Фриланс в законе. Всё самое важное о самозанятости в 9 карточках

Налог на профессиональный доход в регионах России вводят постепенно с начала 2019 года. С 1 июля 2020-го специальный налоговый режим начал действовать и в Краснодарском крае.

Портал Юга.ру подготовил девять карточек с ответами на самые важные вопросы о самозанятости.

Эти карточки входят в серию материалов проекта «Мой бизнес».



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