Трое мастеров и два поколения. В Краснодаре откроется выставка «Дом Кулиничей»

Краснодарский край

  • Работы Анатолия Кулинича и Никиты Кулинича © Коллаж из скриншотов фото, предоставленных Краснодарским музеем имени Коваленко
В Краснодаре покажут порядка 70 живописных и графических работ трех авторов (0+)

18 декабря в Краснодарском художественном музее имени Коваленко откроется выставка «Дом Кулиничей». Он представялет творчество семьи мастеров из Москвы — Анатолия и Никиты Кулиничей, а также Елены Борзых.

Экспозиция включает порядка 70 живописных и графических работ. Зрители увидят серии «Размышления о жизни», «Размышления о войне и мире», «Зимняя прогулка», «Ночи Талабского архипелага». В них традиции иконописи и народного искусства объединяются с приемами новаторской живописи русского авангарда.

«Художников сплачивают не только семейные узы, но также общие истоки творчества и нравственные принципы. Вместе с тем каждый из них разрабатывает свои мотивы и темы, прокладывает собственный путь», — рассказали организаторы.

Выставка будет работать до 18 января 2026 года на улице Красной, 15.

Как писали Юга.ру, в краснодарской квартире в Юбилейном микрорайоне с 19 по 27 декабря состоится моноспектакль «Слава скоро придет» и выставка «Судочек вернете позже».

