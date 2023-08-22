В Краснодаре повысили стоимость проезда на общественном транспорте до 40 рублей. Узнали, как платить на 20% меньше
С 22 августа проезд в общественном транспорте Краснодара подорожал с 35 до 40 рублей. Но до конца сентября прокатиться в трамваях, троллейбусах, автобусах или маршрутках в любом населенном пункте Краснодарского края можно на 8 рублей дешевле.
Как сэкономить на поездках в муниципальном транспорте, читайте в карточках Юга.ру.
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Кому полагается скидка 8 рублей?
Всем жителям и гостям Краснодара и Краснодарского края! До 30 сентября она применяется автоматически, если вы оплачиваете проезд в общественном транспорте смартфоном с привязанной картой платежной системы «Мир».
Размер скидки фиксированный и не зависит от стоимости проезда — если проезд в вашем городе или поселке стоит дешевле, чем в Краснодаре, скидка все равно составит 8 рублей.
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Где действует скидка?Она распространяется на поездки в общественном транспорте всех муниципалитетов Краснодарского края. Главное — наличие терминала для приема бесконтактных банковских карт. Всего в регионе под это условие подходят почти 5 тыс. транспортных средств. В Краснодаре терминалы для безналичного расчета стоят во всех единицах официального общественного транспорта.
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Сколько раз можно получить скидку на оплату проезда?
Столько раз, сколько раз вы воспользуетесь общественным транспортом, ограничений нет. Поэтому особенно приятна сумма экономии будет для тех, кто ездит с пересадками несколько раз в день. Но заметят скидку даже те, кто ездит только дважды в день, например, на работу и обратно, потому что за день можно сэкономить 16 рублей, а за одну рабочую неделю уже целых 80 рублей.
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Как можно её получить?
Нужно оплачивать проезд картой «Мир», но не самим «пластиком», а мобильным телефоном с функцией бесконтактной оплаты (NFC).
Ваша карта системы «Мир» может быть выпущена любым банком в любом регионе.
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Что нужно для этого сделать?Предварительно загрузить в смартфон на базе Android один из мобильных платежных сервисов — MirPay или Samsung Pay — и привязать к нему действующую банковскую карту «Мир». Подробнее о том, как это сделать.
Готово! Прикладывайте телефон к терминалу бесконтактной оплаты и экономьте деньги.
Совет: следите за положительным балансом карты «Мир», чтобы она не попала в стоп-лист. В такой ситуации придется платить полную цену проезда, пока вы не пополните карту и не выведете её из стоп-листа.
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Как я пойму, что заплатил меньше? Увижу в билете?
Будьте внимательны: в чеке об оплате, то есть в «билете», который вам даст кондуктор или водитель, вы можете увидеть полную стоимость проезда (например, в Краснодаре — 40 рублей с 22 августа). При этом по факту с карты спишется только 32 рубля. Убедиться в этом можно в мобильном приложении своего банка, в смс или пуш-уведомлении от банка. Так происходит потому, что скидку предоставляет непосредственно платежная система «Мир», а не перевозчик.
Редактор Юга.ру в первый день повышения стоимости проезда убедился, что акция работает и реально позволяет экономить. Смотрите фото ниже.
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А это точно работает?
Да, редакторы Юга.ру протестировали акцию на себе еще в июне, до повышения стоимости, и тогда было не менее приятно платить 27 рублей вместо 35. Вот как это было.
Акцию запустили 1 июня, и она набирает все большую популярность у жителей и гостей Кубани. «По результатам двух летних месяцев пассажиры общественного транспорта стали оплачивать проезд телефоном в 1,5 раза чаще. При этом сумма экономии благодаря нашему предложению превысила 28 млн рублей», — рассказала директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова.
Какой же краснодарец не любит быстрой езды:
С полными правилами предоставления скидки и перечнем маршрутов можно ознакомиться на сайте и в мобильном приложении «Привет, Мир!».