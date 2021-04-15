АЭМЗ презентовал на Технофоруме виртуальный тур по предприятию и технологию переработки сточных вод

Абинский ЭлектроМеталлургический завод показал на Технофоруме «От Винта!» в Краснодаре новые разработки

Напомним, в Краснодаре 25-27 марта в конгрессно-выставочном центре «Экспоград-Юг» проходил Международный фестиваль научно-технического творчества «От Винта!». Участники мероприятия представили более 500 изобретений, инновационных разработок, инженерных решений и стартапов для различных отраслей.

В Технофоруме принял участие Абинский ЭлектроМеталлургический завод (АЭМЗ). Совместно с Кубанским научным фондом АЭМЗ представил на выставке технологию переработки сточных вод металлургических предприятий, которая применяется на заводе.

Кроме того, АЭМЗ презентовал виртуальный тур по предприятию. «Прогуляться» по заводу смогли более 1,5 участников форума.