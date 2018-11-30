Бережный бензин. Кому и зачем нужен бензин с октановым числом 100 и в чем его отличие от других видов топлива
На российских АЗС, в том числе и в Краснодарском крае, все активнее появляются бензины с сотым октаном. Редакция Юга.ру разбирается, что это за топливо и с чем его едят.
Что такое октановое число?
Для начала следует задаться вопросом: что такое вообще октановое число и почему 100 лучше, например, чем 98? Логика здесь в следующем.
Эта характеристика показывает детонационную стойкость бензина. Ведь он сам по себе должен не только давать пищу двигателю, но и противостоять детонации в его цилиндрах. Для понимания: когда свеча зажигает топливо в камере сгорания, от нее движется так называемый фронт пламени, причем очень быстро — со скоростью 50-60 м/с. Но бывает, что в противоположной стороне цилиндра также случается воспламенение, и навстречу «правильному» фронту вырывается детонационный.
В результате их столкновения может произойти что угодно. Разрушаются, точнее, прогорают клапаны, выходят из строя вкладыши подшипников, поршни. Все перечисленное — вещь неприятная и затратная в плане ремонта.
Но избежать детонации можно, если использовать бензин с высоким октановым числом. Автопроизводители указывают его в инструкции по эксплуатации машины и дополнительно на лючке топливного бака. Руководствуйтесь данной рекомендацией, и авто скажет вам спасибо за то, что накормили его блюдом высокой кухни, а не сомнительной шаурмой.
Чем хорош «сотый» бензин?
Идем дальше, и следующий вопрос: какие достоинства есть у «сотого» бензина?
Начнем издалека. Современные двигатели внутреннего сгорания появились в начале XIX века и с тех пор даже сохранили без особых изменений некоторые элементы конструкции, к примеру поршневую группу. Однако в наше время к моторам предъявляются более высокие требования, чем даже 20 лет назад.
Тогда многие производители делали ставку на увеличенный ресурс агрегата, рассчитывая, что он без проблем проработает до пробега в 300-500 и более тысяч километров. Теперь же главный акцент делают на максимальное использование мощности движка. А раз так, то высокооктановые бензины оказываются наиболее востребованными у автомобилистов.
Указывают две причины, по которым «сотка» должна завоевать популярность. Первая — такое топливо помогает двигателям справляться с резким увеличением нагрузок при старте, обгоне, движении в горку, спортивной езде, то есть когда вероятность детонации возрастает. Вторая — «сотка» работает даже в моторе, в камере которого скопились значительные отложения, а без них не обходится ни один движок, проехавший более 15-20 тыс. км.
В итоге «сотый» бензин способствует более надежной и плавной работе мотора без перегрузок и их негативного влияния. Однако, чтобы движок не хандрил и, образно говоря, не испытывал расстройств пищеварения, его следует кормить высокооктановым топливом регулярно.
Александр. Владелец Toyota Camry 2017 года (2,5 литра, 181 л.с.):
— Заливаю, когда в дальние поездки езжу. Из Краснодара в Москву или в сторону Сочи. Кажется, что машина резче реагирует на педаль газа. Скажем так, использую G-Drive 100 иногда, как добавку к стандартному топливу. Хотя, в принципе, думаю, что можно было бы и использовать повседневно.
Где и как его производят?
G-Drive 100 производят на самом крупном нефтеперерабатывающем заводе России — Омском НПЗ. С 2008 года предприятие проводит масштабную программу модернизации и может выпускать сверхкачественное топливо.
Омский НПЗ производит высокооктановый бензин исключительно методом глубокой переработки нефти. Если вдаваться в специфические подробности, то основу G-Drive 100 составляют метилтретбутиловый эфир и алкилбензин. Указанные редкие компоненты производит тот же Омский НПЗ, что отличает его от иных предприятий, зачастую вынужденных закупать ингредиенты для бензина у сторонних компаний. Главная особенность этого бензина состоит в том, что он изготавливается без добавления октаноповышающих присадок.
Кто в ответе за качество?
А G-Drive 100 прошел необходимые исследования? Кто-то может подтвердить его качество?
Да. До запуска в розницу бензин подвергся испытаниям, устроенным специалистами нескольких авторитетных структур. Забегая вперед, можно сказать, что все тесты были пройдены успешно.
Так, независимая международная лаборатория SGS подтвердила его соответствие европейской спецификации качества топлива. Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти — а это, между прочим, наш ведущий отраслевой институт — установил, что характеристики бензина отвечают высоким требованиям. В свою очередь ученые Южно-Уральского госуниверситета провели стендовые испытания G-Drive 100 на самом популярном моторе России — двигателе ВАЗ-21114 и на практике доказали, что этот бензин эффективно защищает сердце авто при резком увеличении нагрузок и предохраняет его от образования нагара.
В дополнение «Газпром нефть» обкатала передовое горючее на болидах своей гоночной команды, и оно не подвело. Команда G-Drive Racing становится чемпионом Европы в гонках на выносливость уже третий год подряд.
Вадим, Peugeot 5008 2016 года (1,6 литра, 150 л.с.):
— Кажется, на G-Drive 100 мотор работает ровней, разгон стал динамичнее. И на высоких оборотах машина ведет себя спокойно, что ли.
Что же дает в итоге АИ-100 вашему автомобилю?
На этот вопрос со всей уверенностью уже сейчас могут ответить автолюбители стран Юго-Восточной Европы, где «Газпром нефть» выпускает «сотку» на своих сербских предприятиях с 2015 года.
Согласно отзывам, потребители действительно наблюдают снижение расхода топлива, ровную работу двигателя, повышение мощности, уверенную работу мотора при нагрузках, в том числе и экстремальных.
Большинству россиян еще только предстоит познакомиться с G-Drive 100, но автолюбителям уже рассказали о новом бензине весьма необычным способом. «Газпром нефть» провела в нескольких регионах просветительскую кампанию под названием «Голос твоего автомобиля». Посетители АЗС от лица своей машины, (заговорившей голосом Оптимуса Прайма), услышали рассказ о достоинствах новейшего топлива и узнали, почему авто так нравится его получать в пищу.
Обзор матча с «Акхисаром» от Алексея Андронова
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