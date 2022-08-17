Как сэкономить на заправке авто для бизнеса? 4 совета предпринимателям
Многие компании, имеющие корпоративные автомобили, в условиях нестабильности и ограниченного бюджета стараются усилить контроль за расходами на горючее. Сегодня одно из наиболее надежных и простых решений для этого — цифровые сервисы оплаты топлива.
Расскажем, как предпринимателю можно сэкономить на примере оплаты топлива через Яндекс Go для бизнеса.
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Оплачивайте топливо онлайн
Выберете удобный цифровой сервис. Личный кабинет и счёт компании на таких платформах, как правило, можно завести за несколько минут, просто заполнив форму на нужном сайте. После этого оплачивать топливо на АЗС можно будет с корпоративного счёта онлайн. Например, в Яндекс Go для бизнеса нет никаких физических носителей — оплата производится онлайн через приложения Яндекса: Заправки, Навигатор или Карты. Подключить водителя к сервису или отключить от него можно за пару кликов в личном кабинете.
Онлайн-платформа сэкономит время не только предпринимателю, но и водителю: чтобы заправиться, ему достаточно открыть приложение, указать колонку, тип и объём топлива и подтвердить оплату — как только заправка закончится, можно уезжать.
- Отслеживайте и сравнивайте стоимость топлива на разных АЗС
В цифровых сервисах оплаты топлива можно отслеживать стоимость заправки на разных АЗС и экономить, заправляясь там, где дешевле.
В Яндекс Заправках, например, уже доступны 8,3 тыс. АЗС по всей России, в том числе «Роснефть», «Нефтьмагистраль» и «Башнефть». Актуальные цены отображаются прямо на карте, так что водитель может проверить их на маршруте перед поездкой и выбрать самые выгодные. Сервис подсвечивает АЗС с правой стороны дороги и показывает, на какой из них самая низкая цена.
- Установите лимиты на расход топлива
Лимиты — один из ключевых инструментов для контроля расходов. В личном кабинете Заправок можно установить ограничения по типу топлива и сумме затрат за период. Обычно лимиты устанавливают на месяц, исходя из средних показателей расхода.
Важно также время от времени пересматривать лимиты, подстраивать их под текущую финансовую ситуацию в компании и на рынке. Можно менять как общий бюджет, так и бюджет на конкретного сотрудника — разным водителям можно установить разные лимиты. При этом по каждому водителю видна статистика расходов, так что контроль становится максимально прозрачным.
- Защитите средства от нецелевого использования
Цифровые сервисы оплаты топлива защищают средства от кражи или утери, которые могут произойти с физической картой. В личном кабинете Яндекс Go для бизнеса видны данные и по общим расходам, и по каждому водителю в отдельности. При этом у водителя нет доступа к счету компании, который зарегистрирован в сервисе Заправок. Все, что он может сделать, — нажать на кнопку «оплатить за счет компании» в приложении Заправок, Навигатора или Карт. Заправщик тоже не участвует в процессе — колонка включается автоматически — поэтому исключается и мошенничество в сговоре с ним.
Подключиться к Заправкам можно через заявку на сайте. Администратором личного кабинета может быть как сам руководитель компании, так и один из сотрудников. В одном месте для него будут доступны все данные о подключенных сотрудниках, их расходах в литрах и рублях, так что оптимизировать расходы будет гораздо легче.
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