Реально ли выиграть автомобиль или квартиру, купив продукты? Истории победителей

Торговая сеть «Пятёрочка» в конце января подвела итоги своей новогодней акции «Исполняем мечты», главным призами которой стали пять автомобилей и квартира в Москве. Юга.ру рассказывают, что нужно было делать для того, чтобы стать победителем, и кто в итоге получил призы.

Кому автомобиль? Один из пяти автомобилей KIA Rio достался Владимиру Ильину из Белгорода. По его словам, до этого момента самым большим выигрышем в его жизни был фен. В этот раз он пошел за покупками для жены, а вернулся уже с подарком. Василий Величко из Краснодара зашел в «Пятёрочку», возвращаясь с работы, — за продуктами и сладостями для детей. Краснодарец признается, что сначала даже не поверил, когда ему позвонили представители сети и сообщили о выигрыше. «Я даже не рассчитывал победить, у кого из нас бывает предчувствие? Нам вообще с супругой редко везет: периодически приобретаем лотерейные билеты, но каждый раз они пустые. Теперь же в акциях “Пятёрочки” буду участвовать еще активнее», — поделился победитель.

Еще один автомобиль отправился в Подмосковье, его обладателем стала семья Якубовых. Первую поездку на новой машине Ирина, Ренат и их пятимесячный сын планируют к родственникам в Воронеж. В Кронштадте живет еще одна победительница конкурса — Екатерина Удод. Девушка рассказала, что раньше никогда ничего не выигрывала, поэтому ей было непросто поверить в свою удачу. «Это само собой получилось. Я закупаюсь в "Пятёрочке", и "Выручай-карта" у меня была давно — я ей постоянно пользуюсь. Я не ожидала, что я выиграю. Наверное, не верю в чудеса, а надо бы!» — добавляет победительница.

Акция проходила с 27 ноября 2018 года по 15 января 2019 года. Для участия в розыгрыше нужно было делать покупки в магазинах «Пятёрочка» от 555 рублей и не забывать предъявлять «Выручай-карту» на кассе.

Главный приз Всего торговая сеть разыграла несколько тысяч призов: смартфоны, пять автомобилей Kia Rio, сертификаты в «М.Видео», а также баллы на «Выручай-карту». Главным призом акции стала трехкомнатная квартира в Москве.

51-летняя Татьяна Козлова живет в селе Ожога Воловского района Липецкой области. Больше 30 лет она работает мастером машинного доения в местной агрофирме. В преддверии Нового года женщина как обычно закупалась продуктами к праздничному столу. На кассе оплатила покупку и по привычке воспользовалась «Выручай-картой». О сделанной покупке Татьяна Сергеевна даже успела позабыть, так что телефонный звонок от представителя сети застал ее врасплох. До самой церемонии вручении сертификата женщина не верила в свою победу. «Слов нет… До сих пор в шоке! Так рада, большое спасибо организаторам за это новогоднее чудо», — волнуясь, поделилась Татьяна Козлова.