Как сделать сайт за счет государства и почему сегодня быть в интернете обязательно для всех

Нужен ли мне сайт? Сайт — возможность для компании заявить о себе, это визитка бизнеса, удобный рекламный инструмент и, конечно, отличная возможность увеличить продажи и клиентскую базу. В таких вещах заинтересована любая фирма.



В наше время откладывать создание сайта не стоит — так вы просто откладываете развитие своего дела.

Сколько это стоит? Цены на услуги по созданию сайтов очень разнятся. К примеру, если у фрилансера стоимость сайта-визитки начинается от 1000 рублей, в агентстве вам это может обойтись от 20 тыс. рублей. За дешевизной гнаться стоит не всегда — разработкой сайта занимаются люди с разными компетенциями: веб-разработчики, дизайнер, SEO-специалист, интернет-маркетолог, дизайнер, копирайтер и другие. Когда над проектом работает несколько специалистов и каждый делает свою работу, сайт получится не просто для галочки — он будет работать корректно: его будут выдавать поисковики, клиенту будет приятно и удобно им пользоваться.



Предприниматели из Краснодарского края могут сделать сайт для своего бизнеса бесплатно. Это одна из услуг Центра поддержки предпринимательства.

Могу ли я воспользоваться помощью центра? Воспользоваться этой услугой может только предприниматель, чей бизнес зарегистрирован на территории Краснодарского края и числится в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства региона.



О том, как зарегистрировать ИП или ООО, — читайте по ссылкам.

Как это работает и что от меня требуется? Подать заявку можно на сайте или в Центре поддержки предпринимательства на ул. Трамвайной, 2/6 в Краснодаре. В ней нужно указать личные данные, номер телефона и адрес электронной почты — затем специалисты центра свяжутся с вами. Для получения услуги вам предстоит заполнить соглашение-анкету и предоставить копию свидетельства ИНН/ОГРН.



После одобрения заявки ЦПП передаст ваш запрос компании-партнеру, которая будет исполнителем. С вами обсудят, что у вас за компания, каким вы хотите видеть сайт, какие товары или услуги планируете продвигать.



Партнеры — тоже компании из Краснодарского края. Их отбирают с помощью конкурса, который проходит в начале года. Полный их список указан на сайте Фонда развития бизнеса Краснодарского края.