В Краснодаре откроется визовый центр Кипра. Узнали, сколько стоит подача заявления
В восьми городах России появятся визовые центры Кипра. Раньше документы можно было подать только через консульства
Посольство Кипра в Москве сообщило, что с 15 декабря республика откроет визовые центры в восьми городах России, среди которых есть Краснодар. Процессами по оформлению документов займется компания BLS International. Ранее подать документы на визу было возможно только через консульства.
Также визовые центры откроются в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Нижнем Новгороде, Казани и Новосибирске.
Отметим, что в документе на сайте посольства указаны точные адреса и контактные номера всех центров, кроме краснодарского.
Стоимость подачи заявления без учета НДС составит 1,5 евро (140 рублей по курсу на 15 декабря). Визовый сбор для детей от 6 до 11 лет составит 45 евро (4210 рублей), для детей старше 12 лет — 90 евро (8420 рублей).
Для получения кипрской визы туристу будет необходимо сдать биометрические данные — такие правила ввели власти республики в октябре 2025 года. Детям до 12 лет ее сдавать не нужно.
До 2022 года россияне могли получить упрощенную электронную визу, однако ее отменили из-за отсутствия прямых рейсов из России на Кипр.
Как писали Юга.ру, 25 октября аэропорт Краснодара перешел на осенне-зимнее расписание.