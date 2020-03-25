Банк ЗЕНИТ Сочи объединится с Банком ЗЕНИТ. Чем это выгодно для клиентов?

Интеграция Банка ЗЕНИТ Сочи и Банка ЗЕНИТ состоится во II квартале 2020 года. Объединенный банк сможет предложить физическим и юридическим лицам высокое качество сервиса, выгодные продукты и технологичный подход к финансам. Зачем нужна интеграция и что она даст банку и его клиентам, выяснил портал Юга.ру.

Интеграция как общероссийский тренд В последние годы в российском банковском секторе происходят заметные изменения, и первое, что бросается в глаза, — сокращение числа игроков. По статистике ЦБ РФ, с июля 2013 года количество действующих кредитных организаций уменьшилось вдвое — с 894 до 440 к началу 2019 года. Рынок покидают слабые или недобросовестные банки: отзыв лицензий в основном связан с невыполнением нормативов достаточности капитала или с нарушениями законодательства.

Чтобы соответствовать требованиям Банка России к капиталу, снизить издержки и повысить конкурентоспособность, многие банки приняли решение консолидировать активы. Так, на начало 2013 года активы банков, не входящих в топ-50, составляли 18,5%, а в декабре 2019 года этот показатель составлял уже 7,6%. Доля пяти крупнейших банков в активах банковского сектора выросла за это время с 50,3 до 60,7%.

Слияние Банка ЗЕНИТ с дочерними структурами Банковская группа ЗЕНИТ при поддержке ключевого акционера ПАО «Татнефть» взяла курс на консолидацию в 2017 году. Тогда в группу входили пять банков: Банк ЗЕНИТ, «Девон-Кредит», Липецккомбанк, Спиритбанк и Банк ЗЕНИТ Сочи. В ноябре 2019 года «Девон-Кредит» и Липецккомбанк завершили процесс слияния и в один день перешли на работу в рамках единой лицензии и технологической платформы Банка ЗЕНИТ. Интеграция Банка ЗЕНИТ и Банка ЗЕНИТ Сочи состоится во II квартале 2020 года.

Александр Тищенко главный управляющий директор Банка ЗЕНИТ

«Первый этап интеграции оказал положительное влияние на финансовые результаты банка: капитал вырос до 37,5 млрд рублей, размер активов — до 251 млрд рублей. Объединив все банки группы, мы повысим конкурентоспособность, улучшим позиции банка в регионе и предоставим клиентам все преимущества от сотрудничества с универсальным банком: высокое качество клиентского сервиса, выгодные продукты и услуги, а также технологичный подход к финансам», — отметил главный управляющий директор Банка ЗЕНИТ Александр Тищенко.

Чем слияние выгодно клиентам Банка ЗЕНИТ Сочи Общий бренд даст возможность позиционировать Банк ЗЕНИТ как игрока федерального уровня, повысит эффективность работы региональных подразделений и сохранит конкурентные преимущества — близость к клиенту, быстрое принятие решений, понимание региональной специфики. При этом слияние банков не повлечет за собой сокращение числа отделений и банкоматов. Для клиентов Банка ЗЕНИТ Сочи слияние — это прежде всего доступ к большему числу банковских предложений и ускорение операций.

Привлекательность и эффективность. Основные цели интеграции — повысить производительность бизнес-процессов, объединить лучшие практики банков, а также сделать банковские программы Банка ЗЕНИТ, включая кредиты с господдержкой по льготным ставкам, доступными в регионе. Банк сможет предоставить клиентам большее количество продуктов, включая новые пакеты расчетно-кассового обслуживания (РКО), в которых собраны популярные услуги, карточные продукты, зарплатный проект, эквайринг и онлайн-кассы, различные программы финансирования бизнеса с большими лимитами (кредиты, депозиты, овердрафты), а также лизинг и факторинг.

Персональный подход. Отличительная особенность Банка ЗЕНИТ — большое внимание к индивидуальным потребностям каждого клиента. В зависимости от потребностей за компаниями закрепляются персональные менеджеры, которые знают все детали их бизнеса, чтобы при необходимости оказывать поддержку касательно продуктов и процессов банка. После интеграции сотрудники Банка ЗЕНИТ Сочи продолжат обслуживание «своих» клиентов в Банке ЗЕНИТ и смогут предложить им расширенные возможности.

Высокая технологичность. Одним из важнейших этапов слияния является переход на единую ИТ-платформу, которая делает обслуживание более быстрым и удобным. Собственное мобильное приложение «ЗЕНИТ Онлайн» Банк ЗЕНИТ запустил в начале 2017 года. Обновление позволило масштабировать дистанционные сервисы и при этом учесть запланированное объединение дочерних банков всей Банковской группы ЗЕНИТ.

Основные функции, доступные в приложении «ЗЕНИТ Онлайн»: оплата услуг сотовых операторов, ЖКХ, штрафов, налогов (в том числе по QR-кодам),

открытие вкладов с повышенными процентными ставками и накопительных счетов,

переводы между счетами и в другие банки по номеру телефона через Систему быстрых платежей,

возможность установить лимиты на операции по картам на любой срок и запретить покупки в интернете и за границей,

подача заявок на потребительский кредит, ипотеку, кредитную карту,

погашение кредитов, в том числе оформленных в других банках. В ближайших планах — запустить онлайн-выдачу кредитов, внедрить push-сообщения и формирование справок и выписок, предоставить доступ к продукту пользователям, которые еще не являются клиентами банка.

По оценке консалтингового агентства Markswebb, мобильное приложение Банка ЗЕНИТ находится на 14 месте среди банковских приложений для iOS и на 13 месте — для Android. Анализ проводился до запуска в «ЗЕНИТ Онлайн» онлайн-чата и Системы быстрых платежей. По мнению экспертов, после внедрения новых функций приложение может претендовать на место в топ-10.

Сейчас в системе «ЗЕНИТ Онлайн 2.0» зарегистрированы более 100 тыс. клиентов, и их число стабильно растет. Счета клиентов Банка ЗЕНИТ Сочи перейдут на единое мобильное приложение не позднее середины 2020 года. После завершения интеграции условия кредитных договоров, вкладов и банковских карт не изменятся и будут действовать до окончания их срока. Клиенты продолжат обслуживаться в привычных офисах, реорганизованных в структурные подразделения Банка ЗЕНИТ.