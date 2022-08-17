Как сэкономить на заправке авто для бизнеса? 4 совета предпринимателям

Вся Россия

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  • © Фото prostooleh, ru.freepik.com
    © Фото prostooleh, ru.freepik.com

Многие компании, имеющие корпоративные автомобили, в условиях нестабильности и ограниченного бюджета стараются усилить контроль за расходами на горючее. Сегодня одно из наиболее надежных и простых решений для этого — цифровые сервисы оплаты топлива.

Расскажем, как предпринимателю можно сэкономить на примере оплаты топлива через Яндекс Go для бизнеса. 

  1. Оплачивайте топливо онлайн

    Выберете удобный цифровой сервис. Личный кабинет и счёт компании на таких платформах, как правило, можно завести за несколько минут, просто заполнив форму на нужном сайте. После этого оплачивать топливо на АЗС можно будет с корпоративного счёта онлайн. Например, в Яндекс Go для бизнеса нет никаких физических носителей — оплата производится онлайн через приложения Яндекса: Заправки, Навигатор или Карты. Подключить водителя к сервису или отключить от него можно за пару кликов в личном кабинете.

    Онлайн-платформа сэкономит время не только предпринимателю, но и водителю: чтобы заправиться, ему достаточно открыть приложение, указать колонку, тип и объём топлива и подтвердить оплату — как только заправка закончится, можно уезжать.

  1. Отслеживайте и сравнивайте стоимость топлива на разных АЗС

    В цифровых сервисах оплаты топлива можно отслеживать стоимость заправки на разных АЗС и экономить, заправляясь там, где дешевле.

    В Яндекс Заправках, например, уже доступны 8,3 тыс. АЗС по всей России, в том числе «Роснефть», «Нефтьмагистраль» и «Башнефть». Актуальные цены отображаются прямо на карте, так что водитель может проверить их на маршруте перед поездкой и выбрать самые выгодные. Сервис подсвечивает АЗС с правой стороны дороги и показывает, на какой из них самая низкая цена.
  1. Установите лимиты на расход топлива

    Лимиты — один из ключевых инструментов для контроля расходов. В личном кабинете Заправок можно установить ограничения по типу топлива и сумме затрат за период. Обычно лимиты устанавливают на месяц, исходя из средних показателей расхода.

    Важно также время от времени пересматривать лимиты, подстраивать их под текущую финансовую ситуацию в компании и на рынке. Можно менять как общий бюджет, так и бюджет на конкретного сотрудника — разным водителям можно установить разные лимиты. При этом по каждому водителю видна статистика расходов, так что контроль становится максимально прозрачным.
  1. Защитите средства от нецелевого использования

    Цифровые сервисы оплаты топлива защищают средства от кражи или утери, которые могут произойти с физической картой. В личном кабинете Яндекс Go для бизнеса видны данные и по общим расходам, и по каждому водителю в отдельности. При этом у водителя нет доступа к счету компании, который зарегистрирован в сервисе Заправок. Все, что он может сделать, — нажать на кнопку «оплатить за счет компании» в приложении Заправок, Навигатора или Карт. Заправщик тоже не участвует в процессе — колонка включается автоматически — поэтому исключается и мошенничество в сговоре с ним.

    Подключиться к Заправкам можно через заявку на сайте. Администратором личного кабинета может быть как сам руководитель компании, так и один из сотрудников. В одном месте для него будут доступны все данные о подключенных сотрудниках, их расходах в литрах и рублях, так что оптимизировать расходы будет гораздо легче. 

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