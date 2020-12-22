В сторону инклюзии, или Как люди с особенностями могут стать бизнесменами

В Краснодаре состоялась конференция «Бизнес без границ» — первое в регионе мероприятие для людей с ограниченными возможностями здоровья и их родственников, на котором рассказали о том, как стать предпринимателем. Подробно о проблемах социализации, новых возможностях и проектах, важности подобных событий — в материале портала Юга.ру. С 1 января 2020 года общества с ограниченной ответственностью (ООО), учрежденные всероссийскими общественными объединениями инвалидов или их региональными подразделениями, были законодательно признаны субъектами малого и среднего предпринимательства — компании получили право претендовать на льготы для малого бизнеса и участвовать в программах поддержки МСП. В ближайшее время также станут известны подробности программы развития социального предпринимательства, которую готовит Министерство экономразвития РФ.

«Видим большой потенциал в людях с дополнительными потребностями» В этом году мероприятия федерального проекта «Популяризация предпринимательства», которые проводились в Краснодарском крае, были разделены по целевым группам — чтобы сфокусировать программу на вопросах, интересующих конкретную аудиторию. Одна из таких целевых групп — люди с ограничениями по здоровью и их родственники. «Идея возникла давно. Наши сотрудники потратили немало времени, чтобы выбрать специальный контент, который будет интересен инвалидам. Мы видим большой потенциал в людях с дополнительными потребностями, поэтому снимаем все барьеры и все ограничения», — рассказала Елена Пистунова, исполнительный директор Фонда развития бизнеса Краснодарского края.

Такое мероприятие — конференция «Бизнес без границ» — состоялось в ноябре 2020-го. Участниками стали 60 человек, еще 460 зрителей присоединились к онлайн-трансляции в аккаунте регионального проекта «Мой бизнес». При подготовке конференции были учтены особенности аудитории: для слабослышащих людей пригласили сурдопереводчиков, для слабовидящих попросили всех спикеров полностью проговаривать во время выступлений свои презентации. Чтобы удобно было и колясочникам, площадкой для конференции выбрали Инновационный центр на Северной, 405 — здесь парковочные места расположены рядом со входом, дверные проемы достаточной ширины, есть пандусы и лифты. «Когда мы готовили мероприятие, мне звонили люди, которые говорили: «Я инвалид, меня не берут с инвалидностью на работу. У меня есть знания, навыки, бизнес-идеи и ограничения по здоровью». Потом они приходили на конференцию, где могли пообщаться со спикерами, обменяться контактами, завести новые интересные и полезные знакомства, а также узнать, куда можно обратиться, чтобы реализовать свои идеи», — отметила Александра Шинкина, организатор, агентство Shinkin Family.

Спикеры конференции «Бизнес без границ» рассказали, как стать предпринимателем, какое направление выбрать и какие меры господдержки можно получить. Кроме того, в рамках конференции состоялся бесплатный семинар на тему «Самозанятые в вопросах и ответах» — его провел кандидат экономических наук, руководитель бухгалтерско-юридической компании «Платформа успеха» Михаил Гаврилов, который имеет 14-летний профильный опыт работы. Он рассказал об особенностях новой системы налогообложения, преимуществах самозанятости перед другими формами налогообложения, а также подробно объяснил, как зарегистрироваться и вести отчетность. Слушатели семинара активно задавали вопросы, обращались за консультациями.

Организаторы уверены, что чем больше разные социальные группы узнают о других, тем лучше начинают понимать друг друга и более эффективно взаимодействовать. Поэтому своими историями участники форума поделились в необычном формате импровизационного перформанса от playback-театра «Мельница». Актеры предложили поговорить о границах и тех, кто их придумал и охраняет, и сыграли истории из зрительного зала. Участники рассказывали об эмоциональном выгорании, социальной дистанции и о том, как мир людей с особенностями стремится быть услышанным. «Вместе с партнерами мы собрали деловую программу, которая была нацелена на то, чтобы чему-то научить участников конференции. Мы не только дали удочку, но и показали, где пруд, как ловить рыбу, как взаимодействовать в команде других рыбаков», — отметила Дарья Огнева, пресс-секретарь Фонда развития бизнеса Краснодарского края.

«Нужно больше времени уделять обучению людей с особенностями» Одним из спикеров конференции выступила Дана Руднева, руководитель благотворительной организации «Добрый Юг». Она рассказала о возможностях, которые дает ее организация, как устроены проекты по сопровождаемому трудоустройству для молодых людей с особенностями развития, в том числе с ментальными нарушениями, и для мам, воспитывающих таких детей: «У нас есть бесплатные швейные курсы, где можно получить профессиональные навыки, с помощью которых можно зарабатывать. Профессия позволяет выбирать удобный для себя график. Есть и бесплатный швейный коворкинг — мы предоставляем оборудованные рабочие места. Здесь же складывается круг единомышленников — можно общаться, советоваться, обсуждать различные вопросы».

Дана отметила, что такой форум проходил в регионе впервые и очень здорово, что подобные мероприятия начинают появляться: «Мне нравится, что государство уже смотрит в сторону инклюзии, развития людей с особенностями в качестве бизнесменов, самозанятых. Потому что прежде вся государственная поддержка заключалась только в выплате пособий и других социальных мерах. А здесь люди получают возможности для самореализации, чтобы не оставаться в изоляции от общества. Когда человеку дают пособие, у него есть на что купить еду, но это никак не помогает ему развиваться. Когда дают инструменты для саморазвития, он уже может принимать более активное участие в жизни общества, быть его частью».

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Сразу после конференции «Добрый Юг» получил пару заказов на изготовление новогодних сувениров, что позволило ребятам с особенностями заработать свои первые деньги. Также в организацию обратились несколько человек, которые узнали о проектах и захотели принять в них участие.