В дни новогодних каникул все парковки Сочи будут бесплатными. В Краснодаре так решили не делать

В Сочи и Анапе парковки будут бесплатными с 31 декабря по 11 января

15 декабря пресс-служба администрации Сочи сообщила, что в дни новогодних каникул все городские парковки будут работать без взимания оплаты. Опция будет действовать с 31 декабря по 11 января.

Также в целях безопасности мэрия ограничила въезд на территорию горного кластера автомобилям с летней резиной. Жителям и гостям курорта рекомендуют пользоваться общественным транспортом.