Что такое агрострахование и почему оно необходимо фермерам?

В конце июня ливни с градом нанесли сельхозпроизводителям Кубани значительный ущерб.

Град повредил более 60 тыс. га сельхозугодий Тимашевского, Кореновского, Брюховецкого и Павловского районов, 186 фермерских и личных подсобных хозяйств, а также 30 сельхозпредприятий, гибель урожая зафиксирована на площади около 30 тыс. га.

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«Для некоторых сельхозпроизводителей это критичная цифра, предварительный ущерб — около 1,5 млрд рублей. Необходимо помочь тем предприятиям, где потери составили более 50%», — заявил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он распорядился подготовить обращение в Минсельхоз РФ для оказания аграриям финансовой помощи из государственного бюджета. Всех этих последствий можно было бы избежать, если бы посевы были вовремя и в полном объеме застрахованы. Юга.ру рассказывают, почему это не было сделано, как на произошедшее отреагировали региональные власти и о том, как работает в крае система агрострахования.

Что и от каких рисков может застраховать фермер Агрострахование — это когда страхуются сельскохозяйственные культуры, животные, аквакультуры и леса . Оно обычно не охватывает сооружения и оборудование — их можно застраховать у того же страховщика в рамках другого полиса. По сути, агрострахование направлено на улучшение финансового положения сельскохозяйственного производителя с точки зрения его кредитоспособности. Дело в том, что кредитные организации всех типов — банки, кредитные союзы, частные лица — отдают предпочтение тому сельскохозяйственному производителю, у которого есть гарантии сохранения определенного уровня дохода при наступлении стихийных бедствий и потере урожая.

Страхование урожая бывает: мультирисковое, или комбинированное, — когда фермер или агрохолдинг страхует урожай от нескольких рисков

от конкретного риска

Основные риски в сельском хозяйстве, от которых страхуются агропроизводители, следующие: заморозки, гололедица, вымерзание; град или удар молнии; землетрясение; лавина, земельный сдвиг, земельный или земельно-водный сель; пожар, кроме лесных пожаров; буря, ураган, буран; ливень, паводок; засуха или обезвоживание; эпифитотийное развитие болезней, размножение вредителей растений; противоправные действия третьих лиц.

Основные проблемы агрострахования — недостаток информации и сложности прогнозирования. Не всегда получается определить средние показатели урожайности застрахованных культур. Так как многие агрохолдинги и фермеры застрахованы в одной климатической зоне, в случае неурожая страховой компании придется покрывать ущерб целому ряду собственников. Это основное отличие от остальных видов страхования — когда страховой случай не возникает сразу у многих клиентов. Кроме того, достаточно проблематично спрогнозировать и оценить природные факторы в недоборе урожая, так как на эти показатели может повлиять человеческий фактор или какой-либо форс-мажор.

Статистика страховых выплат с господдержкой С начала действия закона о господдержке агрострахования № 260-ФЗ в 2012 году по 2017 год хозяйства Краснодарского края заключили почти 3,5 тыс. договоров, а страховщики выплатили сельхозпроизводителям Кубани около 3 млрд рублей по страховым случаям.

По сведениям Национального союза агростраховщиков (НСА), основная группа рисков, ставших причиной страховых случаев в этот период, — явления, связанные с засухой, преимущественно атмосферной, и суховеями. На них приходится более 72% выплат. Следующим по значимости идет риск заморозков, который привел к 21% выплат, затем град — около 5% выплат, и замыкает список вымерзание озимых — менее 2%.

До изменения порядка субсидирования в 2017 году Краснодарский край каждый год был в числе лидеров среди всех субъектов РФ по объему рынка агрострахования с господдержкой. В 2016 году здесь было застраховано на таких условиях 400 тыс. га сельхозкультур.

Что произошло, когда господдержку отменили В 2017 году порядок субсидирования агрострахования изменили — это направление господдержки включили в «единую субсидию», а региональные органы АПК получили право распределять эти средства по своему усмотрению. В результате вместо запланированных к страхованию минсельхозом Краснодарского края в 2017 году 332,8 тыс. га посевов не было застраховано с господдержкой ни одного гектара . А в 2018 году регион уже даже не запланировал поддержку агрострахования. В первом квартале 2018 года было заключено 157 страховых договоров, но большая часть из них касалась сельхозживотных. Комментируя отмену господдержки, полномочный представитель губернатора Кубани по взаимодействию с фермерами Вячеслав Легкодух заявлял, что в условиях ограниченных бюджетных средств в рамках единой госсубсидии выбор был сделан в пользу наиболее востребованных аграриями инструментов господдержки, к которым агрострахование на тот момент не относилось. «Процесс выплаты возмещения по страховым случаям вызывает нарекания у фермеров, и мы ведем диалог по этому поводу со страховым сообществом, надеюсь, нас услышат», — цитировал тогда чиновника «Коммерсантъ». Однако жизнь в итоге показала, что господдержка страхования фермерам еще как нужна. Страховщики в свою очередь готовы идти навстречу аграриям и снижать расценки. В частности, представитель ПАО СК «Росгосстрах» Ираклий Райский сказал изданию «Агроинвестор», что компания готова идти навстречу клиентам при заключении договоров по добровольным видам страхования вплоть до снижения тарифов.

Что намерены делать региональные власти 23 июля вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка заявил, что агрострахование должно быть обязательным для сельхозпроизводителей — по аналогии с ОСАГО. «Сейчас страхование одного гектара достаточно дорогое, и даже в случае наступления страхового случая аграрии не получают всей суммы. Помимо этого, достаточно сложно получить выплаты. Поэтому после отмены программы господдержки страхуются только те хозяйства, которые находятся в зоне рискованного земледелия», — пояснил вице-губернатор. По его словам, региональные власти со следующего года планируют вернуть субсидирование этого направления. Бюджетные средства будут выделять на условиях софинансирования. К слову, в 2015 году на Кубани размер субсидии составлял 50% страховой премии по договору сельскохозяйственного страхования. «Национальный союз агростраховщиков поддерживает инициативу Краснодарского края о возвращении субсидирования агрострахования. Союз готов вместе с органами АПК края обсудить вопрос о путях снижения стоимости страхования для кубанских аграриев, который поставлен властями региона», — сказал президент НСА Корней Биждов.

Дорогой кубанский гектар и большие потери Относительно высокая стоимость страхования сельхозкультур в Краснодарском крае связана с тем, что стоимость полиса зависит от стоимости продукции, ожидаемой с гектара. Кубанский гектар дает высокую урожайность, в разы превышающую показатели многих регионов России, — и соответственно, такой гектар «стоит дорого», особенно если речь идет о масличных или технических культурах. При этом страхование именно этих культур вызывало в последние годы растущий интерес аграриев как Кубани, так и всей России. Помочь может разработка особой программы для растениеводства Краснодарского края, которая учтет профиль рисков и индивидуальный подход, полагают эксперты НСА. Разработать программы страхования с учетом региональной специфики можно будет, если в закон о господдержке сельхозстрахования примут соответствующие поправки.