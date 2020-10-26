Банк УРАЛСИБ провел онлайн-конференцию для журналистов деловых изданий ЮФО «Банки-2020: вызовы, решения, перспективы». На вопросы СМИ отвечали председатель правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Константин Бобров и управляющий филиалом «Южный» УРАЛСИБа Эдуард Колесников. Разговор на конференции шел о том, как российский банковский сектор пережил пандемию, как изменились банки и их клиенты, как будет развиваться банковский рынок в ближайшем будущем. Сравнивая коронакризис с ситуацией 2008 и 2014 годов, Константин Бобров отметил, что нынешний стресс банковская отрасль встретила в гораздо лучшей форме, банки имели куда более серьезный запас и по капиталу, и по ликвидности, поэтому перенесли режим ограничений без особых потерь. «Возможно, не всё еще позади, но пока с ситуацией справились и мы, и наши коллеги по рынку. Конкретно наше состояние отражает то, что недавно международное агентство Moody’s подтвердило нам и рейтинг, и позитивный прогноз по нему. Это не такое уж частое явление в условиях стрессовой ситуации», — рассказал председатель правления.

Константин Бобров

Также Константин Бобров отметил, что банк пока не меняет стратегию развития. «Мы не видим оснований менять ее — во многом потому, что у нас в основе была так называемая контрциклическая модель. Она предполагает, что мы не были склонны к агрессивному наращиванию портфелей в обычной ситуации. Это стабильная модель, она позволяет меньше сворачивать бизнес во время стресса и не прекращать ни одно из направлений. К тому же стратегию лучше менять на понятном ландшафте. Сейчас, образно говоря, «дым еще не рассеялся». Мы пока не знаем ответа на главный вопрос — видели ли мы уже самое худшее или нет? Изменения, о которых мы говорим, имели скорее тактический характер. Пройдет чуть больше времени, и станут более понятны новые предпочтения клиентов, новые группы или сегменты, которые можно будет обозначить как стратегический приоритет».

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Говоря о хронологии действий в коронакризис, председатель правления банка УРАЛСИБ заметил, что на разных его этапах перед банком стояли разные задачи. На самом первом этапе, в марте, еще до введения основных ограничений, банкам необходимо было перевести сотрудников на удаленный формат работы, обеспечить непрерывность и стабильность работы всех банковских сервисов, усовершенствовать риск-менеджмент, а также принять меры для безопасности сотрудников и клиентов в офисах банка.

УРАЛСИБ планирует оставить в дистанционном режиме работы около 20% сотрудников

Все эти мероприятия в УРАЛСИБе были реализованы уже к концу марта. Около трети всего персонала банка было переведено на «удаленку» (в абсолютных цифрах это порядка 3 тыс. человек), выстроена стабильная работа всех сервисов в новых условиях, а также немного быстрее, чем планировалось ранее, внедрялись полностью удаленные решения продаж продуктов и услуг. «Могу констатировать, что и тогда, и в течение последующих периодов мы отработали очень хорошо. Никаких разрывов в предоставлении клиентам сервисов мы не допустили», — оценил Константин Бобров. В настоящее время более 50% персонала главного офиса УРАЛСИБа работает дистанционно, и банк планирует оставить в таком режиме работы около 20% сотрудников и после нормализации ситуации. Возможно, это будет не только удаленка в чистом виде, но и комбинированные форматы, когда часть времени сотрудник работает в офисе, а часть — дома или в коворкинге. Это позволит банку оптимизировать затраты на аренду площадей.

Онлайн во взаимодействии с клиентами также будет развиваться и дальше. Клиенты за период пандемии попробовали работать с банком онлайн и поняли, что это удобно и безопасно. И в ближайшее время все банки будут искать оптимальный баланс между онлайн и офлайн в обслуживании. Дистанционные форматы используются не только в обслуживании клиентов или при удаленной работе, но и при проведении корпоративных мероприятий банка. В этом году традиционную спартакиаду банк заменил на новый формат — общебанковскую киберспартакиаду, в которой участвовали сотрудники из всех регионов присутствия банка, состязавшиеся в четырех наиболее популярных сегодня видах киберспорта.

Эдуард Колесников

Главная примета апреля — активные меры поддержки клиентов, как государственные, так и банковские. Ключевые из них — программы реструктуризации и предоставления кредитных каникул для физлиц и бизнеса. Как рассказал Эдуард Колесников по опыту своего филиала, порядка 20% ссуд было реструктурировано в сегменте розничного бизнеса и около 15% — в сегменте малого бизнеса. В мае-июне ситуация стабилизировалась, стало понятно, что предпочтения клиентов изменились, и фокус банком был сделан на разработку и продвижение новых продуктов, которые бы отвечали этим запросам. Так, в мае УРАЛСИБ вывел на рынок карту «Прибыль», созданную на основе мониторинга предпочтений клиентов. Она объединила наиболее востребованные функции — кешбэк за покупки, повышенный процент на остаток, возможность заказать карту онлайн с доставкой на дом. Сегодня это самый популярный карточный продукт у клиентов УРАЛСИБа. Также в этот период был запущен сервис электронной регистрации сделок, позволяющий регистрировать онлайн по всей стране — бесплатно для клиентов и партнеров банка.

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Модератор конференции — главред «КоммерсантЪ Кубань» Михаил Лукашов — спросил о том, насколько вероятен серьезный рост просрочек после окончания срока кредитных каникул, которые в массе своей уже практически подошли к завершению. Константин Бобров оценил возможный уровень просрочки по каникулам и реструктуризации в 20-30% по физлицам и 10-15% по малому бизнесу, пояснив, что это не будет иметь драматичный характер для банков. Тем более что первые итоги пока достаточно оптимистичны. «В первые месяцы осени большинство реструктурированных ссуд возвращаются к привычному графику. Это внушает оптимизм, хотя с прогнозами я бы пока не торопился», — сказал Эдуард Колесников. Руководитель филиала также заметил, что экономика края постепенно восстанавливается. В третьем квартале прежний уровень выручки восстановила розничная торговля, сервисные компании, общепит. В июне, с открытием курортного сезона, туристическая отрасль тоже в определенной степени компенсировала свои убытки.