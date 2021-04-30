АЭМЗ рассказал об охране природы на экологическом форуме

Совместно с местной администрацией в рамках экологических мер завод организовал эковолонтерский отряд «Дорогой Маленького принца». В него вступили сотрудники администрации района и завода, а также активные граждане города.



Реализован первый масштабный проект завода: «Экологический будильник — пора спасти лес!». Его участники собирали макулатуру и отправили ее на переработку. Вырученные от сдачи макулатуры деньги были направлены на покупку саженцев кленовых деревьев для Центрального сквера Абинска.



Абинский ЭлектроМеталлургический завод напомнил о том, что реализовал и другие проекты: установил контейнеры для раздельного сбора мусора и устроил день без автомобиля.