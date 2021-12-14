Эксперты оценили ущерб от нелегального оборота табака в ЮФО в 12,8 млрд рублей
В 2021 году из-за нелегального оборота табака в Южном федеральном округе федеральный бюджет недополучил 12,8 млрд рублей. Об этом заявили эксперты на онлайн-конференции, проведенной ИД «Коммерсантъ» и порталом «Стоп нелегальный табак».
Чиновники, бизнесмены и представители общественных объединений из Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей и Краснодарского края обсудили борьбу с незаконным оборотом табачной продукции в 2021 году.
«Доля нелегальных сигарет, которую мы зафиксировали на ноябрь 2021 года, составляет 11,5% при взвешивании на курильщика. 7% составляют сигареты, которые ввезены из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Доминирует среди них Беларусь», — сообщил замдиректора департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга РФ Владислав Заславский.
Южные регионы страны особо подвержены нелегальному обороту табака. За ноябрь 2021-го доля теневого рынка в ЮФО составила 18,2%, и это больше, чем в среднем по РФ. Об этом рассказал директор АНО «Национальный научный центр компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции» (ННЦК) Александр Борисов.
Ростов-на-Дону — крупный транспортный узел, и его логистический потенциал активно использует и теневой рынок. В город стекаются потоки нелегальных сигарет из Беларуси и подделки известных брендов из непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, где их производят из низкокачественного сырья.
ННЦК оценил долю теневого табачного рынка в Ростовской области в 37,5%, и это в три-четыре раза выше, чем в целом по РФ. Аналитики центра заявили, что в пограничных населенных пунктах большая часть местных жителей вовлечена в контрабанду. Председательница НП «Общественный совет по проблеме подросткового курения» Светлана Чернышова убеждена, что проблема еще серьезнее, «ведь в незаконной деятельности участвуют и несовершеннолетние: подростков вовлекают в распространение контрабандных сигарет, прельщая легкими деньгами и отсутствием наказания».
От теневого оборота страдает и соседствующая с Ростовской областью Кубань. Здесь, по данным ННЦК, на нелегальный оборот приходится 10,4%. Волгоград и Астрахань соседствуют с Казахстаном, откуда также перетекают большие объемы нелегальных сигарет. Сегодня серый табак в Астраханской области занимает порядка 19,5% рынка, в Волгоградской — 8,2%.
С января по ноябрь в Южном федеральном округе правоохранители изъяли 530 тыс. пачек нелегальных сигарет. Их общая стоимость превысила 66 млн рублей, рассказал и.о. начальника отдела по борьбе с экономическими таможенными правонарушениями Южной оперативной таможни Сергей Пшеничный.
«Ущерб федеральному бюджету от нелегального оборота табака в Ростовской области в этом году составил 7 млрд рублей, в Краснодарском крае — 3 млрд, в Волгоградской и Астраханской областях — 1,5 и 1,3 млрд рублей», — рассказал руководитель по противодействию нелегальной торговле «БАТ Россия» Игорь Черкасский. Эксперты подсчитали, что в 2021 году из-за теневого оборота табака госбюджет может потерять более 100 млрд рублей недополученных акцизов и НДС. Ретейл потеряет более 10 млрд рублей.
4 млн контрафактных сигарет:
«Законопослушные предприниматели попросту не выдерживают неравной конкуренции. Табак — это продукт, который формирует трафик покупателей. Очевидно, что там, где сигареты дешевле, больше и трафик, а поскольку с сигаретами часто покупают и другие товары из продуктовой корзины, особый удар нелегальный оборот табака наносит именно по легальной малой рознице», — объяснил президент Ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов.
Эксперты убеждены, что решить проблему нелегального табака можно с помощью сочетания эффективных законов и системного правоприменения. По мнению директора по работе с властью компании «JTI Россия» Василия Груздева, надо совершенствовать законодательство для борьбы с нелегальным оборотом сигарет: ввести уголовную ответственность за незаконное перемещение табака в крупном размере через границу РФ и кратно увеличить административные штрафы за нелегальный оборот. Груздев уверен, что в ЕАЭС важно ускорить согласование проекта «Соглашения о применении навигационных пломб для отслеживания перемещения подакцизной продукции». Также борьбе с теневым табачным рынком в РФ помогают такие государственные инициативы, как ужесточение наказания за производство и оборот нелегальных товаров, цифровая маркировка и единая минимальная цена, введенные в 2021 году.
«Безусловно, акцизы влияют на цену табачной продукции, так как они «зашиты» в формулу определения минимальной розничной цены табачной продукции, ниже которой в РФ она не может реализовываться. С 1 апреля по 31 декабря такая цена установлена на уровне 108 рублей, эта цена по федеральному закону устанавливается Министерством сельского хозяйства и публикуется на официальном сайте. С 1 января следующего года цена на табачную продукцию вырастет до 112 рублей», — пояснила замдиректора департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза РФ Ирина Федина.
Участники форума отметили, что борьба с теневым рынком табака требует целого ряда системных мер. Один из способов остановить рост теневого сегмента — активизировать совместные усилия власти, бизнеса и общества и использовать все доступные ресурсы для противодействия криминальным структурам, которые развивают черный рынок.