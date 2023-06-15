В Краснодаре пассажиры общественного транспорта не могут воспользоваться скидкой на проезд. Кто виноват?

С 1 июня на Кубани действует скидка на проезд в транспорте при оплатой системой «Мир». Но в Краснодаре не всем удается её получить

Общественники Краснодара обратили внимание, что в городском транспорте не всегда проходит скидка при оплате проезда картой «Мир». Активисты считают, что это происходит по вине водителей.

«На протяжении нескольких лет они (перевозчики — прим. редакции) закрывают глаза на то, что их водители занимаются подменой терминалов и принимают оплату на терминал ИП самих водителей или их родственников. Это весьма чревато для пассажиров. Сейчас же платежная система «Мир» предоставляет пассажирам скидку в 8 рублей. И, занимаясь махинациями, водители при каждом незаконном приеме оплаты фактически обворовывают пассажиров, поскольку с последних за проезд снимается полная сумма, без вычета восьми рублей», — написали в телеграм-канале «Транспортная инициатива».

Отметим, с 1 июня по 30 сентября в общественном транспорте Кубани проезд стоит на 8 рублей дешевле. Чтобы получить скидку, нужно расплатиться картой «Мир» в смартфоне. То есть на телефоне должен быть установлен сервис Mir Pay или Samsung Pay.

Глава «Союза транспортников Кубани» Иван Петров рассказал журналисту Юга.ру, что горожане жаловались в организацию на отсутствие скидок. По его словам, проблема возникла из-за невнимательности людей.

«В правилах четко прописано, что скидка действует, если карта привязана к мобильному устройству, и пассажир проводит оплату мобильным устройством. А люди прикладывают к терминалу физическую карту и, конечно, скидку не получают», — сказал Петров.

На вопрос об отсутствии терминала в автобусе или других нарушениях со стороны водителей, Петров ответил, что разбираться нужно в каждом случае индивидуально. По его словам, весь транспорт края оснащен платежными устройствами. Если терминала в автобусе нет, то нужно сообщать об этом перевозчику и предприятие будет персонально разбираться с водителем.

Ранее Юга.ру писали, что в электротранспорте Новороссийска подорожал проезд. Теперь поездка стоит 33 рубля.