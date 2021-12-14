В 2021 году из-за нелегального оборота табака в Южном федеральном округе федеральный бюджет недополучил 12,8 млрд рублей. Об этом заявили эксперты на онлайн-конференции, проведенной ИД «Коммерсантъ» и порталом «Стоп нелегальный табак».

Чиновники, бизнесмены и представители общественных объединений из Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей и Краснодарского края обсудили борьбу с незаконным оборотом табачной продукции в 2021 году.

« Доля нелегальных сигарет, которую мы зафиксировали на ноябрь 2021 года, составляет 11,5% при взвешивании на курильщика . 7% составляют сигареты, которые ввезены из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Доминирует среди них Беларусь», — сообщил замдиректора департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга РФ Владислав Заславский.

Южные регионы страны особо подвержены нелегальному обороту табака. За ноябрь 2021-го доля теневого рынка в ЮФО составила 18,2% , и это больше, чем в среднем по РФ. Об этом рассказал директор АНО «Национальный научный центр компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции» (ННЦК) Александр Борисов.

Ростов-на-Дону — крупный транспортный узел, и его логистический потенциал активно использует и теневой рынок. В город стекаются потоки нелегальных сигарет из Беларуси и подделки известных брендов из непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, где их производят из низкокачественного сырья.