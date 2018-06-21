Как выбрать онлайн-кассу. Сравниваем автономные аппараты и смарт-терминалы

Чтобы выполнить требование 54-ФЗ, представители малого бизнеса в сфере торговли и общепита должны до 1 июля начать использовать онлайн-кассы. В реестре ФНС зарегистрировано более 100 моделей подходящей кассовой техники разных производителей.

Редакция раздела Экономика портала Юга.ру и эксперты компании «Эвотор» подготовили сравнительный обзор двух категорий касс: это автономные (кнопочные) аппараты и смарт-терминалы (умные кассы). Отличается у них не только процесс пользования, но и функционал.

По данным исследования аналитического центра НАФИ об отношении малого и среднего бизнеса к кассовой реформе, основной критерий для 36% предпринимателей при выборе кассового аппарата — цена, еще 22% смотрят на простоту использования.

Автономные кнопочные устройства — по сути, модернизированные аналоги привычных старых касс, дополненные фискальным накопителем и модулем связи. Некоторые из них более продвинутые, но это все еще автономные модели. Смарт-терминалы, или умные кассы, — интеллектуальные устройства, которые разрабатывались под новое законодательство с использованием современных технологий.

Цена устройства

При сравнении цен преимущество находится на стороне кнопочных аппаратов: это самый бюджетный вариант, соответствующий законодательству. Кассы с фискальным накопителем стоят от 10 тыс. рублей, цены на умные устройства несколько выше.

Стоимость и удобство в перспективе

При выборе кассового аппарата следует учитывать, что и ситуация в бизнесе, и законодательство в России регулярно меняется. Так, с 1 июля этого года начнет действовать система маркировки товаров животного происхождения «Меркурий» (аналог ЕГАИС для алкоголя). По новым правилам, все магазины и рестораны, в ассортименте которых есть молоко или мясо, при получении продукции должны будут вносить штрихкоды товаров в кассу. В дальнейшем планируют ввести маркировку лекарств, ювелирных изделий, обуви и еще нескольких категорий.

Работа с ЕГАИС и системой учета ветеринарных сертификатов «Меркурий» на «автономках» требует подключения дополнительного оборудования, например ноутбука, что влечет за собой дополнительные расходы. Кроме того, может возникнуть проблема совместимости устройств. В умных онлайн-кассах вопрос с ЕГАИС и «Меркурием» решается при помощи облачных приложений, которые загружаются непосредственно на кассу.

Скорость обслуживания покупателей

У кнопочной онлайн-кассы, похожей на привычные продавцам аппараты, есть ряд ограничений. Поскольку устройство представляет собой дисплей и клавиатуру, все операции требуют нажатия определенного сочетания клавиш. Чтобы вспомнить необходимую комбинацию, продавцы иногда прибегают к помощи шпаргалки.

На умных онлайн-кассах запоминать многоступенчатую комбинацию не нужно, каждая операция имеет свою сенсорную кнопку, например, если нужна скидка — выбираете «скидка». В целом интерфейс смарт-касс, похожих на планшеты и смартфоны, интуитивно понятен. При работе с таким устройством нужно выбирать опции между высветившимися кнопками, а не запоминать последовательность клавиш.

Простота использования

В автономных аппаратах нет возможности управлять весами: касса не сможет автоматически внести в чек стоимость товара, исходя из веса. Умные кассы подключаются к весам, устройствам для приема карт и другому оборудованию после установки драйверов из облака.

Чтобы загрузить номенклатуру товаров в автономную кассу, нужно подсоединить ее к компьютеру и вбить индивидуальный код каждого товара вручную, сопоставить с наименованием, штрихкодом, ценой, системой налогообложения и ставкой налога. От конкретной модели зависит емкость памяти и, соответственно, количество позиций.

В онлайн-терминал номенклатура выгружается из файла Excel и автоматически распространяется на все кассы организации.

Недостаток автономной кассы еще и в том, что товар невозможно найти по наименованию, если не считывается штрихкод.

Функционал

Расширить функционал автономной кассы без дополнительного оборудования невозможно: нельзя наладить учет товаров, вести статистику, работать с бухгалтерскими программами и устанавливать софт для бизнеса. Смарт-терминал позволяет расширять функционал кассы так, как требуется компании. Например, можно нанести точку на «Яндекс.Карты», проверить время, когда продавец открыл торговлю, запустить скидочные программы, подключить услугу оплаты мобильной связи и ЖКХ или продать товар в кредит.

На умных терминалах, в отличие от автономных, есть личный кабинет, обеспечивающий доступ к кассе через любой девайс и позволяющий дистанционно управлять ею и следить за ходом бизнеса.

Все вышеперечисленные отличия дают понять, что автономные кассы подходят для небольшого магазина, где мало клиентов, узкий ассортимент и в продаже нет алкоголя и мясо-молочной продукции. В остальных случаях выгоднее инвестировать чуть больше и окупить вложения за счет развития бизнеса, тем более что это позволит исключить многие дополнительные затраты в будущем.