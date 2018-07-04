Как открыть свой бизнес по цене старенькой иномарки. 10 франшиз Краснодара

Начать собственный бизнес сложно, и дело не только в необходимости стартового капитала — важны идея и стратегия. Но есть и готовые решения, за каждым из которых стоит опыт ошибок и успехов других людей. В преддверии международной выставки Krasnodar Franchise Expo, которая пройдет в Краснодаре 18–19 октября совместно с бизнес-форумом «Дело за малым», редакция Юга.ру изучила предложения на рынке недорогих франшиз и подготовила краткий обзор самых интересных из них. В качестве точки отсчета мы приняли сумму порядка 300 тыс. и факт наличия уже существующего бизнеса в Краснодаре.

«Вау! Десерт» Производство и продажа десертов по рецептам со всего мира. Бананы в шоколаде, гонконгские вафли, мороженое, сливочные коктейли и многое другое. Порог входа — 260 тыс. На сайте франшизы озвучивают доход до 140 тыс. рублей прибыли в месяц при среднем чеке 300 рублей и 30 чеках в день. Франшиза уже работает в «СБС Мегамолл».

Детская школа «Футболика» Возросшая популярность футбола в связи с чемпионатом мира, который проходит в России, может дополнительно способствовать развитию этого бизнеса. Открыто уже 20 собственных и 63 франшизных предприятия. При инвестициях около 300 тыс. рублей предприятие должно окупиться за полгода. В Краснодаре открыто уже две футбольных школы — в центре и Прикубанском округе.

Аутсорсинг персонала «РосБизнесРесурс» Предоставление рабочего персонала: грузчики, разнорабочие, комплектовщики, уборщики. Переезды, уборка, сезонная работа. Услуги актуальны для компаний, у которых нет возможности содержать подобный персонал, но есть потребность в такого рода услугах. Порог входа в этот бизнес — от 150 тыс. рублей, окупаемость — от четырех месяцев. У компании уже более сотни франшизных предприятий в России. Представлены в Краснодаре.

«СпецТех» — строительство и аренда спецтехники Различные виды строительных работ, доставка строительных и сыпучих материалов, перевозка грузов, уборка/вывоз мусора и снега, монтаж рекламных конструкций, дорожные работы, демонтаж зданий, бурение скважин и колодцев, земляные и сельскохозяйственные работы. Инвестиции составят от 170 тыс. рублей с окупаемостью за три месяца. Компания имеет более 50 франшизных предприятий. Работает в Краснодаре.

Международная сеть кофеен «Бодрый день» — кофе с собой Представлены в России и ближнем зарубежье. Чуть более 300 тыс. рублей нужно вложить на входе, срок окупаемости — от трех месяцев. В Краснодаре представлены в Фестивальном микрорайоне.

«SMART Десерт» — производство тортов и десертов Сладости с упором на пользу и ЗОЖ, нетривиальные рецепты. Порог входа — 100 тыс. рублей. Уже работает в Краснодаре.

Школа обучения детей программированию «Алгоритмика» Интересное начинание в свете того, что на программистов устойчивый спрос на рынке труда. Вход в этот бизнес недешев — около 400 тыс. рублей, но обещают минимум 150 тыс. рублей ежемесячной прибыли. В Краснодаре площадка расположено удобно, в центре города возле Театральной площади.

Медицинские лаборатории «Гемотест» Одна из самых популярных франшиз в России. Большой спектр исследований: от клинического анализа крови до выявления генетических патологий. Порог входа (паушальный взнос) плюс инвестиции в оборудование для небольшого города составят от 200 тыс. рублей. Сеть широко представлена в Краснодаре.

Lanchman School — подготовка школьников к ЕГЭ и ОГЭ Стартовые инвестиции — 350 тыс. рублей. Как утверждается на официальном сайте, каждый из филиалов, проработавших год или больше, окупил первоначальные затраты. Оборот первого года работы филиала составил от 1,2 до 2,6 млн рублей. Два филиала в Краснодаре — в центре и на ул. 40 лет Победы.

InfoLife — тестирование по узорам на пальцах Запатентованная авторская разработка позволяет всего за несколько минут провести тестирование в нескольких категориях. Это психологические и профориентационные тесты, диагностика здоровья, тестирование темперамента, определение спортивных способностей и многое другое. В старт бизнеса необходимо вложить 100 тыс. рублей. В Краснодаре офис компании расположен на улице Гудимы, а точки тестирования — в ТРЦ «Галактика» и «СБС Мегамолл».