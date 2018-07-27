На Кубани власти выплатят более 200 млн рублей жителям пострадавших от града домов

Власти Краснодарского края направили более 200 млн рублей на компенсации жителям трех районов, в которых град повредил дома

«Из краевого бюджета перечислены средства на выплаты компенсаций собственникам, чье жилье пострадало от града. Так, в Тимашевский район направлено 177,9 млн рублей, в Брюховецкий почти 5 млн рублей, в Павловский чуть больше 29 млн», — сообщили в пресс-службе краевой администрации агентству ТАСС. Как сообщали Юга.ру, в конце июня в некоторых районах Кубани прошел сильный град. Градины повредили здания и коммунальные сети. Больше всего пострадала станица Новокорсунская Тимашевского района, где повреждено 80% домов. В соседнем Брюховецком районе из-за стихии погиб пенсионер.