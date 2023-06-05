Уралсиб запустил прием быстрых платежей в «1С» для бизнеса

Бизнес-клиенты банка Уралсиб могут подключить оплату товаров и услуг в программных продуктах «1С» по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП)

Сервис позволяет принимать платежи от покупателей без эквайрингового терминала. Для оплаты нужен только смартфон с мобильным приложением банка. Деньги на расчетный счет продавца зачисляются моментально, а комиссия за переводы ниже, чем за эквайринг — от 0,2 до 0,7%*.

Юридические лица и предприниматели, работающие в «1С», могут настроить оплату в Уралсибе несколькими способами: динамический QR-код — выводится на экран монитора, дисплей покупателя на кассе или можно распечатать его на счёте. Такой код содержит всю информацию о платеже, покупатель только подтверждает оплату;

кассовый QR-код — статический QR-код (распечатанное изображение), который покупатель сканирует в момент продажи. Он видит в мобильном приложении своего банка сумму покупки и производит оплату.

После того, как покупатель оплатил товар по QR-коду, информация о платеже передаётся в систему «1С». Печать кассового чека и отправка фискальных данных в налоговую происходит автоматически.

Чтобы начать работу с бесконтактными платежами, клиенту банка необходимо подключиться к СБП в Уралсибе и настроить опцию в системе «1С». Сейчас функционал доступен в следующих программных продуктах «1С»: «1С:Розница 8», «1С:РМК», «1C: Бухгалтерия 8», «1С: Бухгалтерия государственного учреждения», «1С: УНФ», «1С: Садовод», «1С: Гаражи», «1С: ERP Управление предприятием», «1C: Управление торговлей» и «1С: Комплексная автоматизация». Перечень программ в дальнейшем расширят.

Узнать подробнее о приеме оплат по QR-коду через Систему быстрых платежей можно по телефону Центра дистанционного обслуживания бизнеса Уралсиба 8-800-700-77-16. Подключить опцию в программных продуктах «1С» можно на сайте платформы «1С:Предприятие». *Согласно тарифам СБП, в зависимости от вида деятельности.

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