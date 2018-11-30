Бережный бензин. Кому и зачем нужен бензин с октановым числом 100 и в чем его отличие от других видов топлива

На российских АЗС, в том числе и в Краснодарском крае, все активнее появляются бензины с сотым октаном. Редакция Юга.ру разбирается, что это за топливо и с чем его едят. Что такое октановое число? Для начала следует задаться вопросом: что такое вообще октановое число и почему 100 лучше, например, чем 98? Логика здесь в следующем. Эта характеристика показывает детонационную стойкость бензина. Ведь он сам по себе должен не только давать пищу двигателю, но и противостоять детонации в его цилиндрах. Для понимания: когда свеча зажигает топливо в камере сгорания, от нее движется так называемый фронт пламени, причем очень быстро — со скоростью 50-60 м/с. Но бывает, что в противоположной стороне цилиндра также случается воспламенение, и навстречу «правильному» фронту вырывается детонационный. В результате их столкновения может произойти что угодно. Разрушаются, точнее, прогорают клапаны, выходят из строя вкладыши подшипников, поршни. Все перечисленное — вещь неприятная и затратная в плане ремонта.

Но избежать детонации можно, если использовать бензин с высоким октановым числом. Автопроизводители указывают его в инструкции по эксплуатации машины и дополнительно на лючке топливного бака. Руководствуйтесь данной рекомендацией, и авто скажет вам спасибо за то, что накормили его блюдом высокой кухни, а не сомнительной шаурмой. Чем хорош «сотый» бензин? Идем дальше, и следующий вопрос: какие достоинства есть у «сотого» бензина? Начнем издалека. Современные двигатели внутреннего сгорания появились в начале XIX века и с тех пор даже сохранили без особых изменений некоторые элементы конструкции, к примеру поршневую группу. Однако в наше время к моторам предъявляются более высокие требования, чем даже 20 лет назад. Тогда многие производители делали ставку на увеличенный ресурс агрегата, рассчитывая, что он без проблем проработает до пробега в 300-500 и более тысяч километров. Теперь же главный акцент делают на максимальное использование мощности движка. А раз так, то высокооктановые бензины оказываются наиболее востребованными у автомобилистов. Указывают две причины, по которым «сотка» должна завоевать популярность. Первая — такое топливо помогает двигателям справляться с резким увеличением нагрузок при старте, обгоне, движении в горку, спортивной езде, то есть когда вероятность детонации возрастает. Вторая — «сотка» работает даже в моторе, в камере которого скопились значительные отложения, а без них не обходится ни один движок, проехавший более 15-20 тыс. км.

В итоге «сотый» бензин способствует более надежной и плавной работе мотора без перегрузок и их негативного влияния. Однако, чтобы движок не хандрил и, образно говоря, не испытывал расстройств пищеварения, его следует кормить высокооктановым топливом регулярно. Александр. Владелец Toyota Camry 2017 года (2,5 литра, 181 л.с.):

— Заливаю, когда в дальние поездки езжу. Из Краснодара в Москву или в сторону Сочи. Кажется, что машина резче реагирует на педаль газа. Скажем так, использую G-Drive 100 иногда, как добавку к стандартному топливу. Хотя, в принципе, думаю, что можно было бы и использовать повседневно. Где и как его производят? G-Drive 100 производят на самом крупном нефтеперерабатывающем заводе России — Омском НПЗ. С 2008 года предприятие проводит масштабную программу модернизации и может выпускать сверхкачественное топливо.

Омский НПЗ производит высокооктановый бензин исключительно методом глубокой переработки нефти. Если вдаваться в специфические подробности, то основу G-Drive 100 составляют метилтретбутиловый эфир и алкилбензин. Указанные редкие компоненты производит тот же Омский НПЗ, что отличает его от иных предприятий, зачастую вынужденных закупать ингредиенты для бензина у сторонних компаний. Главная особенность этого бензина состоит в том, что он изготавливается без добавления октаноповышающих присадок. Кто в ответе за качество? А G-Drive 100 прошел необходимые исследования? Кто-то может подтвердить его качество? Да. До запуска в розницу бензин подвергся испытаниям, устроенным специалистами нескольких авторитетных структур. Забегая вперед, можно сказать, что все тесты были пройдены успешно.