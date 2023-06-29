Банк Уралсиб — надёжный и эффективный банк для бизнеса

Банк Уралсиб вошёл в Топ-10 рейтинга по объёмам кредитования малого и среднего бизнеса по итогам 2022 года, представленного Эксперт РА. Какие продукты и сервисы для бизнеса предлагает Уралсиб, и почему многие предприниматели считают именно его надёжным и эффективным партнёром, читателям Юга.ру рассказал управляющий филиалом «Южный» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Роман Куришов.

Цифровые сервисы и офлайн — Уралсиб — банк комплексных решений для бизнеса, прежде всего — в сегменте малого предпринимательства. Предпринимателям предлагаются широкая линейка финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы, а также возможности бесплатного обучения основам ведения бизнеса. За 2022 год субъектам малого и среднего предпринимательства банк выдал кредитов на сумму 51,7 млрд рублей. Выросла и клиентская база — по итогам 2022 года количество активных клиентов малого и среднего бизнеса Банка Уралсиб превысило 138 тыс. клиентов, увеличившись с начала года на 9%. Портфель кредитов МСП вырос до 23,1 млрд рублей, гарантийный портфель составил более 41,9 млрд рублей, общий объем пассивов — более 142,6 млрд рублей. В прошлом году банк продолжил развивать линейку продуктов для малого бизнеса, совершенствуя цифровые сервисы и каналы именно для этого сегмента.

Уралсиб © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

Прежде всего, хотелось бы упомянуть о сети специализированных Центров развития малого бизнеса Банка Уралсиб, которую мы существенно расширили в 2022 году. Сегодня таких центров уже более 20, они эффективно работают во многих крупных городах присутствия банка, включая Краснодар. Наряду с развитием специализированной офлайн-сети, в рамках реализуемой программы цифровизации был запущен проект «Новые города». Благодаря ему банк получил возможность дистанционно привлекать и обслуживать клиентов малого бизнеса в формате цифрового банка — в тех городах, где нет офисов Уралсиба. Проект был отмечен экспертами рынка, он победил в номинации «Цифровизация малого бизнеса» Национальной банковской премии — 2022. Также Уралсиб открыл Центр дистанционного обслуживания бизнеса для привлечения и обслуживания клиентов в удаленном формате в режиме 24/7. На текущий момент в Центр поступает по разным каналам более 40 тыс. обращений клиентов в месяц, каждый третий счёт клиентам открывается в удаленном формате. Еще одна новация 2022 года — проект «Академия управления и предпринимательства», действующий при поддержке Уралсиба. Академия предлагает комплексное обучение навыкам ведения эффективного бизнеса — как для начинающих собственное дело, так и для действующих предпринимателей со стажем. Работа Банка Уралсиб по развитию направления малого бизнеса получила высокую оценку экспертов рынка. Так, в прошлом году Аналитический центр БизнесДром оценил клиентский сервис Банка Уралсиб для предпринимателей и бизнеса на уровне А1 (наивысший уровень качества услуг), а компания Markswebb — включила онлайн-банк Уралсиб Бизнес Онлайн в Топ-10 рейтингов лучших мобильных и интернет-банков для бизнеса.

Обновленный офис в Краснодаре (кликните, чтобы прочесть) Помимо открытия центров малого бизнеса, Уралсиб занимается и обновлением своей сети универсальных офисов. 25 мая в Краснодаре в новом здании на улице Тургенева, 107 вновь открылось одно из старейших отделений Уралсиба в городе — допофис «Прикубанский». Отделение оформлено в новом корпоративном стиле — банк сегодня поступательно проводит ребрендинг своей региональной сети. Постоянные клиенты обновление оценили — логотип и написание названия стали более лёгкими, а синий цвет в оформлении сменился на глубокий чернично-фиолетовый. Это — цвет аметиста Deep Siberian, месторождение которого находится на Урале, что символично для банка. Он отлично сочетается со светло-бежевыми элементами в офисе. Клиентам здесь доступен полный комплекс банковских услуг для физических и юридических лиц, консультации специалистов по всем продуктам и сервисам. Обстановка стала более эргономичной, зона ожидания для клиентов — более комфортной. Офис работает с понедельника по пятницу, для физических лиц — с 9:00 до 18:00, для юридических — с 9:00 до 17:00.

© Фото Дины Павленко, предоставлено пресс-службой банка Уралсиб

© Фото Дины Павленко, предоставлено пресс-службой банка Уралсиб

Полезные сервисы и продукты Уралсиба для предпринимателей (кликните, чтобы прочесть) Экспресс-кредиты без залога по двум документам на любые бизнес-цели. Время рассмотрения — сутки со дня предоставления полного пакета документов. Срок кредитования — от 6 до 60 месяцев, максимальная сумма — 1,5 млн рублей для новых и 3 млн рублей для действующих клиентов банка.

без залога по двум документам на любые бизнес-цели. Время рассмотрения — сутки со дня предоставления полного пакета документов. Срок кредитования — от 6 до 60 месяцев, максимальная сумма — 1,5 млн рублей для новых и 3 млн рублей для действующих клиентов банка. «Цифровая зарплата» — удобные перечисления выплат в рамках Трудового кодекса на счета и карты сотрудников в любых банках. Доступна действующим клиентам Уралсиба с открытым расчетным счетом — компаниям и ИП — с количеством сотрудников для перечисления до 30 человек.

— удобные перечисления выплат в рамках Трудового кодекса на счета и карты сотрудников в любых банках. Доступна действующим клиентам Уралсиба с открытым расчетным счетом — компаниям и ИП — с количеством сотрудников для перечисления до 30 человек. Бизнес-карта с кешбэком до 7% для новых клиентов. В течение срока действия акции, которая стартует каждые три месяца, пользователь получает кешбэк до 7% за покупки в наиболее популярных у бизнеса категориях — от АЗС и ж/д-билетов до кафе и ресторанов. Условие — траты по бизнес-карте не менее 30 тыс. рублей в месяц. Максимальный размер кешбэка — 5 тыс. рублей в месяц по всем счетам.



Такой же кешбэк на постоянной основе получают владельцы премиальной бизнес-карты. Бизнес-карты дают возможность получения дохода до 3% годовых на минимальный остаток по карточному счету (в рамках пакетов «Пора расти», «Оптимальный», «На высоте», «ВЭД»). Бесплатный сервис онлайн-регистрации ИП или ООО без визита в налоговую и оплаты госпошлины. Платформа самостоятельно подготовит полный пакет документов.

без визита в налоговую и оплаты госпошлины. Платформа самостоятельно подготовит полный пакет документов. Открытие и обслуживание счетов в юанях для предпринимателей и компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность (ВЭД) с контрагентами из Китая.

для предпринимателей и компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность (ВЭД) с контрагентами из Китая. «Бизнес-клуб Перспектива» — площадка для общения премиальных клиентов банка.

площадка для общения премиальных клиентов банка. Сервис оплаты онлайн-покупок через Систему быстрых платежей.

Весной 2023 года Уралсиб запустил сразу три новых акции для новых бизнес-клиентов банка (кликните, чтобы прочесть) «Безлимитные платежи»



ИП и юрлица (ЮЛ) — новые клиента банка — при подключении к «Уралсиб Бизнес Онлайн» до 30 сентября 2023 года в течение 6 месяцев могут проводить любое количество платежей контрагентам по расчетному счету.



Кроме этого, отсутствует комиссия за платежи в рамках сервиса «Цифровая зарплата».



Лимит бесплатных переводов физлицам (не в рамках «Цифровой зарплаты») — для ЮЛ до 200 тыс. руб/мес, для ИП до 400 тыс. руб/мес. (300 тыс. руб./мес себе на счет в пределах Банка, 100 тыс. руб./мес — иные переводы). Для селлеров (с 15 марта по 30 сентября 2023 года)



Новым клиентам банка, торгующим на маркетплейсах, с бизнесом старше 3 месяцев, доступны специальные тарифы РКО в рублях в течение года с момента открытия первого расчетного счета в рублях.



Тарифы: за переводы от физлиц для юрлиц до 500 тыс. рублей в месяц — 1% от суммы, для ИП (себе на счет в пределах банка) до 500 тыс. рублей в месяц — 0,5% от суммы; выдача наличных для юрлиц до 500 тыс. рублей в месяц — 1,3 % от суммы.





(с 15 марта по 30 сентября 2023 года) Новым клиентам банка, торгующим на маркетплейсах, с бизнесом старше 3 месяцев, доступны специальные тарифы РКО в рублях в течение года с момента открытия первого расчетного счета в рублях. Тарифы: за переводы от физлиц для юрлиц до 500 тыс. рублей в месяц — 1% от суммы, для ИП (себе на счет в пределах банка) до 500 тыс. рублей в месяц — 0,5% от суммы; выдача наличных для юрлиц до 500 тыс. рублей в месяц — 1,3 % от суммы. Для агробизнеса (с 22 мая по 29 сентября 2023)



Компаниям, основной вид деятельности которых — производство и переработка сельхозпродукции, доступны тарифы РКО:



— выдача наличных по чеку или электронному чеку (накопительным итогом за календарный месяц) юридическим лицам и на прочие нужды по предварительной заявке до 5 млн рублей в месяц — 1% от суммы, но не менее 350 рублей;

— переводы со счета юрлица на собственный счет физлица в пределах банка до 500 тыс. рублей в месяц включительно — бесплатно;

— выдача наличных с использованием бизнес-карты через банкоматы и в пунктах выдачи наличных денежных средств банка/банков-партнеров и других кредитных организаций до 1,5 млн рублей включительно — 1% от суммы, но не менее 250 рублей.

Еще южнее 30 марта Уралсиб подписал соглашение о сотрудничестве с администрацией Новороссийска. Вместе стороны займутся развитием банковской инфраструктуры города и поддержкой малого и среднего предпринимательства. «Краснодарский край — один из ключевых регионов присутствия Уралсиба, поэтому углубление сотрудничества на уровне муниципалитетов является логичным шагом. Мы рады, что подписанное соглашение позволит нам еще активнее и плодотворнее участвовать в жизни одного из самых динамично развивающихся городов юга России и улучшать экономический и социальный потенциал всего региона», — отметил управляющий филиалом «Южный» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Роман Куришов. Не только бизнес, но и розница Помимо обслуживания юрлиц и ИП банк активно развивал в прошлом году розничное направление и даже сумел достичь топовых мест в банковских рейтингах по ряду продуктов. Так, в 2022 году Уралсиб вошел в топ-10 российских банков по объемам ипотечного кредитования и размеру ипотечного портфеля по версии Банки.ру. Банк выдал за год больше 4,4 тыс. ипотек на 21 млрд рублей, а портфель на конец 2022-го составил 111,3 млрд рублей.

© Фото Елены Синеок, Юга.ру

Сегодня Уралсиб предлагает широкий спектр ипотечных программ на приобретение готового и строящегося жилья. Так, минимальная ставка по ипотечному кредиту на покупку строящегося или готового жилья в рамках собственных программ составляет 11,79% годовых. Кредиты по программе «Ипотека для семей с детьми» предоставляются по ставке от 5,59% годовых, по программе «Ипотека с господдержкой» — от 7,59% годовых. Также по итогам 2022 года, согласно данным портала Банки.ру, Уралсиб занял 6 место по объему выдач автокредитов и размеру автокредитного портфеля и вошел в топ-5 по объему льготного автокредитования за этот период. В прошлом году банк активно развивал направление автокредитования, нарастив показатели по объемам выдач и портфелю более чем в 1,2 раза. По итогам года общие объемы автокредитования банка составили 29,3 млрд рублей, размер портфеля — 28,6 млрд рублей.

© Фото Елены Синеок, Юга.ру

Активный рост объемов стал возможен благодаря расширению продуктовой линейки с увеличением максимального срока кредитования до 7 лет, улучшению кредитного процесса, росту партнерской сети банка за счет привлечения крупных сетевых автодилеров, а также запуску специальной программы кредитования с автопроизводителем Geely. Наконец, Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга самых выгодных программ рефинансирования в 2022 году, подготовленного порталом «Выберу.ру». В числе десяти лучших оказалась программа рефинансирования кредитов сторонних банков от Уралсиба. Год с «Прибылью» и футбол Карточный бизнес — также одно из ключевых направлений Банка Уралсиб. В декабре 2022 года флагманская карта банка «Прибыль» вошла в Топ-10 рейтинга лучших дебетовых карт с максимальными приветственными бонусами, по версии портала Выберу.ру. Аналитики портала в ходе исследования, в первую очередь, учитывали условия начисления приветственных бонусов для новых клиентов и размер вознаграждения в денежном выражении. Эксперты также сравнили такие параметры дебетовых карт, как максимально возможный размер кешбэка в программе лояльности банка, курс обмена бонусов на рубли и ряд других параметров.

Уралсиб активно развивает и кобрендовые продукты. Летом 2022-го банк выпустил на рынок необычную банковскую карту для болельщиков футбольного клуба «Краснодар». Она сочетает двойной профит — плюсы карты болельщика и программы лояльности банка. Накопленные на карте баллы можно обменять на скидки на абонементы и билеты, атрибутику и сувениры с символикой клуба или даже доступ к закрытым мероприятиям с участием футболистов.

Что известно о новой совместной карте ФК «Краснодар» и Уралсиба: Именное место на стадионе, повышенный кешбэк и не только

Недавно держатели кобрендовой карты ФК «Краснодар» получили приятный бонус. По условиям акции «Футбольный кешбэк», запущенной в октябре 2022 года, размер кешбэка зависит от результатов матчей и равен разнице забитых и пропущенных мячей. За успехи «быков» в Российской премьерной лиге пользователям начислили максимальный кешбэк в 6% бонусными рублями. К акции можно подключиться до 30 июня.

© Фото Андрея Шрамко, предоставлено пресс-службой ФК «Краснодар»

Еще больше бонусных рублей могут получить участники программы лояльности «Уралсиб бонус». Для них в личном кабинете на сайте и в приложении банк открыл раздел «Партнеры онлайн». За покупки в представленных в нем магазинах и сервисах клиентам начислят дополнительный кешбэк до 30%. Кстати, в феврале этого года журнал the Retail Finance подвел итоги читательского опроса по банковским программам лояльности, по результатам которого был составлен Читательский рейтинг банковских программ лояльности. Всего в опросе были представлены программы лояльности 29 крупнейших российских банков. И программа «Уралсиб Бонус» заняла 2 место в данном рейтинге.