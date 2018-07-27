На Кубани власти выплатят более 200 млн рублей жителям пострадавших от града домов
Власти Краснодарского края направили более 200 млн рублей на компенсации жителям трех районов, в которых град повредил дома
«Из краевого бюджета перечислены средства на выплаты компенсаций собственникам, чье жилье пострадало от града. Так, в Тимашевский район направлено 177,9 млн рублей, в Брюховецкий почти 5 млн рублей, в Павловский чуть больше 29 млн», — сообщили в пресс-службе краевой администрации агентству ТАСС.
Как сообщали Юга.ру, в конце июня в некоторых районах Кубани прошел сильный град. Градины повредили здания и коммунальные сети. Больше всего пострадала станица Новокорсунская Тимашевского района, где повреждено 80% домов. В соседнем Брюховецком районе из-за стихии погиб пенсионер.
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В Тимашевском районе, по данным местной администрации, компенсации выплачены уже более чем 2 тыс. человек. У остальных возникла проблема с документами, им помогает районная администрация, людей сопровождают юридически и помогают в судах. Отмечается, что поврежденная градом школа восстановлена, ремонт продолжается в местной больнице, поврежденных многоквартирных домах и детсаду.
Кроме того, краевые власти прорабатывают вопрос помощи аграриям. По уточненным данным, град повредил более 60 тыс. га сельхозугодий, 186 фермерских и личных подсобных хозяйств, а также 30 сельхозпредприятий, гибель урожая зафиксирована на площади около 30 тыс. га.
«Это страховой случай, на законодательном уровне механизма для выплат компенсаций сельхозпроизводителям в регионе нет. Однако, принимая во внимание масштаб повреждений, администрацией края принято решение проработать вопрос и найти механизм выплаты компенсаций за гибель урожая», — добавили в администрации региона.
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