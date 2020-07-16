Налоговый вычет как инвестиция. Простой способ повысить доходность пенсии в НПФ за счет государства

Краснодарский край, Вся Россия

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О том, что в России существует система социальных налоговых вычетов, знают многие. Но все ли пользуются возможностью их оформления?

Портал Юга.ру рассказывает, как можно получить от государства «кешбэк» по расходам на пенсионные накопления и куда с наибольшей выгодой направить эти деньги.

Кому и за что полагается социальный налоговый вычет

Каждый гражданин Российской Федерации, который платит налог на доходы физических лиц (НДФЛ), имеет право на компенсацию — налоговый вычет, в том числе и социальный. Поскольку это не обязанность, а право, то решение об оформлении выплаты остается за гражданином. Полученные деньги можно потратить, погасить ими часть других налогов — например, транспортный, или, как вариант, инвестировать.

Социальный налоговый вычет — это 13% от расходов, на которые гражданин хочет оформить выплату. Верхний предел суммы этих расходов, установленный Налоговым кодексом РФ, — 120 тыс. рублей.

Получить социальный налоговый вычет можно на средства, потраченные на благотворительность, учебу или лечение для себя и близких родственников, а также добровольное страхование жизни.

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Кроме того, государство готово предоставить вычет гражданам, которые самостоятельно копят на пенсию в негосударственных пенсионных фондах (НПФ). Например, если налогоплательщик в течение года внесет на свой счет в НПФ не менее 120 тыс. рублей, он сможет получить от государства дополнительные 15,6 тыс. рублей. И либо оставить их себе, либо направить эту сумму обратно на пенсионный счет, чтобы получить больший доход в будущем.

Евгений Биезбардис, глава аналитической службы НПФ «Сафмар»:Исторически наиболее востребованными направлениями получения социального налогового вычета являются лечение и обучение. Но значительный рост наблюдается и по линии добровольного формирования пенсионного капитала, что существенно повышает реальную доходность пенсионных вложений. Если в 2016 году доля соответствующих деклараций составила 4,1% (152 тыс.), то в 2018 году — уже 7,1% (208 тыс.). При этом более чем в два раза за этот период вырос и объем возвращенных населению денег по пенсионному направлению — с 0,5 млрд рублей в 2016 году до 1,1 млрд рублей в 2018 году.

Как россияне используют социальный налоговый вычет

Многие ли знают о возможности вернуть часть средств, потраченных на формирование негосударственной пенсии? И сколько информированных граждан готовы ею воспользоваться? Исследование по данной теме провел недавно негосударственный пенсионный фонд «Сафмар».

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Фонд опросил 750 своих клиентов, которые копят по программе негосударственного пенсионного обеспечения (НПО). Исследование провели среди клиентов фонда в городах РФ с населением от 20 тыс. человек, которые осуществляли взносы в 2019 году, больше половины респондентов регулярно пополняли счета в течение трех последних лет.

О том, что государство возвращает часть средств, внесенных на формирование негосударственной пенсии, знали 65% опрошенных специалистами НПФ «Сафмар». Не в курсе этой возможности оказались 34%, остальные затруднились ответить. Больше половины респондентов регулярно оформляют налоговый вычет. Не обращались за ним всего 26%: в числе популярных причин — незнание, как это сделать, или нежелание тратить время на сбор документов.

Как получить прибыль с вычета в НПФ

У клиентов НПФ есть возможность без дополнительных вложений увеличить общую сумму накоплений и их доходность — для этого можно реинвестировать налоговый вычет, т.е. положить на свой пенсионный счет полученную от государства сумму. Но далеко не все пользуются такой возможностью — всего чуть больше трети респондентов.

В ходе исследования НПФ «Сафмар» также проанализировал ответы респондентов по основным социальным критериям — полу и возрасту. Среди опрошенных больше осведомлены в вопросах получения вычета мужчины, но оформляют его чаще женщины — порядка 60%.

Также выяснилось, что чем старше клиенты, тем меньше они знают о возможности получить социальный налоговый вычет на пенсионные сбережения и, соответственно, реже оформляют его. При этом, чем ближе к пенсии, тем больше люди готовы к реинвестированию для пополнения пенсионного капитала.

Евгений Биезбардис, глава аналитической службы НПФ «Сафмар»:Динамика количества поданных деклараций и объема возвращенного подоходного налога показывает устойчивый рост осведомленности россиян о налоговых льготах. Если в 2016 году жители России в индивидуальном порядке подали 7,9 млн деклараций и вернули 11,2 млрд рублей (налоговый вычет можно получить и через работодателя), то в 2018 году эти цифры возросли до 8,9 млн деклараций и 14,8 млрд рублей. К сожалению, более свежих данных ФНС еще не опубликовала. Но с высокой вероятностью можно ожидать продолжения этой динамики по итогам 2019 и особенно 2020 года.

Аналитик НПФ «Сафмар» также отметил, что в последние годы по крайней мере каждый восьмой занятый в экономике россиянин использует свое право на налоговый вычет. С учетом того, что при подаче одной декларации можно вернуть налоги за три последних завершившихся года, популярность налоговых вычетов оказывается еще выше.

В 2020 году получить социальный налоговый вычет достаточно просто — нужно собрать необходимые документы и подать заявление на сайте ФНС nalog.ru. НПФ «Сафмар» помогает своим клиентам с оформлением заявки: по запросу предоставляет пакет документов для налоговой службы, выписку, копию договора, заверенную копию лицензии НПФ.

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Простой способ повысить доходность пенсии в НПФ за счет государства

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