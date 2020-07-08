В 2020 году член Совета Федерации, известный меценат и успешный бизнесмен Сулейман Керимов занял 13-ю строчку рейтинга «200 богатейших бизнесменов России», составленного журналом Forbes. Портал Юга.ру собрал 30 интересных фактов о его карьере в бизнесе и политике, благотворительной деятельности, семье и участии в жизни родного города. 1. Сулейман Керимов родился 12 марта 1966 года. В этом же месяце завершилось плавание эскадры советских атомных подводных лодок без всплытия на поверхность, по протяженности пути равное кругосветному. 2. Малая родина Керимова — древний и живописный дагестанский город Дербент. Первые поселения возникли здесь еще в конце IV тысячелетия до н. э. С азербайджанского «дербент» переводится как «железные врата». Главная достопримечательность города — цитадель Нарын-кала, ее строительство велось с VIII века. 3. Сулейман воспитывался в интеллигентной семье: отец трудился юристом в уголовном розыске, мать получила экономическое образование и работала бухгалтером.

4. Родители привили сыну любовь к книгам и знаниям. Учился Сулейман на отлично, особенно любил математику. Школа занимала большую часть времени, но он успевал заниматься гиревым спортом и дзюдо. Настоящей страстью для него стали шахматы: игра внесла свой вклад в развитие стратегического мышления и аналитических способностей, без которых в политике и бизнесе не пробиться. 5. В 1983 году Керимов поступил в Дагестанский государственный технический университет. Но учебу не окончил, поскольку в планы вмешалась армия. 6. Срочную службу Керимов проходил в ракетных войсках стратегического назначения, где впервые проявились его способности организатора и управленца. Армейскую «карьеру» будущий сенатор завершил старшим сержантом — на наивысшей ступени для солдата-срочника. 7. После службы Керимов решил сменить профиль обучения и перевелся на экономический факультет Дагестанского госуниверситета. Вуз не только дал знания и навыки для ведения успешного бизнеса: именно здесь Сулейман встретил девушку Фирузу, которая вскоре стала его женой и подарила ему троих наследников — сына и двух дочерей. 8. В 2020 году дети Керимова дебютировали в рейтинге самых богатых наследников российских миллиардеров по версии Forbes.

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9. Сын Саид окончил МГИМО, где изучал международный бизнес и энергетическое сотрудничество. Сейчас он является основным акционером золотодобывающей компании «Полюс» и международного аэропорта Махачкала с более чем миллионным годовым пассажиропотоком. 10. Карьеру новоиспеченный экономист Керимов начал на заводе «Эльтав» в Махачкале. История Советского Союза подходила к завершению, и хозяйственному комплексу страны приходилось быстро перестраиваться. Как любой молодой специалист, Сулейман с опаской смотрел в грядущую неизвестность. В то же время он понимал, что любые перемены — это не только трудности, но и новые возможности. 11. Путь от рядового сотрудника «Эльтава» до помощника генерального директора Керимов прошел за пять лет. 12. В середине 1990-х годов в жизни предпринимателя произошли важные изменения: в 1993 году для расчетов с контрагентами завод «Эльтав» вместе с партнерами основал «Федеральный промышленный банк» («Федпромбанк»), зарегистрировав его в Москве,

Керимов стал контролирующим владельцем кредитной организации,

в 1995 году предприниматель возглавил торгово-финансовую компанию «Союз-Финанс»,

спустя два года бизнесмен вступил в некоммерческую организацию «Международный институт корпораций», где занимался научной деятельностью, а затем занял должность вице-президента структуры. 13. В 1999 году Сулейман Керимов приобрел контрольный пакет акций финансово-промышленной группы «Нафта-Москва». Структуры уже не существует, но в свое время она владела долями крупнейших компаний страны — Сбербанка, «Газпрома», «Уралкалия» и других. 14. В числе активов группы «Нафта-Москва» был и «ПИК». Сейчас это крупнейшая строительная компания России, но в 2009 году предприятие находилось в предбанкротном состоянии. Опыт и предпринимательское чутье Керимова помогли ему в короткие сроки вывести компанию из кризисного состояния — капитализация «ПИК» выросла почти до 1,5 млрд долларов. Застройщик вернул себе лидерство на отечественном рынке.

15. Успех сопутствовал Керимову не только в бизнесе, но и в политике. Его биография как парламентария началась в 1999 году, когда он, будучи уже известным и влиятельным предпринимателем, был избран депутатом Госдумы от Либерально-демократической партии России. 16. В нижней палате Сулейман Абусаидович проработал восемь лет — до 2007 года. Занимался вопросами госбезопасности, спорта и молодежной политики. За многолетнюю законотворческую деятельность сенатор удостоен почетной медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. 17. С 2008 года и по настоящее время бизнесмен представляет Дагестан в Совете Федерации. Высокий пост для сенатора ежедневная работа в интересах простых людей. Все эти годы предприниматель помогает родной республике. 18. Чтобы поддержать бюджет Дербента и всего Дагестана, Керимов и его семья стали налоговыми резидентами республики. Дополнительные доходы казны дадут возможность запустить крупные инфраструктурные и социальные проекты.

19. Благотворительность занимает важное место в жизни предпринимателя. Фонд Suleyman Kerimov Foundation многие годы спонсирует паломничество мусульман по святым местам, а также реставрацию образовательных учреждений, музеев, объектов спорта. Так, при участии сенатора провели реконструкцию Московской соборной мечети и «Анжи Арены» — домашнего стадиона одноименного футбольного клуба. Кроме того, к 75-летию Великой Победы меценат перечислил ветеранам по 1 млн рублей. 20. Меценат также выделил 60 млн рублей на завершение программы по переселению из ветхого и аварийного жилья — десятки семей смогли переехать в новые благоустроенные квартиры. По словам мэра Хизри Абакарова, Дербенту очень повезло, что в нем родился Сулейман Керимов.

21. Во время пандемии коронавируса Сулейман Керимов поддержал малую родину — финансовую помощь от предпринимателя получили более 15 тыс. жителей Дагестана. 22. Для борьбы с заболеванием в республике Керимов направил помощь на общую сумму более 1,5 млрд рублей, включая: лекарства,

современные диагностические комплексы и аппараты искусственной вентиляции легких,

средства индивидуальной защиты и дезинфекции. Сейчас острая фаза коронавирусного кризиса в республике миновала, в том числе благодаря помощи сенатора. 23. Большую роль в борьбе с коронавирусом играет своевременная диагностика, и сейчас в России ежедневно делается до 300 тыс. тестов на выявление инфекции. Сулейман Керимов из своих личных средств оплатил около 20 тыс. тест-систем для Дагестана. 24. Не менее важна и адресная помощь: сенатор выделил средства на закупку продуктовых наборов для малоимущих семей Рутульского района Дагестана. 25. Старый Дербент готовится к цифровому будущему: по инициативе Керимова здесь реализуют программу «Умный город». Интеллектуальная система объединит в себе: транспорт,

связь и интернет,

ЖКХ и другие отрасли. «Умный город» позволит Дербенту оптимально использовать свои ресурсы и экономить сотни миллионов рублей в год. А жители получат доступ к многочисленным электронным сервисам. 26. Керимов мечтает создать в Дагестане мощный туристический кластер. Все составляющие для этого есть: живописные горы, песчаные пляжи Каспийского моря, исторические достопримечательности, а также энтузиазм сенатора. 27. Благотворительностью занимается и супруга мецената Фируза Керимова — она возглавляет фонд «Территория добра», который реализует социальные проекты и оказывает адресную помощь.

28. При поддержке Фирузы Керимовой восстановлены многие образовательные, спортивные, культурные учреждения. Например, в 2017 году завершена реставрация дома-музея Сулеймана Стальского — народного поэта Дагестана. В том же году реконструировали дербентскую «Гимназию культуры мира». 29. Президент России вручил супруге сенатора благодарность «За вклад в благотворительную и общественную деятельность». Ее участие в реконструкции одной из подмосковных школ отмечено орденом «За заслуги перед Московской областью».