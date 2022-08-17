Как сэкономить на заправке авто для бизнеса? 4 совета предпринимателям

Многие компании, имеющие корпоративные автомобили, в условиях нестабильности и ограниченного бюджета стараются усилить контроль за расходами на горючее. Сегодня одно из наиболее надежных и простых решений для этого — цифровые сервисы оплаты топлива.

Расскажем, как предпринимателю можно сэкономить на примере оплаты топлива через Яндекс Go для бизнеса.