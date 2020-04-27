Онлайн-сервис, выгодные предложения и кредитные каникулы. Интеграция Банковской группы ЗЕНИТ

Пандемия COVID-19 изменила привычный образ жизни. Банки прилагают максимум усилий, чтобы обеспечить своим клиентам надежный сервис — вне зависимости от развития ситуации без визита в отделения банка. Портал Юга.ру разобрался, какие возможности предлагает Банк ЗЕНИТ в условиях карантина и в чем преимущества от объединения, которые получат клиенты Банка ЗЕНИТ Сочи.

Объединение Банка ЗЕНИТ Сочи с Банком ЗЕНИТ В первом полугодии 2020 года произойдет слияние Банка ЗЕНИТ Сочи с Банком ЗЕНИТ. Клиенты регионального банка получат все преимущества от сотрудничества с универсальным банком: высокое качество сервиса, доступ к большему числу выгодных предложений, кешбэк, проценты на остаток по счету, а также ускорение операций.

Сбалансированная линейка продуктов Банка ЗЕНИТ доступна клиентам Банка ЗЕНИТ Сочи уже сейчас. В их числе — кредиты под залог недвижимости, ипотечные программы с господдержкой по льготным ставкам, новые пакеты расчетно-кассового обслуживания (РКО), программы финансирования бизнеса и многое другое. Например, прямо сейчас (и до 31 мая) можно воспользоваться сезонным предложением Банка ЗЕНИТ — открыть вклад «Весенний» на 181 день с невзимаемым налогом на доход не выходя из дома. Подробности предложения — на сайте банка или по тел. 8 (800) 500-66-77.

Интеграция Банковской группы: что изменится для клиентов? После слияния банков условия кредитных договоров и вкладов для клиентов регионального банка не изменятся — они будут действовать до окончания срока договора. Выпущенные Банком ЗЕНИТ Сочи карты продолжат действовать без ограничений до конца обозначенного на них срока. При желании их можно уже сегодня обменять на карты Банка ЗЕНИТ.

Банкоматы и отделения банка продолжат работать в штатном режиме — после объединения их оформят по стандартам Банка ЗЕНИТ. Кроме того, клиенты Банка ЗЕНИТ Сочи смогут снимать денежные средства без комиссии в банкоматах партнеров: Альфа-Банка, МКБ, банка «Открытие». Единственное, что изменится для клиентов Банка ЗЕНИТ Сочи после интеграции, — это реквизиты. Их можно будет получить в отделении банка, после чего уведомить об изменении своих контрагентов.

Кредитные каникулы В конце марта Банк ЗЕНИТ ввел кредитные каникулы для клиентов (физических лиц), которые потеряли возможность своевременно платить по кредитам из-за коронавирусной пандемии. Программа дает бесплатную отсрочку до шести месяцев на все виды потребительского кредитования, ипотеки и автокредитования. Банк рассмотрит возможность отсрочки платежа как процентов по кредиту, так и основной части долга, а также пересмотрит срок кредитования. Заявления будут обрабатывать в индивидуальном порядке.

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По словам заместителя председателя правления Банка ЗЕНИТ Дмитрия Юрина, в настоящее время разработан и внедрен сервис дистанционной подачи заявки на реструктуризацию кредитов. Теперь клиенты, которые испытывают временные трудности с погашением регулярных платежей, могут оформить анкету на сайте.

Обслуживание без посещения офиса В приложении «ЗЕНИТ Онлайн» доступны все основные функции: оплата услуг сотовых операторов, ЖКХ, штрафов, налогов (в том числе по QR-кодам), открытие вкладов с повышенными процентными ставками и накопительных счетов, а также переводы между счетами и в другие банки по номеру телефона через Систему быстрых платежей. Кроме того, клиенты могут подать заявки на потребительский кредит, ипотеку, кредитную карту, погасить кредиты, в том числе оформленные в других банках, установить лимиты на операции по картам на любой срок и запретить покупки в интернете и за границей. По оценке консалтингового агентства Markswebb, мобильное приложение «ЗЕНИТ Онлайн» занимает 14 место среди банковских приложений для iOS и 13 место — для Android. Анализ проводился до запуска в приложении онлайн-чата и Системы быстрых платежей. Эксперты считают, что после внедрения новых функций «ЗЕНИТ Онлайн» сможет претендовать на место в первой десятке. Также Банк ЗЕНИТ планирует запустить выдачу кредитов прямо в приложении — без визита в офис банка. Деньги по одобренной заявке будут перечислять на действующий счет карты в режиме реального времени. Уже сейчас зарплатные клиенты банка могут подать заявку на кредит, и в ближайшее время функционал будет расширен. Кроме того, часть услуг и продуктов в приложении «ЗЕНИТ Онлайн» стала доступна даже тем, кто еще не является клиентом.