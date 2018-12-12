Малый бизнес обязали установить онлайн-кассы. Когда это нужно сделать и какое устройство выбрать

Всем, кто владеет небольшим бизнесом и оказывает различные услуги, важно знать, что через несколько месяцев использование онлайн-касс станет обязательным. Продолжая тему законодательных новаций для предприятий малого и микробизнеса, портал Юга.ру вместе с компанией «Эвотор» разбирает, кому нужно установить онлайн-кассу и по какому принципу ее стоит выбрать. Кассовая реформа 54-ФЗ стартовала еще в 2016 году. Она предписала всем магазинам, ресторанам и кафе, а также предприятиям сферы услуг работать на онлайн-кассах. Эти устройства передают данные о покупках напрямую в налоговую, и таким образом государство получает отчетность в режиме онлайн.

Кто обязан использовать онлайн-кассу? Все крупные и небольшие компании, которые продают какие-либо товары, уже перешли на онлайн-кассы, а 1 июля 2019 года настанет очередь малых предприятий, которые работают в сфере услуг. Это парикмахерские и салоны красоты, автомойки и автосервисы, различные мастерские — от ремонта обуви до ремонта компьютеров и сотовых телефонов, швейные ателье и химчистки, курьерские службы и билетные кассы, страховые агенты, строительные рынки и бригады. Также онлайн-касса полагается владельцам ИП без наемных сотрудников. Компаний, которые принято относить к микробизнесу, обязанность установить новые кассы коснулась в последнюю очередь. Тем не менее это закон, и налоговая пристально следит за его выполнением. Сейчас у владельцев салонов красоты, автомоек и десятков других видов бизнеса есть около полугода на то, чтобы начать изучать рынок онлайн-касс и выбрать для себя лучшее устройство, подходящее для конкретного предприятия со всеми его особенностями.

Основная функция онлайн-кассы Среди онлайн-касс, как и среди любых технических средств, есть разные устройства: более современные и функциональные или попроще. Необходимый минимум — касса должна пробивать чеки и передавать данные в налоговую через специальный модуль внутри (фискальный накопитель) и оператора фискальных данных. Если этого не будет, то налоговая будет штрафовать.

За два года, прошедших с запуска кассовой реформы, производители оборудования серьезно продвинулись в том, чтобы сделать кассу больше чем кассой. По сути, она стала полноценным компьютером с самыми разными функциями и сервисами, которые возможны благодаря выходу в онлайн. Таким образом, у собственников появились новые возможности — использовать все эти сервисы, чтобы развивать свой бизнес, выигрывать конкуренцию, зарабатывать больше и быть более успешными. Компания «Эвотор» начала работать в сегменте малого бизнеса одной из первых и фокусируется именно на работе с предпринимателями, внимательно изучив все их задачи и сложности.

Современные онлайн-кассы, или смарт-терминалы, — это эстетически приятные и компактные планшеты, удобные для небольших точек. Они используют привычную операционную систему — Android, просты и интуитивно понятны в действии. Научиться обращению с ними не сложнее, чем освоить новую модель смартфона. Фискальный накопитель, как правило, уже встроен в смарт-терминал. Заключить договор с оператором фискальных данных также не представляет сложности. Согласно рейтингу CNews Analytics, крупнейший из них — «Платформа ОФД», его услуги чаще других выбирали предприниматели в ходе первых двух волн реформы. Что еще может онлайн-касса? Что есть на «умных» кассах помимо передачи информации о платежах в налоговую? Во-первых, это личный кабинет предпринимателя, который доступен также с ноутбука и телефона. В нем хозяин предприятия видит все, что происходит с его бизнесом, — во сколько точка начала работу, во сколько закончила, какова сумма выручки, какие товары или услуги проданы и так далее.

Во-вторых — доступ к сервисам. Помимо собственно смарт-терминала «Эвотор» первым на рынке внедрил технологию маркетплейса — это магазин приложений, который устроен так же, как и на смартфонах. Различные полезные для бизнеса сервисы находятся в облаке, их можно просто скачать на кассу и пользоваться так же, как приложениями для смартфона. Компания работает с более чем 1000 разработчиков, и на сегодня в «Эвотор.Маркете» размещены более 300 приложений под разные виды деятельности и разные задачи бизнеса. Какие задачи помогут решить приложения в «Эвотор.Маркете»?



— обозначить предприятие на «Яндекс.Картах», чтобы его было проще найти;

— вести запись клиентов, собирать и хранить информацию о них;

— создавать программы лояльности;

— вести учет материалов, видеть их расход и своевременно заказывать;

— вести бухгалтерию и учет выполненных работ;

— контролировать сотрудников. Любой предприниматель сможет настроить онлайн-кассу именно под свой бизнес, а «Эвотор» будет регулярно сообщать, какие сервисы появились для салонов красоты, химчисток или служб курьерской доставки.

Дополнительный заработок С помощью смарт-терминалов «Эвотор» можно получить дополнительный заработок, например подключив прием платежей за мобильную связь или коммуналку. Скачав соответствующее приложение, можно подключить эквайринг — прием банковских карт. Расплачиваться «пластиком» россиянам все привычнее, а средний чек по карте в среднем в 1,8 раза больше, чем при оплате наличными. На чеках можно печатать информацию о своих акциях — по мнению экспертов компании «Эвотор», более 24% клиентов, которые увидели рекламу на чеке, возвращаются за повторными покупками и приводят с собой новых покупателей.