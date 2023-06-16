Весной этого года компания Ростсельмаш вывела на российский рынок инновационный продукт, который значительно оптимизирует процесс движения трактора по полю. РСМ Агротроник Пилот 1.0 электроруль можно установить на тракторы серии Ростсельмаш 2000. Перед началом продаж система прошла испытания и точную настройку на различных полевых работах — бороновании, вспашке, посеве и культивации.

Корректность системы подтвердили более чем 300 часов работ на тракторах в холдинге «Урал Дон» в Ростовской области. Аграрии Краснодарского края смогли оценить новинку на выставке «Золотая Нива» в Усть-Лабинске. Технику Ростсельмаш на мероприятии представлял официальный дилер «Югпром».

Контроль и отчет 24/7 прямо в смартфоне — То, что нам показали здесь, мне понравилось, — говорит председатель СПК «Поречье» Геннадий Пронькин. — Видно, как электронная система автоуправления РСМ Агротроник Пилот 1.0 электроруль контролирует каждый этап работы на полях с точностью до 2,5 см. Все эти данные в любой момент можно посмотреть в специальном приложении. Его удобно установить на смартфон, планшет или компьютер. Система устанавливается на платформу РСМ Агротроник, которая идет в базовой комплектации тракторов и устанавливается уже на конвейере. Благодаря платформе владельцу доступны оперативные данные по каждой машине и аграрий может отследить: наработку часов в смену;

площадь обработки;

весь маршрут;

технические характеристики, в том числе расход ГСМ, работу двигателя. Кстати, приложение напоминает и о своевременном прохождении ТО.

Председатель СПК «Поречье» Геннадий Пронькин © Фото пресс-службы «Югпром»

— Для меня такой отчет под рукой незаменим, — делится Геннадий Пронькин. — И не важно, в полях я сейчас или далеко от места работ. Вот какие плюсы есть у такой системы: известно, сколько часов фактически отработала техника, сколько ресурсов и мощностей потрачено на тот или иной вид работы, есть срез по эффективности процессов. Это помогает понять, насколько рентабельна машина, эффективна работа сотрудников и как все эти задачи можно оптимизировать.

Платформа РСМ Агротроник следит за процентом исполнения работ, оповещает о сливах топлива и простоях; быстро определяет, где находится техника и в каком она состоянии; контролирует скорость и выполнение основных операций; сигнализирует о нарушениях механизатором норм полевых работ.



Система РСМ Агротроник Пилот 1.0 электроруль (устанавливается на платформу) умеет управлять траекторией движения техники с точностью до 2,5 см, автоматически разворачивать машину и возвращать на корректную, заданную системой траекторию работы, исключая пропуски и перекрытия.

© Изображение пресс-службы «Югпром»

«Ни одного лишнего действия — все точно, выверено» — В нашем хозяйстве три трактора серии Ростсельмаш 2000. Два новых (2022 года) и один постарше (2007 года), — говорит главный инженер «Компании Руно» Николай Шипулин. — Первый трактор сразу же показал себя с лучшей стороны, поэтому, когда пришла пора обновлять парк сельхозмашин, мы рассматривали только модели Ростсельмаш. Эти машины — молодцы, выполняют все виды полевых работ. Мы на них и пашем, и дискуем, и сеем, специально под них приобрели сеялку. Расход топлива на них оптимальный и кабина удобная. На этих тракторах обрабатываем свои 6 тыс. га и еще соседям помогаем, когда надо.

Конечно, видно, трактор этот усовершенствовался, видны новации в нем. Мне еще нравится, что благодаря платформе Ростсельмаш снизилось количество нарушений в работе. Дело в том, что каждый механизатор знает: если допустит, например, простой, смену маршрута, пробуксовку, несоблюдение рабочей скорости, то об этом сразу же узнает руководитель.

Система РСМ Агротроник Пилот 1.0 электроруль интересна тем, что интегрируется не в гидравлическую систему рулевого управления, а прямо в рулевую колонку. Комплект оборудования включает спутниковую антенну, электрический руль, блок управления и сенсорный модуль.

Систему РСМ Агротроник Пилот 1.0 электроруль можно установить на трактор всего за 3 часа.

Главный инженер «Компании Руно» Николай Шипули © Фото пресс-службы «Югпром»

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Из явных плюсов разработки назову значительное снижение пропусков и перекрытий. Кстати, техника хорошо идет в темное время суток или при плохой видимости. Система берет на себя управление траекторией движения, автоматически разворачивает машину, ведет ее без пропусков параллельно предыдущему проходу, исключая перекрытия. Ни одного лишнего действия — все точно, выверено.

У новой системы автоуправления большие перспективы — она оптимизирует процесс движения трактора по полю и снижает трудоемкость полевых операций до 60%, а значит — экономит время, деньги и повышает эффективность полевых работ.