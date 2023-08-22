В Краснодаре повысили стоимость проезда на общественном транспорте до 40 рублей. Узнали, как платить на 20% меньше

С 22 августа проезд в общественном транспорте Краснодара подорожал с 35 до 40 рублей. Но до конца сентября прокатиться в трамваях, троллейбусах, автобусах или маршрутках в любом населенном пункте Краснодарского края можно на 8 рублей дешевле.

Как сэкономить на поездках в муниципальном транспорте, читайте в карточках Юга.ру.