В дни новогодних каникул все парковки Сочи будут бесплатными. В Краснодаре так решили не делать

В Сочи и Анапе парковки будут бесплатными с 31 декабря по 11 января

15 декабря пресс-служба администрации Сочи сообщила, что в дни новогодних каникул все городские парковки будут работать без взимания оплаты. Опция будет действовать с 31 декабря по 11 января.

Также в целях безопасности мэрия ограничила въезд на территорию горного кластера автомобилям с летней резиной. Жителям и гостям курорта рекомендуют пользоваться общественным транспортом.

Для удобства населения увеличено количество автобусов и электричек, связывающих Краснополянский поселковый округ с центром Сочи. В горном кластере усилена работа службы эвакуации.

В Краснодаре парковки в новогодние каникуля останутся платными. Власти продолжат брать деньги за места на стоянках и в выходные, и в праздничные дни.

Ранее власти Анапы сделали бесплатными парковки на предстоящие новогодние праздники.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре увеличилось время бесплатной стоянки на муниципальных платных парковках.

