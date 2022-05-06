В Россию разрешили ввозить иностранные товары без разрешения правообладателя. В список попали ядерные реакторы, оружие и гетры
Правительство РФ разрешило параллельный импорт. В список разрешенных брендов попали Apple, Lamborghini и Tesla
30 марта в России вступило в силу постановление о легализации параллельного импорта. В правительстве заявили, что это позволит гарантировать поставки товаров в Россию в том числе вопреки действиям недружественных стран. Список разрешенных брендов опубликовал Минпромторг.
Что такое параллельный импорт? Это возможность ввоза в страну товаров иностранного производства без согласия правообладателя. Федеральная антимонопольная служба говорит, что это поможет наполнить российский рынок оригинальными товарами и снизить на них цены.
По словам председателя Правительства РФ Михаила Мишустина, такая система позволит удовлетворить спрос россиян на иностранную продукцию, которую нельзя было продавать без разрешения правообладателя.
«Недавно принят закон, наделяющий Правительство правом определять перечень продукции, в отношении которой фактически устанавливается международный принцип исчерпания прав на товарный знак в случае, когда она продается владельцем в любой части мира. Такой подход позволит гарантировать поставки товаров в нашу страну, в том числе вопреки недружественным действиям иностранных политиков», — пояснил Мишустин
Минпромторг рассказал ТАСС, что параллельный импорт — не легализация контрафакта. В постановлении идет речь об использовании альтернативных каналов ввоза оригинальной продукции.
Ранее по закону компания-импортер должна была выплатить за ввоз товаров без разрешения правообладателя штраф в размере 5 млн рублей и уничтожить продукцию.
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Как будут контролировать товары? Отмечается, что продукция будет проходить все таможенные и контрольные процедуры. Стоимость кода маркировки составит 50 копеек. Кроме того, на нее будут распространяться все гарантийные обязательства.
«Если покупатель в течение гарантийного срока обнаружил в товаре недостатки, его требования обязан удовлетворить не только производитель, но и продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер», — говорится на сайте Объясняем.рф.
Как именно будет происходить коммуникация с производителем — не уточняется.
Что разрешили ввозить? В список Минпромторга вошли растения, топливо, продукты неорганической химии, фармацевтика, косметика, техника и автомобили. Среди разрешенных брендов Maybelline, NYX, Prada, Matrix, Lamborghini, Jaguar. Переживать не стоит и за известные мобильные бренды — Apple, Samsung, LG, Nokia, Sony тоже «разрешили».
В перечне насчитывается около 50 торговых марок автомобилей. Среди них есть Rolls-Royce, Lamborghini, Toyota,Ferrari, Cadillaс, Maserati, Aston Martin, Bugatti, Lexus.
Также можно ввозить гетры, постельное белье, игрушки, спортивный инвентарь, ножи, ложки и вилки. Кроме того, в списке есть ядерные реакторы, оружие, боеприпасы, мебель и постельное белье. А еще различные промышленные и потребительские товары. Всего список ведомства состоит из 25 листов, 96 позиций и множества торговых марок.