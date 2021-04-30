АЭМЗ рассказал об охране природы на экологическом форуме

Партнерский Краснодарский край

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На «Южном экологическом форуме — 2021» Абинский ЭлектроМеталлургический завод описал свои основные направления природоохранной деятельности

Совместно с местной администрацией в рамках экологических мер завод организовал эковолонтерский отряд «Дорогой Маленького принца». В него вступили сотрудники администрации района и завода, а также активные граждане города.

Реализован первый масштабный проект завода: «Экологический будильник — пора спасти лес!». Его участники собирали макулатуру и отправили ее на переработку. Вырученные от сдачи макулатуры деньги были направлены на покупку саженцев кленовых деревьев для Центрального сквера Абинска.

Абинский ЭлектроМеталлургический завод напомнил о том, что реализовал и другие проекты: установил контейнеры для раздельного сбора мусора и устроил день без автомобиля.

Абинский район Промышленность Форумы Экология

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