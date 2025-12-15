Краснодарская художница запустила волшебную почту и приглашает жителей поздравить незнакомцев с Новым годом. Как принять участие?
В Краснодаре стартовала акция «Волшебная почта». Можно бесплатно подписать новогодние открытки и разложить их в почтовые ящики незнакомцев
15 декабря художница Евгения Бережкова, известная по бренду Jony Sketching, анонсировала запуск «Волшебной почты» в Краснодаре.
Художница хочет разослать свои новогодние открытки незнакомым людям и приглашает желающих помочь ей в этом. Открытки нужно будет получить в «Домике культуры» на улице Коммунаров, 136, подписать и разложить в почтовые ящики одного из спальных районов.
«В этом году все поздравят друзей и близких. А я хочу, чтобы праздничное чудо нашло тех, кто, возможно, его не ждет. Гуляя по улочкам с милыми домиками, я видела, как в окошках еле светятся лампочки. И подумала: а найдут ли их жители в своих почтовых ящиках что-то кроме квитанций?» — прокомментировала Евгения.
Художница и мастерица открыли в Краснодаре новое арт-пространство «Дом»:
Чтобы принять участие, напишите в комментариях под постом фразу: «Я волшебный эльф!». Художница пришлет подробную инструкцию.
За открытками можно приходить с 16 по 19 декабря с 11:00 до 20:00.
Художница Евгения Бережкова создает под брендом Jony Sketching авторские открытки, значки, шоперы, футболки и другие вещи с узнаваемыми местами Краснодара и деталями исторических зданий.
На открытках Jony Sketching изображены Дом книги, здание бывшей гостиницы «Централь», Мавританский дом, Александровская арка на улице Красной, ворота Карамон в Японском саду, цветущий шалфей и скульптура «Внутренний ребенок» в парке «Краснодар» и другие знаковые локации и объекты.
Как писали Юга.ру, в начале декабря в Краснодаре открылась почта Деда Мороза по двум адресам.