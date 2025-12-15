Трое мастеров и два поколения. В Краснодаре откроется выставка «Дом Кулиничей»

18 декабря в Краснодарском художественном музее имени Коваленко откроется выставка «Дом Кулиничей». Он представялет творчество семьи мастеров из Москвы — Анатолия и Никиты Кулиничей, а также Елены Борзых.

Экспозиция включает порядка 70 живописных и графических работ. Зрители увидят серии «Размышления о жизни», «Размышления о войне и мире», «Зимняя прогулка», «Ночи Талабского архипелага». В них традиции иконописи и народного искусства объединяются с приемами новаторской живописи русского авангарда.