключению договора (подготовку и проверку документов, регистрацию сделки) и проводит расчёты по сделке в удобной для участников форме.

Как это работает?

Чтобы как можно быстрее и комфортнее оформить куплю-продажу жилья, Фора-Банк разработал специальное предложение — сделку под ключ. В том числе для «цепочек» — сложных альтернативных сделок, состоящих из нескольких этапов купли-продажи, в которых задействовано много участников. Эта процедура успешно реализуется в Расчётном центре по сделкам с недвижимостью.

Ситуация 1: купля-продажа недвижимости за наличные

Продавец и покупатель приходят в банк и располагаются в переговорной. Дальше всю подготовку сделки проводят сотрудники банка: оформляют договор купли-продажи, проверяют документы. Клиентам остается только внимательно изучить договор и поставить подписи.

Для пересчета и проверки денег менеджеры банка приглашают клиентов в кассу. Затем деньги закладывают в ячейку, откуда продавец сможет забрать их после перехода прав собственности на квартиру. Такая процедура называется расчетом через банковский сейф.

В обороте снова появились купюры в 5 и 10 рублей:

Ситуация 2: купля-продажа жилья с безналичным расчетом

Здесь подойдет другой вариант оформления сделки — через аккредитив. Это гарантия от банка, что продавец получит платеж, если выполнит определенные условия. Такая форма расчетов защищает и покупателя, и продавца. Сам документ (аккредитив) также предварительно подготовят сотрудники банка.

Документы для проверки и подготовки договора купли-продажи можно предварительно прислать по электронной почте. Тогда вся процедура займет всего около 30 минут.

Следующий этап (для всех вариантов) — электронная регистрация сделки

После оформления документов менеджер банка отправит документы в Росреестр в электронном виде. Там сделку официально зарегистрируют, и право собственности перейдет от продавца к покупателю.

  • © Фото Александра Шахлина, предоставлено пресс-службой Фора-Банка
    © Фото Александра Шахлина, предоставлено пресс-службой Фора-Банка

В России вводят цифровой рубль:

Что такое сделка под ключ?

Это услуга, в которой Фора-Банк сопровождает вас на всех этапах купли-продажи недвижимости. В неё входят:

  • проверка документов и подготовка договоров;
  • расчеты в форме, которую предпочтут клиенты:  наличной — через банковский сейф; безналичной — с помощью бесплатного аккредитива, смешанной — аккредитив + банковский сейф (для сложных форм расчетов);
  • электронная регистрация.

Лично для риэлтора банк предоставляет:

  • бесплатный сейф;
  • бонусы при каждой сделке.

В Расчётном центре по сделкам с недвижимостью есть все необходимое, чтобы сделка прошла быстро, безопасно и комфортно:

  • благоустроенные переговорные и кассовые зоны;
  • квалифицированный персонал;
  • современное оборудование.
  • © Фото Александра Шахлина, предоставлено пресс-службой Фора-Банка
    © Фото Александра Шахлина, предоставлено пресс-службой Фора-Банка
  • © Фото Александра Шахлина, предоставлено пресс-службой Фора-Банка
    © Фото Александра Шахлина, предоставлено пресс-службой Фора-Банка

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Как записаться на консультацию или оформление сделки?

Предварительно записаться можно по телефонам: +7 (861) 214-99-16 (вн. 2536) или +7 (918) 62-62-062.

6 дней в неделю без предварительной записи и очередей Фора-Банк ждет вас по адресу: Краснодар, улица Орджоникидзе, 41.

Отделение работает с понедельника по пятницу с 09:00 до 20:00, в субботу — с 10:00 до 17:00.

Акционерный коммерческий банк «ФОРА-БАНК» (АО) — универсальная кредитная организация более чем c 30-летней историей. Сегодня у банка 150 офисов в 17 регионах РФ.

По состоянию на 01.01.2022, по информации «Банки.ру», Фора-Банк входит в топ-30 самых эффективных и рентабельных банков (рейтинг опубликован в газете «Комерсантъ», выпуск №174 от 21.09.2022), в топ-90 — по размеру активов и в топ-50 — по объему коммерческого кредитования. По данным сервиса Brobank.ru, в 2021 году банк вошел в топ-10 банков с наиболее развитой филиальной сетью в ЦФО.

В 2022 году Фора-Банк победил в номинации «Банк, который рекомендуют друзьям» Национальной банковской премии.

Финансовое интернет-издание «Выберу.ру» включило карту «МИР Пенсионная» Фора-Банка в пятерку лучших карт среди пенсионных карт крупнейших банков России в августе 2022 г.

Рейтинги: В+ (RU) прогноз «Стабильный» (рейтинговое агентство АКРА); «ВB-|ru|» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, прогноз «стабильный» («Национальное Рейтинговое Агентство»).

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