Как сделать сайт за счет государства и почему сегодня быть в интернете обязательно для всех

Партнерский Краснодарский край

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Присутствие в интернете позволит узнать о компании гораздо большему количеству людей, чем офлайн. Поэтому сейчас предприниматели воспринимают создание сайта не как дополнительную опцию, а как необходимость.

Рассказываем, что потребуется для создания сайта для бизнеса и кто может сделать его бесплатно.

Материал входит в серию статей для начинающих предпринимателей в рамках проекта «Мой бизнес».

Читайте также интервью с амбассадорами проекта.

  1. Нужен ли мне сайт?

    Сайт — возможность для компании заявить о себе, это визитка бизнеса, удобный рекламный инструмент и, конечно, отличная возможность увеличить продажи и клиентскую базу. В таких вещах заинтересована любая фирма.

    В наше время откладывать создание сайта не стоит — так вы просто откладываете развитие своего дела.

  2. Сколько это стоит?

    Цены на услуги по созданию сайтов очень разнятся. К примеру, если у фрилансера стоимость сайта-визитки начинается от 1000 рублей, в агентстве вам это может обойтись от 20 тыс. рублей. За дешевизной гнаться стоит не всегда — разработкой сайта занимаются люди с разными компетенциями: веб-разработчики, дизайнер, SEO-специалист, интернет-маркетолог, дизайнер, копирайтер и другие. Когда над проектом работает несколько специалистов и каждый делает свою работу, сайт получится не просто для галочки — он будет работать корректно: его будут выдавать поисковики, клиенту будет приятно и удобно им пользоваться.

    Предприниматели из Краснодарского края могут сделать сайт для своего бизнеса бесплатно. Это одна из услуг Центра поддержки предпринимательства.

  3. Могу ли я воспользоваться помощью центра?

    Воспользоваться этой услугой может только предприниматель, чей бизнес зарегистрирован на территории Краснодарского края и числится в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства региона.

    О том, как зарегистрировать ИП или ООО, — читайте по ссылкам.

  4. Как это работает и что от меня требуется?

    Подать заявку можно на сайте или в Центре поддержки предпринимательства на ул. Трамвайной, 2/6 в Краснодаре. В ней нужно указать личные данные, номер телефона и адрес электронной почты — затем специалисты центра свяжутся с вами. Для получения услуги вам предстоит заполнить соглашение-анкету и предоставить копию свидетельства ИНН/ОГРН.

    После одобрения заявки ЦПП передаст ваш запрос компании-партнеру, которая будет исполнителем. С вами обсудят, что у вас за компания, каким вы хотите видеть сайт, какие товары или услуги планируете продвигать.

    Партнеры — тоже компании из Краснодарского края. Их отбирают с помощью конкурса, который проходит в начале года. Полный их список указан на сайте Фонда развития бизнеса Краснодарского края.

  5. Что я получу?

    Вам сделают пятистраничный сайт с оплаченным на год хостингом. Там будет ваш логотип (если его нет, то сделают и его), информация о компании, товарах или услугах, каталог, контакты, отзывы. Это может быть интернет-магазин или же просто сайт-визитка с ознакомительной информацией. При разработке учтут все ваши пожелания.

С начала 2019 года за услугой по созданию сайтов в Центр поддержки предпринимательства обратились 408 бизнесменов.

С полным перечнем услуг, которые оказывает государство малому бизнесу, можно ознакомиться на сайте mbkuban.ru и в Центре поддержки предпринимательства по адресу: Краснодар, ул. Трамвайная, 2/6. Также консультацию можно получить по телефону бесплатной горячей линии 8 (800) 707-07-11.

Бизнес-сообщество Интернет Краснодар Малый и средний бизнес поддержка малого бизнеса

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