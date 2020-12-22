В сторону инклюзии, или Как люди с особенностями могут стать бизнесменами
В Краснодаре состоялась конференция «Бизнес без границ» — первое в регионе мероприятие для людей с ограниченными возможностями здоровья и их родственников, на котором рассказали о том, как стать предпринимателем.
Подробно о проблемах социализации, новых возможностях и проектах, важности подобных событий — в материале портала Юга.ру.
С 1 января 2020 года общества с ограниченной ответственностью (ООО), учрежденные всероссийскими общественными объединениями инвалидов или их региональными подразделениями, были законодательно признаны субъектами малого и среднего предпринимательства — компании получили право претендовать на льготы для малого бизнеса и участвовать в программах поддержки МСП. В ближайшее время также станут известны подробности программы развития социального предпринимательства, которую готовит Министерство экономразвития РФ.
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«Видим большой потенциал в людях с дополнительными потребностями»
В этом году мероприятия федерального проекта «Популяризация предпринимательства», которые проводились в Краснодарском крае, были разделены по целевым группам — чтобы сфокусировать программу на вопросах, интересующих конкретную аудиторию. Одна из таких целевых групп — люди с ограничениями по здоровью и их родственники.
«Идея возникла давно. Наши сотрудники потратили немало времени, чтобы выбрать специальный контент, который будет интересен инвалидам. Мы видим большой потенциал в людях с дополнительными потребностями, поэтому снимаем все барьеры и все ограничения», — рассказала Елена Пистунова, исполнительный директор Фонда развития бизнеса Краснодарского края.
Такое мероприятие — конференция «Бизнес без границ» — состоялось в ноябре 2020-го. Участниками стали 60 человек, еще 460 зрителей присоединились к онлайн-трансляции в аккаунте регионального проекта «Мой бизнес». При подготовке конференции были учтены особенности аудитории: для слабослышащих людей пригласили сурдопереводчиков, для слабовидящих попросили всех спикеров полностью проговаривать во время выступлений свои презентации. Чтобы удобно было и колясочникам, площадкой для конференции выбрали Инновационный центр на Северной, 405 — здесь парковочные места расположены рядом со входом, дверные проемы достаточной ширины, есть пандусы и лифты.
«Когда мы готовили мероприятие, мне звонили люди, которые говорили: «Я инвалид, меня не берут с инвалидностью на работу. У меня есть знания, навыки, бизнес-идеи и ограничения по здоровью». Потом они приходили на конференцию, где могли пообщаться со спикерами, обменяться контактами, завести новые интересные и полезные знакомства, а также узнать, куда можно обратиться, чтобы реализовать свои идеи», — отметила Александра Шинкина, организатор, агентство Shinkin Family.
Спикеры конференции «Бизнес без границ» рассказали, как стать предпринимателем, какое направление выбрать и какие меры господдержки можно получить. Кроме того, в рамках конференции состоялся бесплатный семинар на тему «Самозанятые в вопросах и ответах» — его провел кандидат экономических наук, руководитель бухгалтерско-юридической компании «Платформа успеха» Михаил Гаврилов, который имеет 14-летний профильный опыт работы. Он рассказал об особенностях новой системы налогообложения, преимуществах самозанятости перед другими формами налогообложения, а также подробно объяснил, как зарегистрироваться и вести отчетность. Слушатели семинара активно задавали вопросы, обращались за консультациями.
Организаторы уверены, что чем больше разные социальные группы узнают о других, тем лучше начинают понимать друг друга и более эффективно взаимодействовать. Поэтому своими историями участники форума поделились в необычном формате импровизационного перформанса от playback-театра «Мельница». Актеры предложили поговорить о границах и тех, кто их придумал и охраняет, и сыграли истории из зрительного зала. Участники рассказывали об эмоциональном выгорании, социальной дистанции и о том, как мир людей с особенностями стремится быть услышанным.
«Вместе с партнерами мы собрали деловую программу, которая была нацелена на то, чтобы чему-то научить участников конференции. Мы не только дали удочку, но и показали, где пруд, как ловить рыбу, как взаимодействовать в команде других рыбаков», — отметила Дарья Огнева, пресс-секретарь Фонда развития бизнеса Краснодарского края.
«Нужно больше времени уделять обучению людей с особенностями»
Одним из спикеров конференции выступила Дана Руднева, руководитель благотворительной организации «Добрый Юг». Она рассказала о возможностях, которые дает ее организация, как устроены проекты по сопровождаемому трудоустройству для молодых людей с особенностями развития, в том числе с ментальными нарушениями, и для мам, воспитывающих таких детей: «У нас есть бесплатные швейные курсы, где можно получить профессиональные навыки, с помощью которых можно зарабатывать. Профессия позволяет выбирать удобный для себя график. Есть и бесплатный швейный коворкинг — мы предоставляем оборудованные рабочие места. Здесь же складывается круг единомышленников — можно общаться, советоваться, обсуждать различные вопросы».
Дана отметила, что такой форум проходил в регионе впервые и очень здорово, что подобные мероприятия начинают появляться: «Мне нравится, что государство уже смотрит в сторону инклюзии, развития людей с особенностями в качестве бизнесменов, самозанятых. Потому что прежде вся государственная поддержка заключалась только в выплате пособий и других социальных мерах. А здесь люди получают возможности для самореализации, чтобы не оставаться в изоляции от общества. Когда человеку дают пособие, у него есть на что купить еду, но это никак не помогает ему развиваться. Когда дают инструменты для саморазвития, он уже может принимать более активное участие в жизни общества, быть его частью».
Сразу после конференции «Добрый Юг» получил пару заказов на изготовление новогодних сувениров, что позволило ребятам с особенностями заработать свои первые деньги. Также в организацию обратились несколько человек, которые узнали о проектах и захотели принять в них участие.
Дана Руднева, руководитель благотворительной организации «Добрый Юг»:— Обычно проблема состоит в том, что люди с особенностями слишком привыкли к тому, что у них ничего нет и они никому не нужны. Сложно вытянуть их на подобные мероприятия, поэтому очень важно проводить информационную работу. Такие события нужны и городу, и краю. Первый опыт стал очень удачным, но нужно больше времени уделять обучению людей с особенностями.
«Многие ограничения мы создаем сами и только в своей голове»
Также в числе спикеров конференции выступил Никита Ванков, российский парадайвер, руководитель фонда «Доступная среда». Более 13 лет назад Никита получил тройной перелом шеи и закрытую черепно-мозговую травму — длительное время не разговаривал и вообще не двигался. Однако нашел в себе силы подняться и пойти в спорт: «После второй клинической смерти мне прочитали историю Валентина Дикуля — циркового артиста, который во время выступления упал из-под купола, получил тяжелые травмы позвоночника и переломы, но смог снова встать на ноги. Я подумал: «Раз это смог сделать один человек, то почему этого не смогу сделать я». Двигаться вперед мне помог именно пример другого человека, который через все это прошел».
Никита возглавил фонд «Доступная среда», который занимается реабилитацией и адаптацией людей после травм. Сейчас планирует создать в Анапе центр, в который для реабилитации могли бы приехать люди со всей страны.
Никита Ванков, блогер, парадайвер, руководитель фонда «Доступная среда»:— После форума я отслеживал все публикации, читал отзывы, комментарии. Некоторые здоровые люди писали, что все это чушь. Полностью не согласен, и вот почему: такие мероприятия — это, во-первых, большая возможность выйти в социум, консолидироваться с обществом. Потому что человек с особенностями зачастую находится в закрытом пространстве и не знает о том, что он что-то может. Во-вторых, на форуме рассказали, в каком направлении можно двигаться, чем заниматься. Моей задачей было на личном примере показать, что многие ограничения мы создаем сами и только в своей голове.
Мероприятие организовал краевой Фонд развития бизнеса при поддержке департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края.