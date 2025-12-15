Краснодарская художница запустила волшебную почту и приглашает жителей поздравить незнакомцев с Новым годом. Как принять участие?

15 декабря художница Евгения Бережкова, известная по бренду Jony Sketching, анонсировала запуск «Волшебной почты» в Краснодаре.

Художница хочет разослать свои новогодние открытки незнакомым людям и приглашает желающих помочь ей в этом. Открытки нужно будет получить в «Домике культуры» на улице Коммунаров, 136, подписать и разложить в почтовые ящики одного из спальных районов.

«В этом году все поздравят друзей и близких. А я хочу, чтобы праздничное чудо нашло тех, кто, возможно, его не ждет. Гуляя по улочкам с милыми домиками, я видела, как в окошках еле светятся лампочки. И подумала: а найдут ли их жители в своих почтовых ящиках что-то кроме квитанций?» — прокомментировала Евгения.