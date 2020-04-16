С заботой о каждом! «Пятёрочка» запустила необычную рекламную кампанию

Торговая сеть «Пятёрочка» запустила новую рекламную кампанию «С заботой о каждом!». Цель — рассказать о мерах, которые предпринимает торговая сеть для защиты своих сотрудников и покупателей в условиях пандемии. Портал «Юга.ру» посмотрел ролик и разобрался, что в нем показали.

Социальный посыл В первую очередь рекламное видео иллюстрирует обещание «Пятёрочки» обеспечить безопасную санитарную обстановку и рассказывает о методах борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Также в ролике есть кадры, которые показывают работу проекта «Корзина доброты» и волонтеров, доставляющих продукты из «Пятёрочки» пенсионерам — наиболее уязвимой сейчас категории граждан.

В новой рекламной кампании также снялся гендиректор торговой сети Сергей Гончаров — в ролике он выходит на работу для помощи коллегам в магазине. Так бренд подчеркивает значимость работы простых сотрудников магазинов, которые сегодня находятся «на передовой» и обеспечивают доступность привычных продуктов. В финале ролика Сергей Гончаров говорит: «Сегодня мы выходим на работу, чтобы вместе с вами завтра все преодолеть», подчеркивая таким образом связь «Пятёрочки» с каждым жителем России и присоединяясь к общему движению #оставайтесьдома.

Весь огромный коллектив торговой сети, а это более 200 тыс. сотрудников, просит соблюдать режим самоизоляции, социальную дистанцию и правила безопасности. Традиционная продуктовая реклама уступила место более важному в нынешней ситуации сообщению о безопасности и заботе. Такой подход напрямую связан с ключевой миссией бренда «Пятёрочка» — заслужить и оправдать доверие своих покупателей.

Профилактические меры Торговая сеть ужесточила требования к дезинфекции помещений и часто используемых поверхностей. Теперь полы в торговых залах обрабатывают не менее двух раз за смену, дверные ручки и рабочие поверхности оборудования — каждый час, ручки покупательских тележек и корзин — три раза в смену. С такой же частотой проводят дезинфекцию санитарных комнат. Магазины сети оснащают санитайзерами для гостей.

Читайте также: Репортаж с краснодарского производства антисептиков

Также «Пятёрочка» старается бесперебойно обеспечивать торговые, инфраструктурные и офисные объекты средствами индивидуальной защиты персонала — масками и перчатками. Закуплены бесконтактные термометры, чтобы регулярно контролировать состояние здоровья сотрудников. Введены новые правила работы и для водителей — чтобы минимизировать взаимодействие с сотрудниками распределительных центров и другими водителями. Вместе с этим «Пятёрочка» проводит дезинфекцию вентиляционных систем всех магазинов и РЦ.