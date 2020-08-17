Фриланс в законе. Всё самое важное о самозанятости в 9 карточках
Партнерский Краснодарский край, Вся Россия
Налог на профессиональный доход в регионах России вводят постепенно с начала 2019 года. С 1 июля 2020-го специальный налоговый режим начал действовать и в Краснодарском крае.
Портал Юга.ру подготовил девять карточек с ответами на самые важные вопросы о самозанятости.
Эти карточки входят в серию материалов проекта «Мой бизнес».
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- Что такое самозанятость?
Это специальный налоговый режим для тех граждан России, кто получает доход от профессиональной деятельности. При этом у самозанятого нет ни работодателя, ни наемных работников, а деньги заказчики платят ему напрямую. Самозанятость можно оформить, если вам есть 16 лет и вы фрилансите, работаете няней или сиделкой, вяжете шарфы на заказ, сдаете квартиру или цветмет, ремонтируете сантехнику или электрику и т. д. А вот если вы госслужащий, копаете уголь, торгуете подакцизными товарами, зарабатываете на перепродаже чего-либо, стать самозанятым не получится.
- Зачем она нужна?
Она позволяет гражданам РФ, а также Беларуси, Армении, Казахстана и Киргизии вывести из тени свой маленький бизнес (доход не более 2,4 млн рублей в год, ограничений по сумме месячного дохода нет). При этом не нужно платить подоходный налог (13%) — самозанятый освобожден от уплаты НДФЛ или других налогов на спецрежимах.
Такой налогоплательщик всегда может подтвердить свой доход, например, для получения визы или оформления ипотеки, не боится налоговых проверок и штрафов за незаконное предпринимательство. Юридические лица охотнее работают с самозанятыми, поскольку не нужно нести дополнительные расходы как налоговым агентам — самозанятый разбирается с налогами самостоятельно.
- А чем самозанятый отличается от ИП?
Главное отличие — индивидуальному предпринимателю придется платить налоги, даже если у него нет дохода. Например, фиксированные взносы в социальные фонды за себя. У самозанятого если нет дохода, то не будет и налога. К тому же индивидуальному предпринимателю нужно внимательно следить за разной отчетностью и сроками ее сдачи, а самозанятому достаточно установить одно приложение.
- Сколько платить?
Для самозанятых есть две ставки НПД. Если вы работаете с другим физлицом, то заплатите 4% от полученного дохода, если с юридическим лицом или с ИП — 6%. Эти ставки сохранятся до 31 декабря 2028 года. Налог платится со всей суммы, что вы заработали, — понесенные во время работы расходы из нее не вычитаются.
При регистрации самозанятым предоставляется налоговый вычет — основной (в размере 10 тыс. рублей) и «налоговый капитал» (12 тыс. 130 рублей помощи от государства всем, кто будет регистрироваться в 2020 году). Основной налоговый вычет уменьшает налоговую ставку с 4% до 3% и с 6% до 4% соответственно. Остаток суммы погашается за счет дополнительного.
- Есть еще какие-то плюсы?
Самозанятому не нужно возиться с налоговыми декларациями, так как все доходы учитываются в приложении. Там же формируются чеки, которые можно отправить заказчику и в налоговую — отпадает потребность в контрольно-кассовой технике. При этом нет необходимости заводить дополнительный расчетный счет — заказчики переводят деньги на вашу личную карту или отдают наличными. Если вы официально работаете, а в свободное время самозаняты, ваша зарплата НПД не облагается.
- А минусы есть?
Основной минус — годовой доход самозанятого ограничен суммой в 2,4 млн рублей в год. После того как доход превысит указанный лимит, самозанятый должен будет платить налоги, предусмотренные другими системами налогообложения (физические лица — НДФЛ, индивидуальные предприниматели смогут подать уведомление о применении подходящего спецрежима и платить налоги по предусмотренным им ставкам и правилам).
Нельзя нанимать работников и оказывать услуги своим работодателям — как нынешним, так и бывшим в течение двух лет после увольнения. Это ограничение страхует работников от разных махинаций вроде увольнения с принудительным переводом на самозанятость. Также у самозанятых ограничена сфера деятельности: например, нельзя перепродавать товары или добывать полезные ископаемые.
- Как стать самозанятым?
Самозанятость оформляется по желанию. Ездить в инспекцию по прописке, подавать бумажные заявления и собирать документы, как при оформлении ИП или ООО, не придется. Есть три способа.
Самый простой — скачать на смартфон официальное приложение Федеральной налоговой службы РФ «Мой налог» и зарегистрироваться в нем. Нужно будет подтвердить номер телефона, указать регион, в котором работаете, определить вид деятельности, отсканировать паспорт и сделать селфи. После этого в течение 15-20 минут налоговики подтвердят личность и поставят на учет.
Еще можно оформить регистрацию в личном кабинете на сайте ФНС. Здесь понадобятся ИНН и пароль от личного кабинета налогоплательщика или ваши логин и пароль от «Госуслуг».
Зарегистрироваться можно и в мобильном приложении банка, который сотрудничает с ФНС. Достаточно найти в нем специальный раздел и следовать инструкции.
Важный момент: самозанятый в любой момент может сняться с учета.
- Регистрироваться нужно по прописке или по месту жительства?
ФНС рекомендует регистрировать самозанятость по месту жительства и работы. Если ваш регион не участвует в эксперименте, стать самозанятым и оказывать услуги на его территории не получится. Но при этом закон не запрещает работать в нескольких регионах одновременно или указать при регистрации регион заказчика.
- А как, собственно, самозанятому платить этот налог?
Проще всего сделать это в мобильном приложении «Мой налог». Вы фиксируете новую продажу: указываете дату, название услуги и сколько за нее получили. Отмечаете, с кем работали, вносите необходимые реквизиты и нажимаете кнопку «Выдать чек». Приложение автоматически формирует квитанцию с QR-кодом, которую вы отправляете заказчику и в налоговую. Уплатить налог можно здесь же, в приложении, а еще в банковском мобильном приложении или на сайте любого платежного сервиса, на «Госуслугах» или по старинке — придя в банк с распечатанной квитанцией.
При этом система устанавливает срок, когда нужно расплатиться, — не позднее 25 числа месяца, следующего за истекшим. Как и с любыми другими налогами, при просрочке насчитывается пеня, но можно подстраховаться и оформить автоплатеж прямо в приложении.
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