В Краснодаре снова прогнозируют ночные морозы до -4 °С

Краснодарский край

Синоптики предупредили о ночных заморозках в Краснодаре

Телеграм-канал «Дептранс Краснодар» сообщил, что ночью с 15 на 16 декабря синоптики снова прогнозируют в Краснодаре дождь, мокрый снег и понижение температуры воздуха от -2 °С до -4° С.

Местами дождь со снегом и до -10 °С ночью:

В дептрансе отметили, что с 20:00 вблизи городских мостов и путепроводов будут дежурить дорожные службы.

Напомним, что в ночь с 14 по 15 декабря в Краснодаре заметили первый снег.

Как писали Юга.ру, власти Сочи запретили въезд в горы на машинах с летней резиной из-за гололеда и мокрого снега.

