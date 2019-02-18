Скидки и подарки. Акции сети «Пятёрочка» в честь 20-летия торговой сети

Торговая сеть «Пятёрочка» отмечает юбилей — 20 лет работы на российском рынке. За это время количество людей, ежемесячно совершающих покупки в магазинах сети, достигло 70 миллионов — около половины всего населения России.

Это подтверждает, что «Пятёрочка» является магазином первого выбора для своих гостей. За прошедшие два десятка лет торговая сеть открыла уже более 13 500 магазинов, 206 тыс. сотрудников помогают покупателям каждый день приобретать свежие продукты рядом с домом. С 1999 года универсамы «Пятёрочка» постоянно менялись к лучшему в соответствии с последними трендами рынка ритейла, и теперь своих гостей «Пятёрочка» встречает свежими и качественными продуктами, доступными ценами и теплой дружеской атмосферой.

«20 лет успеха — это серьезный показатель для российского ритейла, — комментирует представитель торговой сети "Пятёрочка". — За это время "Пятёрочка" успела многое: мы достигли своей цели стать лидерами в сердцах наших покупателей, расширили географию нашего присутствия, регулярно запускаем новые акции, которые находят отклик у нашей аудитории, и продолжаем внедрять инновации в ритейле. Но одно неизменно все эти годы: "Пятёрочка" всегда рядом с вами».

Настоящих друзей всегда зовут на день рождения и «Пятёрочка» приглашает всех своих покупателей вместе отметить 20-летие сети. С 5 по 25 февраля каждый гость магазина может присоединиться к празднованию юбилея вместе с «Пятёрочкой» и получить один из более чем 50 миллионов подарков!

Для участия в акции достаточно совершить покупку на сумму от 555 руб. Кассир выдаст 1 саше́ (с карточкой на скидку и наклейкой). Скидкой можно воспользоваться с 5 февраля по 4 марта 2019 г. В период проведения акции предусмотрено участие товаров партнеров, за покупку которых покупатель получает дополнительный подарок.

При совершении покупки по регулярным акциям подарочная «юбилейная» скидка будет суммироваться.



Участвовать в акции «Пятёрочка. 20 лет» могут все покупатели, для этого не обязательно предъявлять карту лояльности.