В Краснодаре повысили стоимость проезда на общественном транспорте до 40 рублей. Узнали, как платить на 20% меньше

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

С 22 августа проезд в общественном транспорте Краснодара подорожал с 35 до 40 рублей. Но до конца сентября прокатиться в трамваях, троллейбусах, автобусах или маршрутках в любом населенном пункте Краснодарского края можно на 8 рублей дешевле.

Как сэкономить на поездках в муниципальном транспорте, читайте в карточках Юга.ру. 

  1. Кому полагается скидка 8 рублей?


    Всем жителям и гостям Краснодара и Краснодарского края! До 30 сентября она применяется автоматически, если вы оплачиваете проезд в общественном транспорте смартфоном с привязанной картой платежной системы «Мир».

    Размер скидки фиксированный и не зависит от стоимости проезда — если проезд в вашем городе или поселке стоит дешевле, чем в Краснодаре, скидка все равно составит 8 рублей.

  1. Где действует скидка?

    Она распространяется на поездки в общественном транспорте всех муниципалитетов Краснодарского края. Главное — наличие терминала для приема бесконтактных банковских карт. Всего в регионе под это условие подходят почти 5 тыс. транспортных средств. В Краснодаре терминалы для безналичного расчета стоят во всех единицах официального общественного транспорта.

  1. Сколько раз можно получить скидку на оплату проезда?

    Столько раз, сколько раз вы воспользуетесь общественным транспортом, ограничений нет. Поэтому особенно приятна сумма экономии будет для тех, кто ездит с пересадками несколько раз в день. Но заметят скидку даже те, кто ездит только дважды в день, например, на работу и обратно, потому что за день можно сэкономить 16 рублей, а за одну рабочую неделю уже целых 80 рублей.

  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

  1. Как можно её получить?

    Нужно оплачивать проезд картой «Мир», но не самим «пластиком», а мобильным телефоном с функцией бесконтактной оплаты (NFC). 

    Ваша карта системы «Мир» может быть выпущена любым банком в любом регионе.

  1. Что нужно для этого сделать?

    Предварительно загрузить в смартфон на базе Android один из мобильных платежных сервисов — MirPay или Samsung Pay — и привязать к нему действующую банковскую карту «Мир». Подробнее о том, как это сделать.

    Готово! Прикладывайте телефон к терминалу бесконтактной оплаты и экономьте деньги.

Совет: следите за положительным балансом карты «Мир», чтобы она не попала в стоп-лист. В такой ситуации придется платить полную цену проезда, пока вы не пополните карту и не выведете её из стоп-листа.

  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

  1. Как я пойму, что заплатил меньше? Увижу в билете?

    Будьте внимательны: в чеке об оплате, то есть в «билете», который вам даст кондуктор или водитель, вы можете увидеть полную стоимость проезда (например, в Краснодаре — 40 рублей с 22 августа). При этом по факту с карты спишется только 32 рубля. Убедиться в этом можно в мобильном приложении своего банка, в смс или пуш-уведомлении от банка. Так происходит потому, что скидку предоставляет непосредственно платежная система «Мир», а не перевозчик.

    Редактор Юга.ру в первый день повышения стоимости проезда убедился, что акция работает и реально позволяет экономить. Смотрите фото ниже.

 

  1. А это точно работает?

    Да, редакторы Юга.ру протестировали акцию на себе еще в июне, до повышения стоимости, и тогда было не менее приятно платить 27 рублей вместо 35. Вот как это было

    Акцию запустили 1 июня, и она набирает все большую популярность у жителей и гостей Кубани. «По результатам двух летних месяцев пассажиры общественного транспорта стали оплачивать проезд телефоном в 1,5 раза чаще. При этом сумма экономии благодаря нашему предложению превысила 28 млн рублей», — рассказала директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова.

     

Какой же краснодарец не любит быстрой езды:

С полными правилами предоставления скидки и перечнем маршрутов можно ознакомиться на сайте и в мобильном приложении «Привет, Мир!».

Все новости и статьи Юга.ру об общественном транспорте

Деньги карты «Мир» Маршрутки Общественный транспорт Технологии Трамвай Троллейбус Финансы Цены

Новости

В Краснодаре пройдут лекции о зарождении моды, глянцевой фотографии и революциях
В Сочи педагоги будут ездить на автобусах с 50-процентной скидкой
В Краснодарском крае прогнозируют засуху и прохладные ночи
Внутренний двор Краснодарского музея Фелицына на один день превратится в кинотеатр под открытым небом
В Краснодаре на месте 20-летнего недостроя в ЮМР появится спортивный объект для школьников
В одной из школ Краснодара будет 31 первый класс

Лента новостей

Фото на фоне «носа»
Сегодня, 09:47
Фото на фоне «носа»
Чем уникален мемориал «Малая земля» в Новороссийске и как его планируют реставрировать
В Краснодаре повысили стоимость проезда на общественном транспорте до 40 рублей
Вчера, 14:39
В Краснодаре повысили стоимость проезда на общественном транспорте до 40 рублей
Узнали, как платить на 20% меньше
Динозавры вернулись! В «Пятёрочке» снова можно собрать коллекцию завров
Вчера, 15:41
Динозавры вернулись! В «Пятёрочке» снова можно собрать коллекцию завров

Реклама на сайте