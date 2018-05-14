«Умные» онлайн-кассы для малого бизнеса. Как это работает и почему это на самом деле удобно

Новые законы предприниматели воспринимают в штыки, и это неудивительно: что‑то меняется — значит, нужно будет опять все переделывать, переоформлять, платить. Так называемая кассовая реформа (54-ФЗ) проходит в три этапа и состоит в том, чтобы все перешли на онлайн-кассы. С 1 июля 2018 года их должны начать использовать те, кто раньше этого не делал: ИП и организации на ЕНВД и патенте, занимающиеся торговлей или общепитом и имеющие в штате персонал.

Андрей Романенко

Портал Юга.ру постоянно освещает тему малого и среднего бизнеса, поэтому мы попросили директора компании «Эвотор» Андрея Романенко объяснить популярным языком, что это вообще такое, как онлайн-кассы — в компании их называют смарт-терминалами — использовать и какие полезные штуки можно получить бесплатно.

Кто должен установить онлайн-кассу до 1 июля? — Малый бизнес в форме индивидуальных предпринимателей с наемными сотрудниками, работающий на ЕНВД и патенте в сфере торговли и общепита, а также занимающиеся вендингом. Немного больше времени — до 1 июля 2019 года — есть у ИП без наемных работников на ЕНВД или патенте из сферы торговли, общепита, вендинга, а также у ИП с наемными работниками, оказывающих услуги, и у всех самозанятых. При этом если парикмахерская (основной вид деятельности — оказание услуг) продает, например, какие-то косметические средства, то есть ведет торговлю, онлайн-кассой ей нужно обзавестись уже этим летом.

Что еще нужно сделать? — Выбрав подходящую модель, убедитесь, что она есть в Госреестре контрольно-кассовой техники, иначе налоговая не поставит ее на учет. Кроме самой онлайн-кассы нужно купить фискальный накопитель, если он не установлен. Все модели смарт-терминалов «Эвотор» есть в версии с фискальным накопителем. Потом нужно будет заключить договор с оператором фискальных данных, который получает и обрабатывает информацию с кассы и в зашифрованном виде отправляет ее в налоговую. Таких операторов несколько, крупнейший — «Платформа ОФД». Кстати, до 1 июля для бизнеса на ЕНВД и на патенте открыт бесплатный период пользования «Платформой ОФД». И, конечно, свою кассу нужно зарегистрировать в ФНС, сделать это можно в личном кабинете на сайте налоговой службы или при помощи наших партнеров. Наша сеть насчитывает несколько тысяч специализированных организаций, они есть практически в каждом городе — они помогут зарегистрировать и настроить онлайн-кассу, обучить сотрудников, подскажут, какие сервисы помогут конкретно вашему бизнесу.

Какие бывают онлайн-кассы? — Есть простые, как правило кнопочные, кассы, которые покупают, лишь бы соответствовать требованиям закона. А есть «умные» кассы, которые позволяют еще и развивать бизнес: они как современные смартфоны по сравнению со старыми кнопочными телефонами. Смарт-терминал дает малому бизнесу возможность выживать и успешно конкурировать с крупными сетями за счет использования программ и сервисов, похожих на используемые у больших сетей. Даже если у вас магазин у дома, кофейня на колесах или парикмахерская с двумя креслами.

Например, можно сразу отказаться от учета в тетрадках и экселевских таблицах — установленное на всех смарт-терминалах «Эвотор» программное обеспечение включает в себя не только кассовые функции, но и товарный учет, скидки на чек или позицию и прочее. И это без всякой ежемесячной платы. Сами терминалы бывают разных конфигураций, например, автономная, компактная и легкая касса для курьера и бизнеса, предоставляющего услуги на дому, или касса с большим экраном, на котором хорошо видна схема зала, для кафе и ресторанов. А еще у владельца терминала «Эвотор» есть личный кабинет, где он видит онлайн все процессы и операции, и отличная возможность подключить нужные для работы приложения и сервисы из «Эвотор.Маркета».

Что за приложения, зачем они нужны? — Одно из самых популярных приложений в «Эвотор.Маркете» (всего их уже более двухсот) позволяет автоматически добавлять торговую точку или кафе в «Яндекс.Справочник». Есть приложения, облегчающие проведение рекламных кампаний и привлечение клиентов; есть то, которое позволяет делать обмен данными с 1С или другими программами учета: синхронизирует номенклатуры, остатки, характеристики, цены, штрихкоды. Есть удаленный доступ к смарт-терминалу и индикация присутствия работника рядом с кассой. Это очень удобно, когда впереди сезон отпусков — управлять бизнесом и контролировать сотрудников можно удаленно. Среди приложений много бесплатных.

Сколько это стоит? — Зависит от модели и дополнительного оборудования, которое может потребоваться. Самые простые модели стоят около 13–18 тыс. с фискальным накопителем и без всякого оборудования. Важно другое: государство идет предпринимателям навстречу и дает ИП на ЕНВД и патенте налоговый вычет до 18 тыс. рублей на покупку и установку кассы. Другого шанса может не быть. Есть, кстати, онлайн-кассы в районе 18 тыс. рублей — в том числе довольно функциональные, — например, наша модель «Эвотор 7.2», которая стоит 17 тыс. 990 рублей. Право на вычет в этом году имеют те предприниматели, которые зарегистрируют онлайн-кассу до 1 июля 2018 года. А те, кто все же не готовы сразу покупать, могут взять кассу «Эвотор» в аренду у Сбербанка по цене от 1300 рублей в месяц. Оплатить нужно будет услуги оператора фискальных данных (около 3 тыс. рублей в год), подключение к интернету, а также оборудование и услуги сверх базовой модели (сканер, пинпад и прочее — в зависимости от того, что нужно в вашем бизнесе).