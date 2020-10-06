Агентство Moody's подтвердило рейтинг УРАЛСИБА на уровне «B2»

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Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило рейтинг банка УРАЛСИБ на уровне «B2»

У долгосрочных депозитных рейтингов в иностранной и национальной валютах позитивный прогноз.

«Подтверждение рейтинга банка на уровне «В2» с позитивным прогнозом отражает высокий уровень капитала и ликвидности банка, его устойчивую операционную выручку», — отметили в рейтинговом агентство.

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Ранее, в июле 2020 года, российское агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг банка с прогнозом «Стабильный», что было обусловлено, по мнению аналитиков агентства, адекватной оценкой достаточности капитала банка, слабым риск-профилем и адекватной позицией по фондированию и ликвидности, при удовлетворительной оценке бизнес-профиля.

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