В Краснодаре откроется визовый центр Кипра. Узнали, сколько стоит подача заявления

В восьми городах России появятся визовые центры Кипра. Раньше документы можно было подать только через консульства

Посольство Кипра в Москве сообщило, что с 15 декабря республика откроет визовые центры в восьми городах России, среди которых есть Краснодар. Процессами по оформлению документов займется компания BLS International. Ранее подать документы на визу было возможно только через консульства.

Также визовые центры откроются в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Нижнем Новгороде, Казани и Новосибирске.

Отметим, что в документе на сайте посольства указаны точные адреса и контактные номера всех центров, кроме краснодарского.