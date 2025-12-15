Куда инвестировать деньги, когда ставки по вкладам падают? Три стратегии на декабрь

Эксперты «БКС Мир инвестиций» рассказали, как меняется поведение инвесторов: на фоне снижения ключевой ставки они все чаще переводят деньги с банковских вкладов на фондовый рынок. Особый интерес вызывают долгосрочные облигации — они позволяют зафиксировать доходность на годы вперед. Кроме того, декабрь — оптимальное время, чтобы открыть или пополнить индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) и получить налоговый вычет.

Тем, кто задумывается, как поступить со средствами на«подешевевших» вкладах, эксперты «БКС Мир инвестиций» дали три совета в декабре.

Консервативная альтернатива: зафиксировать высокий процент в облигациях Перед Новым годом многие привыкли жить простой логикой: есть вклад, есть процент, есть спокойствие. Но когда ставки по депозитам падают уже не первый месяц, возникает вопрос: что делать с деньгами дальше? Именно поэтому интерес к инвестициям заметно оживился, особенно в облигациях. По данным Мосбиржи, в октябре частные инвесторы вложили в долговые бумаги почти две трети всех средств, а в ноябре эта доля превысила 85%.

«В облигациях, в отличие от депозитов, повышенный процент можно зафиксировать на несколько лет. На фоне снижения ключевой ставки появляются очень интересные идеи. Например, инвестируя в самые консервативные бумаги — ОФЗ — на горизонте трех лет можно приблизиться к удвоению вложенного капитала. Это возможный сценарий благодаря доходу от купонов, от роста стоимости ценных бумаг и реинвестирования», — рассказывает директор региональной сети «БКС Мир инвестиций» Сергей Данилов.

Помимо ОФЗ инвесторы рассматривают надежные облигации крупных российских компаний — как в рублях, так и в валюте. Инструмент помогает защитить сбережения от возможного ослабления рубля. Тем, кто не готов самостоятельно собирать портфель, подойдут облигационные ПИФы.

«Важная особенность паевого фонда заключается в том, что инвестор сразу получает диверсифицированный портфель, а деятельность управляющей компании строго регулируется. Фонды могут инвестировать в разные активы, но сейчас мы видим высокий интерес к ПИФам на ОФЗ. Управляющие подбирают наиболее ликвидные выпуски, а инвестор получает регулярные выплаты раз в квартал», — говорит Сергей Данилов.

© Фото drobotdean, ru.freepik.com

Диверсифицировать стратегию: добавить в портфель акции и рассмотреть ДСЖ Акции тоже остаются в поле зрения, но их считают более рискованным инструментом. Эксперты рекомендуют отводить на них 10–30% портфеля. Аналитики «БКС» видят потенциал в акциях экспортеров, банков, ритейлеров и застройщиков — эти компании могут выиграть от снижения ставок и возможной геополитической разрядки.

«У ряда акций потенциал роста может быть 30-40% на горизонте года, однако при выборе бумаг с повышенным риском особенно важна профессиональная экспертиза — к примеру, помощь финансовых советников из крупных инвестиционных компаний», — отмечает Сергей Данилов.

Еще один заметный тренд 2025 года — долевое страхование жизни (ДСЖ). Этот инструмент совмещает страховую защиту с инвестициями через вложения в ПИФы.

«Это гибкий продукт, удовлетворяющий потребности инвесторов с различным риск-профилем. Если говорить об инвестиционной составляющей ДСЖ, то уже сейчас инвесторы могут выбирать из целого «конструктора» паевых инвестиционных фондов под свои цели, задачи и степень допустимого риска», — добавляет Сергей Данилов.

Эксперты полагают, что ДСЖ подойдет тем, кто хочет объединить инвестиции со страховой защитой.

© Фото pch.vector, ru.freepik.com

Воспользоваться «налоговым сезоном»: пополнить ИИС до 31 декабря Декабрь традиционно становится «сезоном решений» для инвесторов и из-за налоговых льгот. Чтобы получить вычет по индивидуальному инвестиционному счету (ИИС) уже в начале следующего года, открыть или пополнить его нужно до 31 декабря.