Налоговый вычет как инвестиция. Простой способ повысить доходность пенсии в НПФ за счет государства
О том, что в России существует система социальных налоговых вычетов, знают многие. Но все ли пользуются возможностью их оформления?
Портал Юга.ру рассказывает, как можно получить от государства «кешбэк» по расходам на пенсионные накопления и куда с наибольшей выгодой направить эти деньги.
Кому и за что полагается социальный налоговый вычет
Каждый гражданин Российской Федерации, который платит налог на доходы физических лиц (НДФЛ), имеет право на компенсацию — налоговый вычет, в том числе и социальный. Поскольку это не обязанность, а право, то решение об оформлении выплаты остается за гражданином. Полученные деньги можно потратить, погасить ими часть других налогов — например, транспортный, или, как вариант, инвестировать.
Социальный налоговый вычет — это 13% от расходов, на которые гражданин хочет оформить выплату. Верхний предел суммы этих расходов, установленный Налоговым кодексом РФ, — 120 тыс. рублей.
Получить социальный налоговый вычет можно на средства, потраченные на благотворительность, учебу или лечение для себя и близких родственников, а также добровольное страхование жизни.
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Кроме того, государство готово предоставить вычет гражданам, которые самостоятельно копят на пенсию в негосударственных пенсионных фондах (НПФ). Например, если налогоплательщик в течение года внесет на свой счет в НПФ не менее 120 тыс. рублей, он сможет получить от государства дополнительные 15,6 тыс. рублей. И либо оставить их себе, либо направить эту сумму обратно на пенсионный счет, чтобы получить больший доход в будущем.
Евгений Биезбардис, глава аналитической службы НПФ «Сафмар»:— Исторически наиболее востребованными направлениями получения социального налогового вычета являются лечение и обучение. Но значительный рост наблюдается и по линии добровольного формирования пенсионного капитала, что существенно повышает реальную доходность пенсионных вложений. Если в 2016 году доля соответствующих деклараций составила 4,1% (152 тыс.), то в 2018 году — уже 7,1% (208 тыс.). При этом более чем в два раза за этот период вырос и объем возвращенных населению денег по пенсионному направлению — с 0,5 млрд рублей в 2016 году до 1,1 млрд рублей в 2018 году.
Как россияне используют социальный налоговый вычет
Многие ли знают о возможности вернуть часть средств, потраченных на формирование негосударственной пенсии? И сколько информированных граждан готовы ею воспользоваться? Исследование по данной теме провел недавно негосударственный пенсионный фонд «Сафмар».
Фонд опросил 750 своих клиентов, которые копят по программе негосударственного пенсионного обеспечения (НПО). Исследование провели среди клиентов фонда в городах РФ с населением от 20 тыс. человек, которые осуществляли взносы в 2019 году, больше половины респондентов регулярно пополняли счета в течение трех последних лет.
О том, что государство возвращает часть средств, внесенных на формирование негосударственной пенсии, знали 65% опрошенных специалистами НПФ «Сафмар». Не в курсе этой возможности оказались 34%, остальные затруднились ответить. Больше половины респондентов регулярно оформляют налоговый вычет. Не обращались за ним всего 26%: в числе популярных причин — незнание, как это сделать, или нежелание тратить время на сбор документов.
Как получить прибыль с вычета в НПФ
У клиентов НПФ есть возможность без дополнительных вложений увеличить общую сумму накоплений и их доходность — для этого можно реинвестировать налоговый вычет, т.е. положить на свой пенсионный счет полученную от государства сумму. Но далеко не все пользуются такой возможностью — всего чуть больше трети респондентов.
В ходе исследования НПФ «Сафмар» также проанализировал ответы респондентов по основным социальным критериям — полу и возрасту. Среди опрошенных больше осведомлены в вопросах получения вычета мужчины, но оформляют его чаще женщины — порядка 60%.
Также выяснилось, что чем старше клиенты, тем меньше они знают о возможности получить социальный налоговый вычет на пенсионные сбережения и, соответственно, реже оформляют его. При этом, чем ближе к пенсии, тем больше люди готовы к реинвестированию для пополнения пенсионного капитала.
Евгений Биезбардис, глава аналитической службы НПФ «Сафмар»:— Динамика количества поданных деклараций и объема возвращенного подоходного налога показывает устойчивый рост осведомленности россиян о налоговых льготах. Если в 2016 году жители России в индивидуальном порядке подали 7,9 млн деклараций и вернули 11,2 млрд рублей (налоговый вычет можно получить и через работодателя), то в 2018 году эти цифры возросли до 8,9 млн деклараций и 14,8 млрд рублей. К сожалению, более свежих данных ФНС еще не опубликовала. Но с высокой вероятностью можно ожидать продолжения этой динамики по итогам 2019 и особенно 2020 года.
Аналитик НПФ «Сафмар» также отметил, что в последние годы по крайней мере каждый восьмой занятый в экономике россиянин использует свое право на налоговый вычет. С учетом того, что при подаче одной декларации можно вернуть налоги за три последних завершившихся года, популярность налоговых вычетов оказывается еще выше.
В 2020 году получить социальный налоговый вычет достаточно просто — нужно собрать необходимые документы и подать заявление на сайте ФНС nalog.ru. НПФ «Сафмар» помогает своим клиентам с оформлением заявки: по запросу предоставляет пакет документов для налоговой службы, выписку, копию договора, заверенную копию лицензии НПФ.
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